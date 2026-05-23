Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».
Рубио сообщил о прогрессе на переговорах Вашингтона с Ираном
Вашингтон и Тегеран продвинулись в двустороннем диалоге, результаты которого могут быть официально обнародованы в течение ближайших нескольких дней, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Американская сторона отмечает позитивную динамику в обсуждении ключевых вопросов с исламской республикой, передает ТАСС. Находящийся с визитом в Нью-Дели госсекретарь США Марко Рубио подтвердил журналистам факт активной работы дипломатов.
«У меня нет для вас новостей прямо сейчас, но, возможно, они появятся чуть позже сегодня. А может, и нет. Я надеюсь, что будут, но пока не уверен», – заявил политик.
Он добавил, что определенный прогресс уже достигнут, а работа продолжается непрерывно. По словам шефа американской дипломатии, существует вероятность публикации официальных заявлений в ближайшие два дня.
Несколькими днями ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил о серьезном прогрессе по ряду ключевых вопросов.
До этого Вашингтон выразил желание заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании.