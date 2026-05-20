    НАТО приступило к обороне России от украинских БПЛА
    Глава Калининградской области ответил на угрозы главы МИД Литвы атаковать регион
    Постпред Китая в ООН признал теневую дипломатию Пекина по Украине
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    Почти 7 млн зрителей увидели трансляцию прибытия Путина в Китай
    Глава Росатома призвал полностью запретить применение оружия возле ядерных объектов
    Небензя: Переговорный процесс по Украине находится в тупике
    МЧС сообщило о праве спасателей сбивать дроны из автоматов
    Медведев предложил Прибалтике применить пятую статью НАТО против Украины
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    20 мая 2026, 05:11 • Новости дня

    Вэнс заявил об отсутствии планов передачи иранского урана России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация Соединенных Штатов не намерена содействовать отправке иранского обогащенного урана на российскую территорию, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Что касается передачи обогащенного урана России, эти вопросы обсуждаются на переговорах. В настоящее время наш план заключается не в этом. Наш план никогда в этом не состоял», – цитирует Вэнса ТАСС.

    По словам вице-президента, он знаком с появившимися в прессе сообщениями на эту тему, однако их источник ему неизвестен. Вэнс подчеркнул, что президент США Дональд Трамп продолжит переговорный процесс для достижения соответствующей сделки.

    Представитель Белого дома добавил, что иранская сторона также не поднимала вопрос о передаче ядерных материалов. Он выразил сомнение, что Тегеран или сам президент США поддержали бы подобную идею, однако отказался давать предварительные обещания относительно исхода переговоров.

    Ранее СМИ сообщали, что в Иране якобы обсуждают вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Вашингтон и Тегеран рассматривают вариант долгосрочного ограничения на обогащение урана.

    19 мая 2026, 08:10 • Новости дня
    Пентагон обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Мирное урегулирование конфликта зашло в тупик из-за категорического нежелания украинского руководства идти на территориальные компромиссы ради прекращения боевых действий, заявил генеральный инспектор Пентагона.

    Американское военное ведомство подготовило подробный доклад для конгресса, передает РИА «Новости».

    В документе генеральный инспектор отметил провал контактов на высшем уровне из-за споров о границах и гарантиях безопасности. «Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории», – говорится в тексте.

    Аудиторы констатировали сокращение числа призывников на Украине и низкий уровень подготовки бойцов. Вооруженные силы страны столкнулись с деградацией возможностей на фоне острой нехватки боеприпасов и беспилотных аппаратов.

    При этом Россия сохраняет полное стратегическое и оперативное превосходство.

    Дополнительной проблемой для Киева стало прекращение американского финансирования.

    Ранее американское министерство войны признало острую нехватку личного состава и боеприпасов в украинской армии.

    Конгресс США с апреля 2024 года прекратил выделять дополнительное финансирование для Киева.

    Владимир Зеленский категорически отверг возможность территориальных уступок ради мирного урегулирования.

    19 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Иран пригрозил США открытием новых фронтов

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран предупредил о готовности расширить боевые действия в ответ на возможные новые удары США и Израиля по иранским объектам.

    Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил о готовности открыть новые фронты в случае повторной агрессии США и Израиля, передает РИА «Новости».

    «Если противник совершит глупость и вновь попадется в ловушку Израиля и совершит еще одну агрессию на наш дорогой Иран, мы откроем для них новые фронты с новой методикой и рычагами воздействия», – сказал он агентству Fars.

    Иранский военный источник ранее сообщил РИА «Новости», что Тегеран подготовил новые тактические шаги на случай повторения атаки США.

    Накануне президент США рассказал, что Вашингтон планировал военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил удар ради шанса на мирное соглашение.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, однако США перешли к блокаде иранских портов, а Иран ввел особые правила транзита через Ормузский пролив. На фоне эскалации конфликта судоходство через Ормузский пролив практически остановилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления ударов США.

    Командующий иранским Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил о готовности Ирана задействовать всю мощь вооруженных сил для решительного ответа на новые удары США.

    Представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия сообщил о подготовке для Соединенных Штатов «неожиданных вариантов» войны с использованием новой техники и оружия.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    19 мая 2026, 08:23 • Новости дня
    Иран раскрыл новые тактические шаги на случай атаки США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления ударов США, сделав упор на сочетание обороны и наступления в рамках военной доктрины.

    О подготовке таких мер сообщил иранский военный источник, передает РИА «Новости», комментируя вероятность повторной атаки Соединенных Штатов по целям в Иране.

    Собеседник заявил: «Мы подготовили новые тактические действия и подходы, основываясь на нашей доктрине оборона-наступление. С точки зрения вооружений и обороноспособности, у нас нет каких-либо проблем».

    Ранее канал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Пентагон составил список целей для ударов в Иране на случай приказа президента США Дональда Трампа о возобновлении атак. В воскресенье Трамп призвал Тегеран поторопиться с заключением сделки с Вашингтоном и подчеркнул, что время имеет решающее значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон отложил запланированный удар по Ирану ради возможного мирного соглашения.

    Президент США Дональд Трамп на фоне затянувшихся переговоров стал серьезно рассматривать возобновление крупных военных операций против Ирана.

    Командующий иранским центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил о готовности Ирана дать решительный и масштабный ответ на новые удары США.

    19 мая 2026, 09:57 • Новости дня
    AP сообщило о крахе жесткой стратегии Трампа против Ирана
    Tекст: Мария Иванова

    Жесткая внешняя политика Белого дома натолкнулась на категоричный отказ Тегерана идти на уступки, подкрепленный стратегическим контролем исламской республики над Ормузским проливом, пишет The Associated Press.

    Президент США временно отложил планы военных ударов по Ирану, передает The Associated Press. Американский лидер пошел на этот шаг по просьбе арабских государств Персидского залива на фоне хрупкого перемирия.

    «Сейчас ведутся серьезные переговоры, и, по их мнению, как великих лидеров и союзников, будет заключена сделка, которая станет очень приемлемой для Соединенных Штатов Америки, а также для всех стран Ближнего Востока и за его пределами», – заявил политик.

    При этом глава Белого дома поручил военным готовиться к полномасштабному наступлению в любую минуту на случай провала дипломатии. Несмотря на жесткие санкции, Тегеран по-прежнему отказывается сворачивать свою ядерную и ракетную программы.

    Исламская республика жестко контролирует Ормузский пролив. Блокада этого важнейшего нефтяного маршрута провоцирует рост цен на бензин в США. Эксперты называют ситуацию тупиковой, отмечая падение экономических рейтингов Трампа накануне ноябрьских выборов в Конгресс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, привычка американского лидера публично унижать оппонентов поставила под угрозу мирные переговоры с Тегераном.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении данного противостояния.

    При этом Вашингтон отказался принять инициативу исламской республики по открытию Ормузского пролива.

    19 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    В Европе указали на риск непризнания США спецпосланника ЕС по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон может не допустить будущего спецпосланника Евросоюза по Украине к ключевым переговорам, хотя в самом ЕС усиливаются призывы к прямому диалогу с Россией, отмечают западные издания.

    США могут не признать мандат возможного спецпосланника Евросоюза по Украине и не допустить его к переговорам, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Euronews. «На сегодняшний день гарантии того, что американцы признают легитимность специального посланника ЕС и включат его в строго конфиденциальные обсуждения, нет», – приводит канал оценку перспектив.

    По данным Euronews, в Евросоюзе усиливается курс на прямой диалог с Россией для завершения конфликта на Украине. Отмечается, что европейские лидеры рассматривают идею назначения специального посланника ЕС по украинскому урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о возможном начале переговоров Европы с президентом Владимиром Путиным из-за несоответствия политики США интересам ЕС. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с российским лидером.

    19 мая 2026, 14:07 • Новости дня
    На иранском острове Кешм в Ормузском проливе произошел взрыв

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв произошел на принадлежащем Ирану острове Кешм в Ормузском проливе, сообщило агентство Mehr.

    Взрыв произошел на иранском острове Кешм, передает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr. Первыми о случившемся рассказали местные жители.

    В настоящее время официальные инстанции не предоставили подробностей инцидента. Информация о точных причинах происшествия пока не приводится.

    В понедельник вечером над островом Кешм сработали системы ПВО.

    19 мая 2026, 09:14 • Новости дня
    Алиев заявил о стабильных поставках нефти на фоне кризиса в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Баку удалось избежать проблем с экспортом нефти из-за ситуации в Ормузском проливе благодаря многолетней стратегии диверсификации энергетических маршрутов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Проблемы в Ормузском проливе не оказали негативного влияния на азербайджанские поставки энергоносителей, передает ТАСС. Президент республики Ильхам Алиев отметил эффективность выбранной государством стратегии.

    «Кризис не затронул нас в том, что касается цепочки поставок, поскольку наша политика диверсификации поставок энергоносителей и маршрутов не является политикой сегодняшнего дня», – подчеркнул лидер страны.

    Алиев добавил, что нестабильность на Ближнем Востоке так или иначе сказывается на всех нефтедобывающих государствах. По его словам, несмотря на возможную выгоду от высоких цен на сырье, многие страны инвестируют доходы в казначейские бумаги и фондовые рынки. В результате падения рынков государства теряют средства от капиталовложений, что нивелирует прибыль от продажи дорогой нефти.

    Власти Ирака сообщили о девятикратном падении апрельского экспорта нефти из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Глава корпорации Shell Ваэль Саван заявил о потере мировым рынком почти миллиарда баррелей сырья на фоне ближневосточного конфликта.

    Президент России Владимир Путин назвал нереальным полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования этого маршрута.

    19 мая 2026, 21:02 • Новости дня
    Tasnim: Израиль сымитировал удар Ирана по арабской АЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранская сторона непричастна к запуску беспилотников в сторону атомной электростанции в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил источник иранского агентства Tasnim.

    Тегеран не направлял дроны к атомному объекту на территории ОАЭ, сказал собеседник Tasnim, передает РИА «Новости». По его словам, за нападением стоит Израиль.

    Накануне оборонное ведомство ОАЭ отчиталось о перехвате двух дронов. Третий аппарат сумел поразить электрогенератор, расположенный за пределами внутреннего периметра АЭС «Барака».

    «Он (Израиль – прим. ВЗГЛЯД) пытается спровоцировать ОАЭ на более негативную роль на Ближнем Востоке, направленную против Ирана и других стран мусульманского мира», – отметил собеседник.

    В начале мая Тегеран опровергал обвинения в ракетных ударах по Эмиратам.

    19 мая 2026, 07:27 • Новости дня
    Iran War Cost Tracker: США потратили на операцию в Иране более 85 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За время ведения боевых действий на Ближнем Востоке американское правительство израсходовало колоссальную сумму, которая почти в три раза превышает официальные оценки Пентагона, сообщил портал Iran War Cost Tracker.

    Финансовые потери американского бюджета за 79 дней конфликта превысили 85 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Iran War Cost Tracker.

    Алгоритмы ресурса опираются на мартовский брифинг американского военного ведомства для Конгресса США. Тогда отмечалось, что за первые шесть дней конфликта Вашингтон потратил 11,3 млрд долларов, а в дальнейшем планировал направлять на эти цели еще 1 млрд долларов ежедневно.

    Текущая оценка независимого ресурса почти втрое превосходит официальные цифры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая затраты Вашингтона на военную операцию против Тегерана превысили 77 млрд долларов.

    19 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном мощном ударе США по Ирану

    Трамп допустил вероятность проведения масштабной военной атаки на Иран

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп не исключил возобновления военных действий против Ирана, подчеркнув свою неготовность принять окончательное решение прямо сейчас.

    Трамп отметил вероятность нового обострения конфликта, передает РИА «Новости». При этом политик выразил сомнения в необходимости немедленных действий.

    «Я надеюсь, что нам не придется этого делать, но, возможно, нам придется нанести им еще один удар. Возможно, нам придется атаковать их еще раз. Я пока не уверен», – заявил Дональд Трамп журналистам.

    Президент добавил, что ранее планировал атаковать Иран. По словам главы государства, до отдачи приказа о начале бомбардировок оставался всего один час, однако решение было отложено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Вашингтон отложил запланированную военную атаку на Иран ради возможного мирного соглашения.

    Ранее американский лидер пригрозил Тегерану разрушительными ударами из-за нежелания идти на ядерные уступки. Ближайшие помощники главы государства разработали планы возобновления боевых действий.

    19 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    МИД Британии предрек глобальный продовольственный кризис из-за блокады Ормуза

    Глава британского МИД Купер предупредила о риске голода из-за блокады Ормуза

    Tекст: Мария Иванова

    Перебои с поставками удобрений через Ближний Восток способны спровоцировать масштабный голод, поставив под угрозу жизни 45 млн человек, заявила министр иностранных дел Британии Иветт Купер.

    Иветт Купер заявила о надвигающейся угрозе масштабного голода из-за сбоев в логистике через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, если перебои продлятся до июня, еще 45 млн человек столкнутся с острой нехваткой еды.

    «Мир стремительно приближается к глобальному продовольственному кризису. Мы не можем допустить, чтобы десятки миллионов людей остались голодать», – подчеркнула дипломат. В британском внешнеполитическом ведомстве добавили, что поставки удобрений критически важны именно сейчас в связи с началом весенних полевых работ. Если международные партнеры не решат проблему, миру потребуется масштабная гуманитарная помощь.

    Обострение ситуации в регионе началось в конце февраля после ударов США и Израиля по иранским объектам. Несмотря на апрельское прекращение огня, Вашингтон заблокировал порты Ирана, а Тегеран ввел особые правила транзита. Это привело к фактической парализации Ормузского пролива, через который идут ключевые поставки грузов и энергоносителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель секретаря Совбеза Алексей Шевцов заявил о риске продовольственного кризиса из-за роста цен на энергоресурсы при блокаде Ормузского пролива.

    Глава Минфина России Антон Силуанов предупредил о мировом энергетическом кризисе и возможном подорожании удобрений на 30% из-за блокировки этого маршрута.

    Эксперт Масленников оценил возможный рост числа голодающих на планете еще на 45 млн человек из-за развития конфликта вокруг Ирана и кризиса на Ближнем Востоке.

    19 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Вэнс сообщил о значительном прогрессе на переговорах с Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о серьезных сдвигах в ходе консультаций с иранской стороной по ряду ключевых вопросов.

    «Происходит много движений в обе стороны, достигается значительный прогресс, но мы просто продолжим работать над этим и в конечном счете либо достигнем соглашения, либо нет», – подчеркнул политик во время выступления на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

    Политик также отметил важность сохранения конфиденциальности текущего диалога. По его словам, публичное обсуждение деталей переговорного процесса может лишь усложнить ситуацию и помешать достижению итогового результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о стремлении американской стороны не допустить появления ядерного оружия у Тегерана.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога завышенными ожиданиями Вашингтона. До этого американская делегация покинула Исламабад без достижения итогового соглашения.

    19 мая 2026, 14:33 • Новости дня
    Пентагон отметил превосходство России над ВСУ в защите тыловых сил

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество над украинской армией, следует из отчета для генерального инспектора Пентагона по операции «Атлантическая решимость» для конгресса

    В отчете генерального инспектора Пентагона по операции «Атлантическая решимость» отмечается существенная разница в возможностях сторон по обеспечению безопасности своих подразделений, передает РИА «Новости».

    «Россия почти наверняка сохраняет более высокий потенциал защиты сил в тыловых районах за счет маскировки, дезинформации противника и развитой системы ПВО», – говорится в документе.

    В материалах также подчеркивается, что украинские войска испытывают постоянный дефицит боеприпасов для зенитных комплексов из-за полной зависимости от западной помощи. В первом квартале 2026 года Украина продолжала сталкиваться с острой нехваткой снарядов и беспилотников, что привело к деградации возможностей вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство констатировало серьезную деградацию возможностей украинской армии.

    Военная разведка Соединенных Штатов назвала атаки ВСУ по российской территории хаотичными.

    Официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат пожаловался на острую нехватку ракет для систем противовоздушной обороны.

    19 мая 2026, 21:08 • Новости дня
    Пентагон не исключил наземной операции против Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское военное руководство допускает отправку контингента на иранскую территорию, решение должен принимать президент страны Дональд Трамп, заявил во время слушаний в Конгрессе помощник главы Пентагона по международным делам Дэниел Циммерман.

    Вероятность проведения наземной операции Соединенных Штатов на иранской территории сохраняется, сказал Циммерман, передает РИА «Новости».

    «Президенту все еще доступны все необходимые ему варианты», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп допустил вероятность возобновления военных действий против Ирана. До этого он намекал на продолжение операции в отношении Тегерана.

    20 мая 2026, 00:35 • Новости дня
    Рябков: Россия соразмерно ответит на ядерные испытания любой из стран
    Tекст: Катерина Туманова

    Россия готова принять адекватные меры в случае проведения ядерных испытаний любым государством, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков подчеркнул, что сложившаяся ситуация в любом случае требует готовности национальной инфраструктуры на случай, если со стороны США последуют действия в направлении полноценных ядерных «тестов».

    «Констатируем, что если какое-либо государство проведет ядерные испытания, мы будем реагировать адекватно и соразмерно», – сказал он ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о необходимости сохранить ядерный паритет после решения США по ПРО. Гатилов назвал главное условие достижения целей ядерного разоружения. Ульянов назвал выход США из договора ПРО фактором развития ядерных сил России.


