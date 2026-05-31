Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».15 комментариев
В Крыму прошла акция памяти детей, погибших от действий ВСУ
В бахчисарайском храме Феодоровской иконы Божией Матери состоялась памятная церемония, участники которой почтили минутой молчания несовершеннолетних жертв конфликта.
Мероприятие было организовано для семей, переехавших на полуостров, передают РИА «Новости». Руководитель центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко сообщил: «Участники акции почтили минутой молчания и зажгли свечи в память о всех детях, погибших от рук украинских карателей».
По словам общественного деятеля, церемония стала символом скорби и объединила разные поколения в стремлении к мирному будущему. В ней участвовали дети переселенцев, проживающих сейчас в регионе.
Бондаренко подчеркнул, что российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции сражаются за безопасность каждого ребенка. Он выразил уверенность, что только сила отечественного оружия способна остановить страдания и обеспечить подрастающему поколению счастливую жизнь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинская армия атаковала здание студенческого общежития в Луганской Народной Республике.
Зимой крымские врачи госпитализировали пятерых раненых при обстреле Херсонской области детей.
В прошлом году жители Донбасса и Новороссии почтили память трехсот погибших за десять лет конфликта несовершеннолетних.