Рябков заявил об отказе нового руководства Ирана от ядерного оружия

Tекст: Катерина Туманова

«Никто не спорит с тем, что у Исламской Республики Иран не должно быть ядерного оружия. В том числе с этим всегда соглашались как прежние, так и нынешние руководители исламской республики», – заявил он ТАСС.

Замглавы МИД напомнил, что для контроля за нераспространением существует ДНЯО, обязательства по которому иранская сторона всегда выполняла. При этом договор гарантирует Тегерану право на развитие мирной атомной программы, включая обогащение урана под надзором МАГАТЭ.

Рябков подчеркнул, что право Ирана на мирный атом незыблемо и не подлежит внешним конъюнктурным трактовкам.

По его словам, только иранский народ может определять, как распоряжаться этими технологиями в национальных интересах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД в апреле заявил о серьезных испытаниях для ДНЯО. Телеканал Al Hadath заявил о согласии Ирана передать обогащенный уран России. Вице-президент США Вэнс заявил о возможности перезагрузки отношений США и Ирана.