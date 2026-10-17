Путин утвердил список поручений по итогам совета по нацпроектам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, кабинету министров предстоит предоставить российским субъектам не менее 100 млрд рублей поддержки для устойчивого исполнения их обязательств. Кроме того, президент поручил утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, которые пострадали от терактов.

Помимо этого, правительство совместно с фондом «Защитники Отечества» должно включить в нацпроекты показатели эффективности мер поддержки участников СВО и членов их семей. Дополнительно будет создан рейтинг регионов по социологическим показателям для выявления негативных тенденций в достижении национальных целей развития.

Отдельное внимание уделено социальной сфере. Кабмину и Народному фронту предстоит проработать механизмы предоставления гражданам подробной информации о причинах отказа в федеральных мерах социальной поддержки. Также правительству поручено рассмотреть вопрос о праве многодетных семей на бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам раз в год к местам отдыха и обратно.

Для запуска нового инвестиционного цикла в рамках формирования федерального бюджета на 2027–2029 годы правительству совместно с Банком России предстоит донастроить федеральные и региональные меры поддержки инвестиционной деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент поручил сообщать гражданам подробные причины отказа в социальных выплатах. Также глава государства распорядился найти решения для роста производительности труда в социальной сфере. А правительству и Центробанку предстоит донастроить меры поддержки инвестиций.