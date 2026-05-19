Вэнс заявил о возможности перезагрузки отношений США и Ирана
Вашингтон готов пересмотреть историю взаимодействия с Тегераном за 47 лет при условии полного отказа иранской стороны от разработки ядерного оружия, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
Американское руководство видит шанс на нормализацию двустороннего диалога путем подписания нового соглашения, сказал Вэнс, передает ТАСС.
При этом вице-президент отметил необходимость встречных шагов со стороны Тегерана. По его словам, администрация Соединенных Штатов категорически отказывается заключать любые договоры, позволяющие иранской стороне получить доступ к ядерному арсеналу.
Вэнс ранее называл главной целью переговоров предотвращение появления ядерного оружия у Тегерана.
Напомним, апрельские встречи американской и иранской делегаций в Пакистане завершились без подписания итогового соглашения.