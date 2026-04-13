  Китай отреагировал на угрозу Трампа блокировать Ормузский пролив
    Связь с Россией стала в Британии преступлением
    Спецслужбы США заподозрили Китай в военной помощи Ирану
    Эксперт объяснил поражение Орбана ставкой на США во время войны с Ираном
    Трамп обрушился с критикой на папу римского
    Победитель Орбана объявил о смене политического курса Венгрии
    Politico: Победа Мадьяра сулит проблемы Зеленскому
    NYT: Поражение Орбана не решит проблем ЕС
    WSJ сообщила о планах Трампа возобновить удары по Ирану
    Китай отреагировал на угрозу Трампа блокировать Ормузский пролив
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Коллективный Запад превращается в просто Запад

    Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели. В общем, частью того, что будет называться многополярным миром.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии

    В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.

    13 апреля 2026, 11:45 • Новости дня

    Совбез сообщил о риске продуктового кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Продолжение конфликта на Ближнем Востоке может повлечь искусственные попытки подрыва внутренней продовольственной безопасности России со стороны враждебных внешних сил, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Масленников.

    По словам Масленникова, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке внешние силы могут попытаться искусственно подорвать внутреннюю продовольственную безопасность России, передает ТАСС.

    Масленников заявил, что «на фоне дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке нельзя исключать попыток искусственного подрыва внутренней продовольственной безопасности России со стороны деструктивных внешних сил». При этом он подчеркнул, что Россия обладает достаточным потенциалом для увеличения экспорта продовольствия в страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.

    По словам Масленникова, текущий кризис, с одной стороны, создает риски для продовольственной безопасности самой России, но с другой – открывает новые долгосрочные возможности для российских агропроизводителей на мировой арене. Он указал, что развитие ситуации вокруг Ирана может привести к увеличению числа голодающих на планете на 45 млн человек – до рекордных 673 миллионов.

    Совбез России также предупреждает, что масштабный кризис на Ближнем Востоке способен вызвать крупнейший за последние годы виток глобальной продовольственной инфляции. В случае сохранения конфликта до лета урожайность ключевых сельхозкультур может снизиться на 50% из-за дефицита удобрений, что приведет к значительному росту мировых цен на продукты.

    Особую угрозу продовольственной безопасности региона представляет возможное длительное перекрытие Ормузского пролива. По словам Масленникова, если блокировка продлится три месяца и более, под ударом окажутся такие страны, как Саудовская Аравия, Иордания и Египет.

    Он отметил, что Саудовская Аравия получает 70% всего импорта продовольствия именно этим морским путем, Иордания рискует столкнуться с резким ростом цен и дефицитом зерна, а Египет – с падением национальной валюты и сокращением доходов от Суэцкого канала.

    Кроме того, события на Ближнем Востоке серьезно осложнили положение европейских аграриев. Европа лишилась традиционного импорта удобрений из Персидского залива и не может нарастить собственное производство из-за высоких цен на газ, поэтому европейские фермеры вынуждены обращаться к поставщикам из Северной Африки, Северной Америки и России.

    Масленников добавил, что, по оценке Европейской комиссии, издержки европейских фермеров на агрохимию весной 2026 года вырастут на 25–30%, что усилит риски долгосрочной инфляции в Евросоюзе и приведет к снижению прибыльности сельхозпроизводителей.

    Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале морской блокады иранских портов.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске голода для миллионов людей из-за перебоев с продовольствием.

    Эксперты ЮНКТАД зафиксировали растущие угрозы для уязвимых экономик на фоне сбоев в поставках удобрений.

    12 апреля 2026, 14:24 • Новости дня
    Подсчитаны потери военной авиации США в войне с Ираном
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе 39-дневной боевой операции против Ирана американские ВВС лишились десятков воздушных судов, при этом наибольший урон понес парк беспилотников.

    За время проведения операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) Соединенные Штаты совершили более 13 тыс. боевых вылетов, потеряв при этом 39 самолетов, пишет The War Zone.

    Еще 10 машин получили повреждения различной степени тяжести. Реальное число потерь может оказаться выше, поскольку данные подтверждаются только по открытым источникам.

    Основной удар пришелся на американские беспилотники, на долю которых пришлось более 60% общих боевых потерь. По информации журналиста Джима Лапорты и телеканала CBS, были уничтожены до 24 дронов MQ-9 Reaper. В воздухе сбили пять истребителей: четыре F-15E Strike Eagle и один штурмовик A-10 Warthog.

    Истребитель пятого поколения F-35A получил повреждения над территорией Ирана, однако пилот смог благополучно совершить экстренную посадку. Отмечается, что 20% потерь произошло из-за «дружественного огня» или преднамеренного уничтожения техники для предотвращения ее захвата. Среди наиболее ощутимых потерь выделяется полное уничтожение ценного самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3G Sentry.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское агентство Mehr публиковало список из 43 уничтоженных американских воздушных судов. Также сообщалось, что вооруженные силы США потеряли 11 единиц авиатехники во время спасения пилотов сбитого истребителя F-15E. Иранские военные уничтожили два тяжелых беспилотника MQ-9 Reaper в районе города Исфахан.

    12 апреля 2026, 16:19 • Новости дня
    Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива

    Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти намерены в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Трамп отметил, что к готовящейся операции присоединятся другие страны, однако их точный список пока держится в секрете, передает РИА «Новости».

    Политик также прокомментировал недавние переговоры с иранскими представителями в Исламабаде. По оценке главы государства, встреча прошла успешно, сторонам удалось достичь компромисса по большинству обсуждаемых вопросов.

    Исключением стала лишь ядерная программа. «Тегеран не отказался от своих амбиций», – подчеркнул американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Тегеран временно открыл Ормузский пролив для прохода судов. Затем Соединенные Штаты приступили к расчистке этого водного пути от иранских мин. На переговорах в Исламабаде делегации не достигли компромисса по ядерному вопросу.

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    12 апреля 2026, 14:48 • Новости дня
    Эксперт назвал переговоры США и Ирана антрактом перед вторым актом войны

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Уступки по итогам переговоров США и Ирана по какому-либо важному треку будут означать капитуляцию одной из сторон. Поэтому нынешний конфликт пока не предполагает дипломатического завершения. Вопрос лишь в том, выдержит ли Белый дом срок объявленного перемирия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Ранее США и Иран обвинили друг друга в провале 21-часовых переговоров в Исламабаде.

    «Провал переговоров Тегерана и Вашингтона предсказуем. Требования сторон совершенно нигде не стыкуются и даже противоречат друг другу. По принципиальному вопросу – ядерной программе – Иран никогда не согласится пойти на уступки ради достижения даже «нулевого» варианта», – отметил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Контроль за Ормузским проливом Тегеран, возможно, захочет поделить с Оманом. Но и по этому треку никаких результатов, судя по всему, пока нет», – указал спикер. В целом, по его словам, уступки по какому-либо важному направлению и для США, и для Ирана будут означать капитуляцию. «Однако обе стороны уже заявили о своей победе в конфликте, – напомнил он. – Потому поступаться своими требованиями в создавшейся ситуации уже не станут».

    «Более того, в иранском Меджлисе звучат речи, сводящиеся к тому, что Тегеран не остановится, пока не поставит Вашингтон на колени. Все это свидетельствует о том, что нынешние переговоры в Исламабаде – только антракт перед вторым, возможно, более интенсивным этапом конфликта. Думаю, вопрос лишь в том, выдержит ли американская сторона срок объявленного ранее перемирия», – считает аналитик.

    «Я не вижу дипломатического выхода из сложившейся ситуации. Тем более что Иран готов на дальнейшие риски и жертвы – как чужие, так и свои. Иранское руководство помнит, что после прошлогоднего обострения властный режим в стране устоял. А для Тегерана сейчас это важнее, чем потенциальный ущерб от возобновления войны», – резюмировал эксперт.

    Ранее стало известно, что США и Иран в Исламабаде не смогли достичь соглашения о прекращении войны. Каждая из сторон обвинила другую в провале 21-часовых переговоров, сообщает Reuters.

    «Мы не достигли соглашения. Думаю, это плохая новость более для Ирана, чем для США», – заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, Тегеран решил не принимать условия Белого дома, в том числе по отказу от создания ядерного оружия – главной цели президента Дональда Трампа.

    Вэнс заявил, что во время переговоров он созванивался с Трампом около 10 раз. Сам американский лидер заявил, что достижение соглашения не является абсолютно необходимым для Вашингтона. «Заключим мы сделку или нет, для меня это не имеет значения, потому что мы победили», – подчеркнул он.

    В свою очередь, агентство Tasnim сообщило, что Тегеран выдвигал инициативы и прилагал усилия, чтобы призвать американскую сторону к реализму. «Однако завышенные требования Америки на каждом этапе препятствовали достижению общей рамочной основы», – пишет издание. По данным иранской стороны, было достигнуто соглашение по ряду вопросов, но основными разногласиями остаются Ормузский пролив и ядерная программа Ирана.

    Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что переговоры проходили в атмосфере недоверия. «Естественно, мы не должны были ожидать достижения соглашения всего за одну сессию», – указал он.

    Министр безопасности Израиля Зеев Элькин заявил, что дальнейшие переговоры США и Ирана по-прежнему возможны, но предупредил: «Иранцы играют с огнем».

    Помимо освобождения активов за рубежом, Тегеран требует контроля над Ормузским проливом, взимания платы за транзит через него, выплаты военных репараций и прекращения огня во всем регионе, включая Ливан. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему перемирие США и Ирана находится под угрозой срыва.

    12 апреля 2026, 19:55 • Новости дня
    Иран запретил военным судам приближаться к Ормузскому проливу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Любые попытки иностранных боевых кораблей подойти к Ормузскому проливу будут жестко пресекаться, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

    Появление военных кораблей в районе Ормузского пролива повлечет за собой серьезные последствия, указали в КСИР, передает ТАСС.

    «Намерение приблизиться к Ормузскому проливу любым военным судном под любым предлогом будет расцениваться как нарушение режима прекращения огня и будет подвергнуто суровому наказанию», – говорится в заявлении КСИР.

    Гражданские торговые и пассажирские суда могут свободно и безопасно проходить через пролив. Для них акватория остается открытой при условии неукоснительного соблюдения специальных правил навигации.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив в ближайшее время перекроют, при этом в блокаде водной артерии также будут участвовать и другие страны.

    Также в военно-морском командовании КСИР опровергли информацию о проходе американских военных кораблей через данную акваторию.

    13 апреля 2026, 00:28 • Новости дня
    США назвали время начала блокады иранских портов

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник начнется блокада «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов», сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    В заявлении командования отмечается, что ограничения будут введены 13 апреля в 10.00 по восточному времени (17.00 мск), передает РИА «Новости».

    В CENTCOM уточнили, что блокада будет касаться всех судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или покидающих их, вне зависимости от страны флага. Применение блокирующих мер будет распространяться на все иранские порты в Персидском и Оманском заливах.

    В то же время, как указано в заявлении, «силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в и из неиранских портов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Американские власти планируют в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив.

    12 апреля 2026, 13:32 • Новости дня
    Эксперт объяснил неудачу переговоров Ирана и США

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Переговоры Ирана и США не дали результата, поскольку Вашингтон не был готов к курсу Тегерана на тотальную победу в дипломатическом поле и отказ от финансовых преференций ради достижения долгосрочных целей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее США и Иран обвинили друг друга в провале 21-часовых переговоров в Исламабаде.

    «США впервые со времен вьетнамской кампании вели переговоры с равным по силе противником, которого не смогли победить на поле боя. Поэтому американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом приехала в Исламабад на фоне некой обреченности на диалог», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, в Вашингтоне рассчитывали, что Тегеран сдаст переговорные позиции после предъявления американской стороной своих козырей. Но этого не произошло. У США же, видимо, пока нет понимания, как действовать в ситуации, когда саммит идет не по их сценарию. Поэтому 25-часовой диалог, по сути, ничем не увенчался», – детализировал эксперт.

    «Иран, со своей стороны, готов выстаивать в условиях тяжелой экономической ситуации, нехватки товаров и топлива. Тегерану нужна тотальная победа по итогам переговоров с пакетным принятием его требований. Поэтому иранская сторона не согласится на отдельные преференции, даже весьма привлекательные, вроде размораживания средств в других странах», – продолжил спикер.

    «Исходя из этого, думаю, диалог США и Ирана может продлиться вплоть до нескольких лет, перейдя в форму вялотекущих переговоров. При этом в ближайшее время Вашингтон, вероятно, сам сделает шаги для придания динамики процессу. Например, американская делегация может предложить Тегерану взимать транзитные сборы с судов, проходящих через Ормузский пролив – до тех пор, пока не будет компенсирован ущерб, понесенный иранской стороной от военных действий», – спрогнозировал аналитик.

    «Стоит также отметить, что в случае достижения Ираном каких-либо фундаментальных и долгосрочных договоренностей с США, судьбу Израиля можно будет ставить на обратный отсчет. На мой взгляд, политика Тель-Авива слишком противоречит ближневосточной культуре – цивилизационно и политически. Думаю, сначала израильское государство будет изолировано, а затем Иран и Турция попросту дожмут его при невмешательстве Вашингтона», – считает политолог.

    Ранее стало известно, что США и Иран в Исламабаде не смогли достичь соглашения о прекращении войны. Каждая из сторон обвинила другую в провале 21-часовых переговоров, сообщает Reuters.

    «Мы не достигли соглашения. Думаю, это более плохая новость для Ирана, чем для США», – заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, Тегеран решил не принимать условия Белого дома, в том числе по отказу от создания ядерного оружия – главной цели президента Дональда Трампа.

    Вэнс заявил, что во время переговоров он созванивался с Трампом около 10 раз. Сам американский лидер заявил, что достижение соглашения не является абсолютно необходимым для Вашингтона. «Заключим мы сделку или нет, для меня это не имеет значения, потому что мы победили», – подчеркнул он.

    В свою очередь агентство Tasnim сообщило, что Тегеран выдвигал инициативы и прилагал усилия, чтобы призвать американскую сторону к реализму. «Однако завышенные требования Америки на каждом этапе препятствовали достижению общей рамочной основы», – пишет издание. По данным иранской стороны, было достигнуто соглашение по ряду вопросов, но основными разногласиями остаются Ормузский пролив и ядерная программа Ирана.

    Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что переговоры проходили в атмосфере недоверия. «Естественно, мы не должны были ожидать достижения соглашения всего за одну сессию», – указал он. Со своей стороны, министр безопасности Израиля Зеев Элькин заявил, что дальнейшие переговоры США и Ирана по-прежнему возможны, но предупредил: «Иранцы играют с огнем».

    Помимо освобождения активов за рубежом, Тегеран требует контроля над Ормузским проливом, взимания платы за транзит через него, выплаты военных репараций и прекращения огня во всем регионе, включая Ливан. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему перемирие США и Ирана находится под угрозой срыва.

    13 апреля 2026, 11:31 • Новости дня
    Китай отреагировал на угрозу Трампа блокировать Ормузский пролив
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай призывает все стороны к сдержанности после высказываний президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул, что Ормузский пролив представляет собой ключевой международный торговый путь для товаров и энергоносителей, а его безопасность важна для всего мирового сообщества.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул, что Ормузский пролив представляет собой ключевой международный торговый путь для товаров и энергоносителей, а его безопасность важна для всего мирового сообщества.

    Го Цзякунь отметил, что основная причина препятствий для судоходства связана с военными действиями в регионе, и подчеркнул: «Все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность. Китай готов и дальше играть позитивную и конструктивную роль». По его словам, вопрос безопасности и стабильности навигации может быть решен только в случае немедленного прекращения огня в районе Ормузского пролива.

    Пекин подтвердил готовность продолжать содействовать конструктивному диалогу и способствовать снижению напряженности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о намерении перекрыть движение через Ормузский пролив.

    В ответ элитные части ВС Ирана запретили иностранным боевым кораблям приближаться к этой акватории.

    Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало блокады иранских портов с 13 апреля.

    12 апреля 2026, 18:14 • Новости дня
    Лукьянов: Американская блокада Ормуза не сделает Иран сговорчивым
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ситуация вокруг переговоров США с Ираном подсказывает, что Белый дом не ограничится блокадой Ормузского пролива в своем давлении на Тегеран. Вероятно, американская сторона прорабатывает экономические, политические и военные меры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов.

    «Блокадой Ормузского пролива президент США Дональд Трамп рассчитывает оказать на Иран экономическое давление, лишая возможности экспортировать нефть, а также взимать плату за транзит судов других государств», – пояснил Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».

    «Однако Иран имеет куда больший запас прочности, чем, например, Куба или Венесуэла. Блокада американской стороной пролива если и скажется на Тегеране, то не завтра. Кроме того, ему могут оказать поддержку Россия, Китай и ряд других стран», – детализировал эксперт.

    «Судя по всему, блокада Ормузского пролива не сделает Иран более сговорчивым за столом переговоров с США и не заставит его идти на какие-либо принципиальные уступки. К тому же и сам диалог зашел в тупик – стороны не видят путей для его продолжения, хотя и не отказываются от дипломатии», – заметил аналитик.

    «Трамп же заинтересован завершить конфликт своей победой как можно быстрее. Ситуация подсказывает, что США прорабатывают дополнительные инструменты давления на иранских оппонентов – экономические, политические и военные. При этом блокада пролива является ударом по союзникам Вашингтона в Персидском заливе», – резюмировал политолог.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что США заблокируют Ормузский пролив после того, как переговоры в Пакистане по прекращению войны с Ираном зашли в тупик.

    «С сегодняшнего дня ВМС США, лучшие в мире, начинают процесс блокады всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», – заявил Трамп. «Блокада начнется в ближайшее время. К ней будут привлечены и другие страны. Мы не позволим Ирану извлекать выгоду из этого незаконного акта вымогательства», – добавил он.

    «Мы были близки к пониманию, что всем должен быть разрешен вход и выход из Ормузского пролива. Но Иран не допустил этого, просто заявив: «Где-то там может быть мина», о которой никто, кроме них, не знает. «Это мировой шантаж. Но лидеров стран, особенно США, никогда не удастся шантажировать», – подчеркнул Трамп.

    Он также пообещал, что ВМС США будут «разыскивать и перехватывать каждое судно в международных водах, которое заплатило дань Ирану». «Платящий незаконные пошлины не сможет безопасно передвигаться по воде», – заявил президент.

    Кроме того, позднее стало известно, что Вашингтон введет дополнительные пошлины в размере 50% против Пекина, если подтвердятся факты поставок военного снаряжения Тегерану.

    Стоит отметить, что на прошедших накануне в Исламабаде переговорах Иран и США не договорились по Ормузскому проливу. Тегеран требует признания своего права взимать деньги за проход судов и вообще контролировать судоходство в проливе.

    США в свою очередь, как заявляют в Иране, хотят получить то, что не смогли «за 40 дней войны, через реализацию таких планов, как страхование судов, сопровождение нефтяных танкеров и другие военно-экономические предложения».

    12 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Трамп пригрозил Китаю пошлинами в 50% за военную помощь Ирану
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон введет дополнительные пошлины в размере 50% против Пекина, если подтвердятся факты поставок военного снаряжения Тегерану, заявил президент США Дональд Трамп.

    Санкции последуют в случае обнаружения фактов поставок военного снаряжения Ирану, сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    «Если мы поймаем их за этим, они получат 50-процентную пошлину, это ошеломляющая сумма», – заявил Трамп.

    Ранее американские СМИ писали, что Пекин якобы планировал поставку новых систем ПВО Ирану. Китайские дипломаты категорически опровергли информацию о тайной передаче вооружений Тегерану.

    13 апреля 2026, 10:43 • Новости дня
    Спецслужбы США заподозрили Китай в военной помощи Ирану
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай мог поставить Ирану переносные зенитные ракетные комплексы и разрешить компаниям экспортировать комплектующие и химикаты для военного производства, пишет The New York Times.

    Американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран для использования в конфликте с Соединенными Штатами и Израилем, пишет The New York Times.

    Официальные лица США отмечают, что разведданные не дают окончательного подтверждения факта поставки, а доказательств применения китайских ракет против американских или израильских сил нет.

    Разведка оценивает, что даже обсуждение вопроса поставок ракет в Пекине говорит о заинтересованности Китая в конфликте. Отмечается, что некоторые китайские компании получили разрешение на отгрузку в Иран химикатов, топлива и компонентов, которые могут использоваться для военного производства.

    Китай традиционно избегал экспорта готового вооружения в Иран, однако часть чиновников выступает за прямые поставки силам безопасности страны. Если такое решение будет принято, это станет значительным шагом к эскалации и демонстрацией того, что некоторые лидеры Китая стремятся к поражению США в ближневосточной войне.

    Сообщается, что Россия предоставила иранским военным спутниковую разведку, чтобы помочь им нацеливать объекты в регионе, но отказалась от поставок боевого вооружения, опасаясь ответных мер со стороны США. Китай же публично сохраняет нейтралитет, несмотря на зависимость от иранской нефти и глубокие экономические связи с арабскими странами Персидского залива, которые подверглись атакам во время конфликта.

    Власти Китая опровергли заявления о поставках оружия, заявив, что страна не передавала вооружения ни одной стороне конфликта, и призвали США воздержаться от необоснованных обвинений и эскалации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай готовит поставки переносных зенитно-ракетных комплексов для Ирана.

    Китайские дипломаты категорически опровергли информацию о тайной передаче вооружений Тегерану.

    Президент США пообещал Пекину серьезные последствия за военную поддержку Исламской республики.

    13 апреля 2026, 04:08 • Новости дня
    Страны Персидского залива начали искать замену поставкам вооружений из США

    Tекст: Антон Антонов

    Государства Персидского залива ускоряют поиск альтернативных поставщиков вооружений из-за дефицита американских производственных мощностей, что угрожает позиции США на рынке, пишет Wall Street Journal.

    После заключения перемирия между США и Ираном союзники США в регионе инициировали срочное перевооружение и настаивают на максимально быстрой поставке техники, передает РЕН ТВ со ссылкой на Wall Street Journal.

    Страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, начали активно искать новых поставщиков вооружений, помимо США. Причиной стали ограничения мощностей американской оборонной промышленности, которые не позволяют своевременно удовлетворять запросы клиентов. В числе потенциальных партнеров рассматриваются Южная Корея, Украина и Британия.

    Государства региона выразили готовность заключать контракты с любыми странами, способными быстро исполнить заказы. По данным издания, это создает существенные риски для американской оборонной отрасли, поскольку США могут лишиться значительной доли контрактов с богатыми монархиями региона, которые традиционно были крупными покупателями американского оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Economist указывал, что американские военные потратили в Иране значительную часть арсенала, это лишило США возможности поддерживать присутствие в ряде регионов в ближайшие годы. Союзники Вашингтона в Европе и Азии выразили опасения по поводу срыва поставок оплаченного оружия.

    12 апреля 2026, 15:31 • Новости дня
    Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили обстановку на Ближнем Востоке, отметив важность дальнейших усилий по политико-дипломатическому урегулированию конфликта в регионе.

    Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, передает Кремль. Президент Ирана дал свою оценку ирано-американским переговорам, прошедшим 11 апреля в Исламабаде, и выразил признательность России за принципиальную позицию на международных площадках, способствующую деэскалации. Также Пезешкиан поблагодарил Россию за гуманитарную помощь для иранского народа.

    Путин со своей стороны подчеркнул, что Москва готова продолжать усилия по поиску политико-дипломатических решений для урегулирования конфликтов и будет содействовать справедливому и долгосрочному миру на Ближнем Востоке. Россия намерена поддерживать активные контакты со всеми странами региона.

    Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении российско-иранских отношений. В ходе разговора Пезешкиан поздравил Владимира Путина и всех православных христиан России с праздником Пасхи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор.

    12 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о сохранении ударов по целям в Ливане
    Нетаньяху объявил о сохранении ударов по целям в Ливане
    Tекст: Ольга Иванова

    В телеобращении премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что конфликт с Ираном продолжается. Он заявил, что структуры ХАМАС в Газе и «Хезболлы» в Ливане не входят в перемирие и продолжают быть целями атак.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ираном «еще не окончена», отмечает The New York Times. В своем 13-минутном телеобращении он попытался ответить на критику в Израиле, что конфликт не достиг ключевых целей, однако подчеркнул, что страна уже добилась «исторических успехов» в боях.

    Политик не стал подробно обсуждать переговоры между США и Ираном, прошедшие в Пакистане и не приведшие к окончанию войны. Ранее Дональд Трамп объявил о двухнедельном режиме прекращения огня для обсуждения дипломатического урегулирования. По словам вице-президента США Джей Ди Ванса, Вашингтон продолжает настаивать на гарантиях, что Иран не будет стремиться к обладанию ядерным оружием.

    Некоторые союзники Нетаньяху считают, что заявления Ванса свидетельствуют о тесной координации Израиля и США по условиям перемирия. Мики Зоар, министр правительства, отметил в соцсетях: «Американская настойчивость в предотвращении появления у Ирана ядерного оружия доказывает полную координацию между странами».

    По данным опросов, многие израильтяне выступают против перемирия с Ираном, считая его навязанным США вопреки интересам Израиля. Критики указывают, что нет явных успехов в уничтожении иранских ядерных и ракетных программ, хотя бывшие военные отмечают тактические достижения в ходе более чем месячных боев.

    Нетаньяху в телеобращении сообщил о ликвидации ключевых иранских лидеров, включая верховного руководителя Ирана аятоллу Али Хаменеи. Он также подчеркнул удары по структурам ХАМАС в Газе и «Хезболлы» в Ливане, которые, по словам премьера, не входят в перемирие и продолжают быть целями атак.

    Американские разведслужбы, однако, сомневаются в заявлениях о серьезном ущербе иранским ракетным возможностям. По их данным, Иран быстро восстанавливает подземные арсеналы, несмотря на удары, а в ходе конфликта иранская армия выпустила залпы баллистических ракет и дронов, что привело к нехватке перехватчиков в ряде стран региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне. Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы».

    12 апреля 2026, 18:27 • Новости дня
    Трамп пообещал пересмотреть отношения США с НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона пересмотрит отношения с Североатлантическим альянсом, поскольку военный блок не оказал помощи Вашингтону в его операции против Тегерана, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Сейчас мы должны пересмотреть (отношения с) НАТО, поскольку они не пришли к нам на помощь», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    По его словам, действия блока очень сильно разочаровали США.

    Глава американского государства добавил, что в будущем альянс также не станет помогать США, когда такая помощь понадобится.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о явном разочаровании американского лидера союзниками. Он же передал натовским странам требования Трампа.

    13 апреля 2026, 10:58 • Новости дня
    Угроза США блокировать Ормузский пролив взвинтила цены на нефть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Угроза Соединенных Штатов заблокировать Ормузский пролив после срыва переговоров с Ираном привела к резкому скачку мировых цен на энергоносители.

    Американские военные намерены блокировать все морские перевозки, связанные с Ираном, начиная с 10.00 понедельника по времени Вашингтона, передает Bloomberg.

    При этом судам, не заходящим в порты Ирана, будет разрешен транзит через Ормузский пролив. Напряженность возросла после провала переговоров в Пакистане между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом из-за разногласий по ядерной программе.

    «Если они не вернутся, я не против», – заявил президент США Дональд Трамп, комментируя отказ Ирана от переговоров.

    Он подчеркнул, что американские вооруженные силы уже выполнили свои цели, истощив возможности Тегерана по производству ракет и беспилотников. Ранее американский лидер пригрозил уничтожить любые иранские силы, которые попытаются атаковать суда.

    Ормузский пролив является важнейшим энергетическим узлом, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. На фоне угроз блокады цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1%, достигнув 104 долларов за баррель, а европейские газовые фьючерсы выросли на 18%. Эксперты опасаются, что эскалация усилит инфляцию и замедлит глобальный экономический рост.

    Иранские военные заявили, что приближение любых боевых кораблей к проливу будет расценено как нарушение перемирия, истекающего 22 апреля. Тегеран подчеркивает наличие у него рычагов противодействия блокаде. В то же время союзники США, включая Британию и Японию, пока отказываются участвовать в операции до полного прекращения боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. Центральное командование американских вооруженных сил назначило старт военной операции на 13 апреля. На фоне этих событий мировые цены на нефть выросли почти на 8%.

    Угроза США блокировать Ормузский пролив взвинтила цены на нефть
    Американский самолет-разведчик совершил облет Крыма и Краснодарского края
    Обломок украинского беспилотника нашли на пляже в Эстонии
    Захарова раскрыла ложь Хиллари Клинтон о связях с Эпштейном
    Новым директором «Моссад» назначен уроженец Белоруссии
    Пациентка частной клиники в Москве погибла после инъекции
    Долина назвала ситуацию с квартирой самым страшным испытанием в жизни

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Связь с Россией стала в Британии преступлением

    Лондон оправдывается за беспрецедентное решение: урожденного англичанина тайным и внесудебным путем лишили гражданства фактически за то, что он переехал в Россию. О ком идет речь, каковы официальные мотивы такого решения – и почему оно среди прочего выглядит иллюстрацией демографических изменений в Великобритании? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

