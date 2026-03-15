Герой России перечислил меры поддержки ветеранов СВО для народной программы «Единой России»

Tекст: Алексей Нечаев

«В рамках форума мы внесли несколько предложений для новой народной программы. Наиболее важная инициатива – создать ипотеку под 2% для участников СВО. Это не только поможет ветеранам обзавестись собственным жильем, но и поддержит рынок новостроек, обеспечив спрос на первичном рынке», – сказал Андрей Манухин, Герой России, ветеран СВО, депутат гордумы Ростова-на-Дону.

«Также предложили программу «Сельское жилье для ветерана»: льготная ипотека на вторичном рынке в малых городах и сельской местности, где новые ЖК не строятся, но есть потребность в обустройстве жизни», – пояснил он.

«Отдельно остановились на поддержке маломобильных граждан. Инвалиды-колясочники часто живут в старом фонде, где нет лифтов, а установить их технически невозможно. Мы предложили механизм «бесшовного обмена» жилья: муниципалитет выкупает в том же районе квартиру на первом этаже и обменивает ее на жилье человека с ограниченными возможностями. Переезд и благоустройство помогут организовать депутаты и общественники – бюджет региона не пострадает. Важно, что эта инициатива касается не только ветеранов СВО, но и всех людей с ограниченными возможностями здоровья», – подчеркнул собеседник.

«Кроме того, предложили оснащать социальное жилье для участников СВО системами «умный дом». Речь не просто о ремонте, а о полноценном технологическом оснащении: устройства голосового управления, автоматизация быта. Для незрячего или маломобильного человека это возможность жить самостоятельно, без посторонней помощи. Это не роскошь, а реакция на реальный запрос людей с ограниченными возможностями. Современные технологии способны улучшить их жизнь, и наша обязанность – обеспечить доступ к этим инновациям», – добавил депутат.

«Еще одна важная тема – трудоустройство ветеранов. В строительной отрасли сегодня нехватка кадров. Мы предлагаем создать на базе строительных компаний четырехмесячные курсы профподготовки. Пройдя обучение, ветераны смогут гарантированно трудоустроиться в этих же фирмах», – рассказал Манухин.

«Сам форум – отличная идея «Единой России». Он выстраивает прямую коммуникацию между теми, кто предлагает решения, и теми, для кого они создаются. Результаты обсуждений войдут в народную программу, а потом мы начнем их реализовывать. С нашим десантным лозунгом «Нет задач невыполнимых!», – заключил он.

Напомним, в Ростове-на-Дону прошел второй окружной форум «Единой России» «Есть результат!», посвященный жилищно-коммунальному хозяйству и жилищному строительству. Участники подвели итоги пяти лет работы и сформировали новые инициативы для народной программы партии. В мероприятии приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер Марат Хуснуллин, главы регионов ЮФО, Донбасса и Новороссии, ветераны СВО и эксперты отрасли.

Участники форума разработали предложения для обновленной народной программы партии. В их числе – газификация новых регионов, выделение земли участникам СВО и молодым семьям, строительство аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе и Мелитополе. Для поддержки ветеранов СВО предложили разработать программу «Сельское жилье для ветерана», трудоустраивать их в строительной отрасли, а также предоставлять инвалидам боевых действий квартиры с системой «умный дом».

Также внимание уделили развитию речного транспорта, строительству объездных дорог, модернизации вокзалов, расширению участия малых городов в конкурсах благоустройства. Среди инициатив для молодежи – обновление студенческих общежитий и освобождение участников стройотрядов от НДФЛ.

При этом Якушев сообщил, что в новую народную программу партии поступило уже 14 тыс. предложений со всей страны, из них четыре тыс. касаются тем жилья и благоустройства городской среды. Среди инициатив из Южного федерального округа наиболее востребованными стали темы дорог и транспорта (30% предложений). Еще 18% связаны с газификацией школ и сел, 12% – с водой и водоснабжением. По его словам, такая структура предложений подтверждает актуальность тем, вынесенных на обсуждение форума в Ростове-на-Дону.

Напомним, обновленная программа «Единой России» будет состоять из двух частей: программы на пять лет и стратегического блока, определяющего образ будущего страны. Ожидается, пятилетний план партии представят в августе ко второму этапу съезда ЕР.

Ранее замглавы фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев рассказал газете ВЗГЛЯД, что народная программа «Единой России» остается ключевым документом, определяющим взаимодействие партии с правительством.