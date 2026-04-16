США пригрозили Ирану «финансовым эквивалентом кинетических ударов»

Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?4 комментария
Бессент пригрозил Ирану «финансовым эквивалентом» бомбардировок
Соединенные Штаты переходят к «финансовому эквиваленту кинетических ударов» против Ирана, заявил министр финансов США Скотт Бессент на брифинге в Белом доме.
По словам министра, ряд государств Персидского залива выразили готовность к большей прозрачности в поиске иранских средств в своих банках, передает ТАСС.
«Мы обратились к ним с запросом, пояснив, что намерены заморозить еще больше средств Корпуса стражей исламской революции, а также членов иранского руководства», – подчеркнул Бессент.
Глава американского ведомства также предупредил о готовности Вашингтона применить вторичные санкции в случае покупки иранской нефти или хранения средств Тегерана в банках этих стран.
«Иранцы должны понимать, что это будет финансовым эквивалентом того, что происходило в плане нанесения кинетических ударов», – добавил глава американского Минфина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США выпустил официальное предупреждение банкам из Омана, ОАЭ, Гонконга и Китая с угрозой введения вторичных санкций за сотрудничество с Ираном.