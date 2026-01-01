Tекст: Мария Иванова

После атаки ВСУ на Херсонскую область десять пострадавших были госпитализированы в больницы Крыма, среди них пятеро детей, передает РИА «Новости».

Министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщил, что состояние четверых детей оценивается как стабильное, еще один ребенок находится в тяжелом состоянии.

По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где местные жители встречали Новый год. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Среди тяжелораненых есть дети, которых доставили в медучреждения Крыма для оказания экстренной помощи.

Натаров отметил, что у всех госпитализированных зафиксированы минно-взрывные травмы, помощь им оказана своевременно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Власти Крыма и Херсонской области продолжают контролировать ситуацию и обеспечивать необходимую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что тела жертв удара украинских беспилотников по Хорлам практически полностью сгорели, и среди погибших есть ребенок.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что бандеровские ублюдки должны уничтожаться на Украине, в Европе и где бы они ни находились.

Ранее были были опубликованы фото с места теракта ВСУ против жителей Хорлов.