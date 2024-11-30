Правительство утвердило обязательную маркировку косметики и бытовой химии

Tекст: Валерия Городецкая

Правительство России утвердило постановления, касающиеся введения обязательной маркировки для определенных категорий товаров, передает РИА «Новости». В список вошли косметическая продукция, бакалея, бытовая химия, смазочные материалы и моторные жидкости. Регистрация в государственной системе «Честный знак» станет обязательной для участников рынка с 1 марта 2025 года.

Согласно документу, с 1 мая по 1 июля 2025 года маркировка будет постепенно внедряться для отдельных видов бакалейных товаров. В период с 1 мая по 1 октября 2025 года аналогичный процесс начнется для косметики и бытовой химии.

Дополнительно в постановлении указано, что обязательная маркировка для смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей будет введена с 1 сентября 2025 года.

Ранее в Госдуме задумались об обязательной маркировке устройств с искусственным интеллектом.