Врачи: Ребенок находится в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на кафе в Хорлах
Пятеро детей, пострадавших при ударе ВСУ по Херсонской области, отправлены в больницы Крыма, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров.
После атаки ВСУ на Херсонскую область десять пострадавших были госпитализированы в больницы Крыма, среди них пятеро детей, передает РИА «Новости».
Министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщил, что состояние четверых детей оценивается как стабильное, еще один ребенок находится в тяжелом состоянии.
По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где местные жители встречали Новый год. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Среди тяжелораненых есть дети, которых доставили в медучреждения Крыма для оказания экстренной помощи.
Натаров отметил, что у всех госпитализированных зафиксированы минно-взрывные травмы, помощь им оказана своевременно.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Власти Крыма и Херсонской области продолжают контролировать ситуацию и обеспечивать необходимую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что тела жертв удара украинских беспилотников по Хорлам практически полностью сгорели, и среди погибших есть ребенок.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что бандеровские ублюдки должны уничтожаться на Украине, в Европе и где бы они ни находились.
Ранее были были опубликованы фото с места теракта ВСУ против жителей Хорлов.