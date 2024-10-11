В Госдуме задумались об обязательной маркировке устройств с искусственным интеллектом

Депутат Матвейчев анонсировал законопроект об обязательной маркировке использующих нейросети устройств

Tекст: Татьяна Косолапова

«Проблема отсутствия маркировки устройств, работающих с искусственным интеллектом, обсуждается в Госдуме. В комитете бродят мысли о том, чтобы маркировку ввести. Законопроект о маркировке продукции, в частности произведенной нейросетями, искусственными интеллектами, обсуждался», – говорит Матвейчев.



Однако, рассказывает депутат, законодатели столкнулись с рядом определенных проблем. По большей части все они связаны с терминологией и тем, что и к чему следует относить. Более того, депутаты расходятся во мнениях, что именно понимать под понятием «искусственный интеллект».

«По большей части в этой теме обсуждаются юридические детали, но все устаканивается. Просто пока не могут найти правовое управление, некий общий язык. Но мы в процессе, ищем. И возможно, что уже этой осенью мы выйдем на какой-то законопроект», – заключил Матвейчев.

Напомним, в прошлом году в силу вступил закон о рекомендательных технологиях, согласно которому должна использоваться соответствующая маркировка, предупреждающая пользователей. К рекомендательным системам относят информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа предпочтений пользователей. Однако на тех устройствах, на которых используются разного рода нейросети, никакого предупреждения о работе искусственного интеллекта нет.