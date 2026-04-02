Лавров и Аракчи обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке
Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели переговоры, уделив особое внимание мерам по снижению напряженности на Ближнем Востоке и ситуации в Ормузском проливе.
По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, говорится на сайте МИД России
Министры подробно обсудили развитие ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке, а также усилия ряда государств по деэскалации напряженности в регионе. Во время беседы отдельное внимание было уделено обмену мнениями о ходе дискуссий в Совете Безопасности ООН по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Ранее в четверг Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.
Лавров также обсудил по телефону вопросы сотрудничества и ситуацию на Балканах с вице-премьером и министром внутренних дел Сербии Ивицей Дачичем.