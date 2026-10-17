Путин поручил сообщать гражданам подробные причины отказа в соцвыплатах

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин поручил государственным органам предоставлять гражданам подробные причины при отказе в социальных выплатах. Делать это нужно одновременно с принятием такого решения, говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.

«Обеспечить… предоставление гражданам подробной информации о причинах отказа в назначении федеральных мер социальной поддержки одновременно с принятием уполномоченным органом решения об отказе», – говорится в документе.

Путин также поручил использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия для предоставления всех документов, необходимых для назначения мер соцподдержки, включая ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Кабмину поручено обеспечить проактивную загрузку на портал «Госуслуги» информации, имеющейся у госорганов и необходимой для оказания госуслуг в электронном виде.

Правительство будет выполнять поручение при участии Народного фронта. Доклад необходимо представить до 15 декабря. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку донастроить меры поддержки инвестиций. Также он поручил создать систему оценки качества социальных услуг через портал «Госуслуги».

Ранее Путин предложил вице-премьеру Дмитрию Григоренко обсудить развитие системы госуслуг.