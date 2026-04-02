Лавров и Аракчи обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Елизавета Шишкова

По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, говорится на сайте МИД России

Министры подробно обсудили развитие ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке, а также усилия ряда государств по деэскалации напряженности в регионе. Во время беседы отдельное внимание было уделено обмену мнениями о ходе дискуссий в Совете Безопасности ООН по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Ранее в четверг Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.

Лавров также обсудил по телефону вопросы сотрудничества и ситуацию на Балканах с вице-премьером и министром внутренних дел Сербии Ивицей Дачичем.