  • Новость часаВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российские туристы нашли новые способы отдыха
    Эксперт объяснила планы Киева помешать размещению «Орешника» в Белоруссии
    Эфиопия отказала России в самолетах
    Офицер ВСУ сдался в плен из-за обещания девушке
    Ушаков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа
    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической
    Зеленский заявил, что Россия «теперь больше настроена на прекращение огня»
    Американский генерал признал отставание США от России по БПЛА
    Глава НБУ объяснил необходимость переименования копейки
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

    Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

    8 комментариев
    Алексей Васильев Алексей Васильев Откуда пошла клевета про отсталость России в Крымскую войну

    Мы тогда выстояли и практически вничью свели войну против коалиции самых крупных государств на планете. Это как сейчас выступить против НАТО + КНР. И при этом обошлось без территориальных уступок. В том числе и благодаря технической оснащенности нашей армии.

    50 комментариев
    7 августа 2025, 12:30 • Новости дня

    ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области

    ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс.

    Кроме того удары наносились по пунктам управления и местам хранения беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты восемь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, управляемая авиабомба, снаряд американской РСЗО HIMARS и 240 беспилотников.

    Также силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 75 210 беспилотников, 625 ЗРК, 24 478 танков и других бронемашин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 245 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 238 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины.

    Днем ранее  сообщалось, что ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.

    ранее ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому.

    6 августа 2025, 14:49 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины возмущения Запада и ВСУ из-за российских Су-57

    Авиаэксперт Гусаров: Ударная мощь и бортовой интеллект делают Су-57 кошмаром для ВСУ

    Эксперт объяснил причины возмущения Запада и ВСУ из-за российских Су-57
    @ JAGADEESH NV/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российский Су-57 почти невидим для украинской ПВО, а внедрение ИИ позволит использовать его с несколькими БПЛА «Охотник», что кратно увеличит ударную мощь группы, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее на Западе и в ВСУ пожаловались на рост использования Россией истребителей пятого поколения в зоне СВО.

    «Су-57 в прямом воздушном бою будет иметь колоссальное преимущество над любым самолетом, имеющимся в распоряжении Украины – американским F-16, французским Mirage или любым советским истребителем четвертого поколения», – сказал авиаэксперт Роман Гусаров.

    «Впрочем, непосредственные столкновения в современных условиях редкость. Самолеты обнаруживают друг друга с расстояния многих километров. И побеждает тот, у кого лучше радары и вооружение, кто быстрее засечет противника и уничтожит. В этих компонентах у Су-57 очень мало конкурентов в мире, и их точно нет на Украине», – продолжил собеседник.

    «Еще один плюс Су-57 – универсальность. Он способен одинаково успешно применять планирующие бомбы, гиперзвуковые ракеты. Ранее ударные самолеты подразделялись на истребители, бомбардировщики, штурмовики. А наш новый самолет фактически может выполнять любую задачу», – детализировал эксперт

    «Кроме того, у истребителя низкая отражающая поверхность, что ведет к уменьшению радиолокационной заметности. «Невидимости» Су-57 также способствует форма корпуса и расположение вооружения во внутренних отсеках», – отметил эксперт.

    «Отдельно отмечу, что Су-57 опережает конкурентов по бортовому интеллекту. Сообщается о внедрении ИИ для «тактической» помощи пилоту. Это сделает возможным использование его с группой сопровождения БПЛА «Охотник», которые выступали бы как дополнительные носители вооружения. Это кратно увеличит ударную мощь истребителя», – указал он.

    При этом, указал Гусаров, Су-57 лучше применять не для ударов вблизи линии боевого соприкосновения, а в глубине территории Украины – для атак по командным пунктам, местам сосредоточения войск, вооружения и техники, военным эшелонам и критическим электроподстанциям.

    Ранее сообщалось, что ВСУ жалуются на то, что Россия наращивает использование истребителей пятого поколения Су-57 в зоне СВО и для атак по военным объектам в глубине территории, пишет польское издание Interia. В статье говорится, что ВКС применяют целые группы таких самолетов, каждый из которых несет новейшие маневрирующие ракеты Х-69. Они трудноуловимы для средств ПВО и ПРО, имеющихся в распоряжении Киева.

    Журнал Military Watch Magazine писал, что Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету, а итальянские эксперты отмечали, что истребитель с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить даже американская техника.

    Также известно, что «Рособоронэкспорт» планирует представить модификацию Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

    Комментарии (17)
    7 августа 2025, 07:16 • Новости дня
    СБУ и польская разведка решили помешать размещению «Орешника» в Белоруссии
    СБУ и польская разведка решили помешать размещению «Орешника» в Белоруссии
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Варшаве планируется закрытая встреча представителей СБУ, ГУР минобороны Украины и белорусской оппозиции для обсуждения мер против размещения ракетного комплекса «Орешник», сообщил источник в оппозиции.

    Конференция «Новая Беларусь» и марш по центральным улицам Варшавы запланированы на 9-10 августа, передает РИА «Новости».

    Собеседник указал, что на закрытую часть конференции приглашены представители СБУ, ГУР Минобороны Украины, польской Службы военной разведки и других зарубежных структур.

    По его словам, ключевой темой будет координация усилий для противодействия планам по размещению российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник» в Белоруссии. Особое внимание планируется уделить вопросам взаимодействия между спецслужбами и эмигрантскими группами для срыва этих намерений властей Белоруссии и России.

    До этого сообщалось, что Белоруссия намерена принять на вооружение две установки «Орешника» до конца года.

    Белорусский президент Александр Лукашенко объявлял о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос с поставкой ракеты «Орешник» в Белоруссию закроется до конца года.

    Комментарии (25)
    7 августа 2025, 13:04 • Видео
    Ведущая армия НАТО – это поляки?

    Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 03:34 • Новости дня
    Трамп подтвердил срок ультиматума к России по Украине
    Трамп подтвердил срок ультиматума к России по Украине
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Установленный ранее для России срок для достижения договоренностей по Украине подходит к концу, заявил президент США Дональд Трамп.

    Отвечая на вопрос о том, придерживается ли он ранее установленного срока для России, Трамп заявил: «Да, мы уже почти подошли к нему». Однако Трамп подчеркнул, что в данный момент ведутся переговоры по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    «Но прямо сейчас мы ведем очень серьезные переговоры о том, чтобы уйти с Украины, урегулировать это, закончить это», – приводит его слова ТАСС.

    При этом он не стал уточнять, какие меры будут предприняты в случае, если достичь договоренностей в обозначенные сроки не удастся. В ответах на вопросы журналистов Трамп сосредоточился именно на переговорном процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча состоялась накануне окончания ультиматума Трампа о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. Ранее Москва отвергла ультиматум США.

    Комментарии (17)
    7 августа 2025, 06:49 • Новости дня
    Офицер ВСУ сдался в плен из-за обещания девушке
    Офицер ВСУ сдался в плен из-за обещания девушке
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сергей Носиковский, офицер ВСУ, сдался российским военным, чтобы сдержать обещание, данное девушке, вернуться живым.

    Пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский рассказал, что сдался в плен ради обещания, которое он дал своей девушке, передает РИА «Новости».

    По его словам, он хочет вернуться домой к своей семье и любимой девушке, которую очень любит и по которой сильно скучает. Носиковский отметил: «Я бы хотел на обмен вернуться к своей семье и к своей любимой девушке. Хочу сказать, что очень ее люблю и очень скучаю, и хочу поскорее к ней вернуться. И в принципе, сдался я, потому что обещал ей вернуться живым».

    Носиковский родом из Киева, был мобилизован и служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Он сдался российским военным на сумском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офицер ВСУ Кукарин сбежал из своей части и попросил убежища в России. Военнослужащие ВСУ заявили о наборе женщин-заключенных на контрактную службу. Пленные украинские солдаты рассказали, что восемнадцатилетних украинцев принуждают подписывать контракты на службу.

    Комментарии (6)
    7 августа 2025, 01:51 • Новости дня
    Рубио назвал территориальный вопрос ключевым для мира на Украине

    Рубио: Территориальный вопрос является ключевым для мира на Украине

    Рубио назвал территориальный вопрос ключевым для мира на Украине
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/AdMedia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Территориальный вопрос является ключевым для мирного урегулирования конфликта на Украине, США хотели бы видеть уступки как от Киева, так и от Москвы, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Я думаю, ключевой элемент завершения любой войны – это территории», – передает слова Рубио ТАСС со ссылкой на Fox Business.

    Он добавил, что прекращение огня должно стать частью процесса урегулирования, чтобы стороны могли обсуждать детали мирного соглашения. По его словам, «трудно вести переговоры, когда вы стреляете друг в друга».

    «Поэтому я думаю, что необходимо добиться достаточного прогресса и наметить общие контуры того, как закончится война, чтобы в идеале перейти к кратковременному прекращению огня и использовать это время для окончательного урегулирования конфликта», – пояснил он, добавив, что потребуется «пройти долгий путь».

    Рубио сказал, что США по итогам визита в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа получили более ясное представление о том, на каких условиях Россия готова рассматривать завершение конфликта, передает РИА «Новости».

    В ближайшие дни США намерены провести переговоры с европейскими союзниками и представителями Киева для оценки перспектив сближения позиций между Москвой и Киевом. От прогресса на этих переговорах, по словам Рубио, будет зависеть возможность будущей встречи президентов США, России и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Встреча состоялась накануне окончания ультиматума США о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. Москва ранее отвергла ультиматум США.

    Комментарии (18)
    6 августа 2025, 20:38 • Новости дня
    Мединский подтвердил отказ Киева от 1 тыс. своих пленных

    Мединский: Киев сорвал третий обмен пленными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России и глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский сообщил о затруднениях с проведением нового обмена пленными из-за позиции Киева, который отказался от 1 тысячи своих пленных.

    По словам Мединского, из-за этого второй этап обмена пленными проходил крайне тяжело, а третий этап до сих пор не начался.

    «1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого 2-й обмен шел так тяжело, а 3-й до сих пор не начался», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что киевские власти исключили тысячу украинских военнопленных из обменных списков, заменив их на других лиц, что может повлиять на процесс обмена.

    В июле Россия предложила Украине обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

    Комментарии (6)
    6 августа 2025, 20:23 • Новости дня
    Трамп заявил о «большом прогрессе» на встрече Путина и Уиткоффа

    Трамп: На встрече Путина и Уиткоффа был достигнут «большой прогресс»

    Трамп заявил о «большом прогрессе» на встрече Путина и Уиткоффа
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Встреча специального посланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве была «высоко продуктивной», сообщил президент США Дональд Трамп.

    Американский лидер уточнил, что его представитель вернулся с переговоров, где «был достигнут большой прогресс», передает РИА «Новости». Трамп сообщил, что после беседы Уиткоффа с Путиным проинформировал ряд союзников из Европы об итогах диалога. Он отдельно подчеркнул, что все стороны согласились с необходимостью завершения боевых действий на Украине.

    «Все согласны с тем, что эту войну нужно закончить, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», – заявил Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Он отметил, что намерен продолжить усилия по урегулированию в ближайшее время.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча продолжалась около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер. Он добавил, что детали встречи будут раскрыты после доклада о ней президенту США Дональду Трампу.

    Комментарии (13)
    6 августа 2025, 22:39 • Новости дня
    Зеленский заявил, что Россия «теперь больше настроена на прекращение огня»

    Зеленский: Россия теперь больше настроена на прекращение огня

    Зеленский заявил, что Россия «теперь больше настроена на прекращение огня»
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что после переговоров Владимира Путина с представителем США Стивеном Уиткоффом Москва якобы стала более склонна к прекращению огня.

    По мнению Зеленского, Россия якобы стала более «склонна к переговорам по прекращению огня» после встречи президента Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, передает Lenta.ru.

    «Давление на них срабатывает», – заявил Зеленский в своем обращении в Telegram.

    В сообщении Зеленский подчеркнул, что важным остается вопрос «доверия» к деталям возможных договоренностей с Россией.

    Ранее Зеленский заявил, что в разговоре с президентом США Дональдом Трампом после визита Стивена Уиткоффа в Москву участвовали лидеры стран Евросоюза.

    Комментарии (27)
    6 августа 2025, 14:32 • Новости дня
    Власти Днепропетровска захотели пересмотреть дату основания города

    Мэрия Днепропетровска инициировала смену официальной даты основания города

    Власти Днепропетровска захотели пересмотреть дату основания города
    @ Андрей Иглов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Днепропетровске (украинское название – Днепр) создана рабочая группа, которой поручено выбрать новую дату основания города вместо 1776 года, связанного с Екатериной II, заявил заместитель мэра города Андрей Денисенко.

    Заместитель мэра Днепропетровска Андрей Денисенко на заседании рабочей группы заявил, что город был основан не в 1776 году по указу российской императрицы Екатерины II, а раньше. По его словам, существование казацкой агломерации с XVI века доказывает наличие «города трех переправ» задолго до официальной даты, передает ТАСС.

    Денисенко подчеркнул, что прежняя дата основания города, связанная с Екатериной II, является результатом «десятилетий колониальной пропаганды». Он призвал определить новую дату, которая «будет соответствовать научной истине». Конкретная дата пока не называется.

    Для изменения официальной даты необходимо получить решение городского совета. Денисенко отметил, что пересмотр возможен только после принятия соответствующего административного акта.

    Исторически Днепропетровск был основан как Екатеринослав в 1776 году, затем переименован в советский период. В 2016 году город украинскими властями стал называться Днепром в рамках политики «декоммунизации».

    Ранее депутат Верховной рады Ирина Констанкевич заявила, что на Украине требуется переименовать свыше 700 населенных пунктов по закону о деколонизации.

    Мэр Одессы Геннадий Труханов сказал по-русски, что Одесса не является русским городом.

    Эксперт Лариса Шеслер назвала «дерусификацию» украинских населенных пунктов плевком в лицо народу.

    Комментарии (17)
    7 августа 2025, 09:03 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о готовящейся провокации в роддоме Краматорска
    Кимаковский сообщил о готовящейся провокации в роддоме Краматорска
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о планах украинских формирований устроить провокацию в краматорском роддоме, где размещены военные, а внутри находятся пациенты и медики.

    По его словам, Киев готовит провокацию в роддоме Краматорска, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что есть подтвержденная информация о том, что вооруженные формирования Украины под руководством киевских властей планируют инсценировать обстрел или подрыв родильного дома, аналогично событиям в Мариуполе в 2022 году.

    Он отметил: «По моим данным, сейчас все может выглядеть куда более кровожадно. Жертв может оказаться существенно больше». Он напомнил, что в ходе боев за Мариуполь украинские военные размещались в роддоме, а затем была проведена постановочная атака.

    Кимаковский также сообщил, что украинские войска разместили часть своей группировки непосредственно в здании родильного дома Краматорска. Он уточнил, что среди присутствующих есть как военнослужащие регулярной армии, так и иностранные наемники, а на первых этажах по-прежнему находятся врачи и пациентки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство и сотрудники администраций Дружковки, Краматорска и Славянска покидают города на фоне продвижения российских войск после освобождения Часова Яра. Они также вывозят и уничтожают архивы. ВСУ устроили хаотичные обстрелы Часова Яра после отступления из города.

    Комментарии (8)
    6 августа 2025, 22:15 • Новости дня
    Трамп назвал Россию «чрезвычайной угрозой» для США

    Трамп: Политика России продолжает представлять угрозу для нацбезопасности США

    Tекст: Антон Антонов

    В новом указе, который продлил режим национального чрезвычайного положения в США, связанный с действиями России в отношении Украины, глава американского государства Дональд Трамп назвал Россию «чрезвычайной угрозой» для США.

    Трамп подписал указ о продлении режима национального чрезвычайного положения, связанного с действиями России против Украины. «Действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    В указе напомнили, что документ 2022 года уже запрещал импорт российских нефти, нефтепродуктов и связанных с ними товаров. Теперь к этим мерам добавлена пошлина в 25% на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эта пошлина вступит в силу через 21 день после публикации указа – с 27 августа, и не затронет товары, находящиеся в пути к этому моменту. Пошлина будет действовать сверх уже существующих тарифов, за исключением случаев, когда товары попадают под другие санкционные режимы.

    Трамп указал, что новые меры могут быть расширены и на другие страны, если будет установлено, что они прямо или косвенно закупают российскую нефть. Отслеживать такие сделки поручено минторгу США и госдепартаменту. Указывается, что США смогут ввести аналогичную пошлину и для товаров других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии. Трамп заявил, что встреча специального посланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве была «высоко продуктивной».

    Комментарии (8)
    6 августа 2025, 14:14 • Новости дня
    МИД КНР заявил о решающем этапе переговоров Москвы и Киева

    Глава МИД КНР Ван И заявил о решающей фазе переговоров Москвы и Киева

    МИД КНР заявил о решающем этапе переговоров Москвы и Киева
    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Процесс мирного урегулирования кризиса на Украине вступает в решающий этап, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

    Министр иностранных дел КНР Ван И сделал заявление о важном этапе в урегулировании украинского кризиса, передает РИА «Новости».

    По его словам, старт переговоров Москвы и Киева стал значительным шагом вперед в процессе мирного диалога.

    По его словам, в настоящее время процесс урегулирования кризиса вступает в решающий этап.

    Ранее Ван И заявил о намерении Пекина вместе с Бразилией продвигать инициативу прекращения огня и поиска политического решения ситуации на Украине.

    Президент России Владимир Путин отметил, что возвращение сотен граждан на Родину стало ключевым результатом прямых переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.

    Комментарии (3)
    7 августа 2025, 09:50 • Новости дня
    Ошибочный перевод сорвал поставки дронов украинским военным

    Ошибочный банковский перевод сорвал поставки дронов украинским военным

    Ошибочный перевод сорвал поставки дронов украинским военным
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ошибочный банковский перевод почти 3 млн гривен (72 тыс. долларов) лишил украинских военных в Сумской области необходимых комплектующих для дронов и стал поводом для расследования о мошенничестве.

    Ошибочный банковский перевод сорвал важную военную поставку, сообщает РИА «Новости».

    Украинская воинская часть 5 июня перечислила 10074900 гривен (242 тыс. долларов) компании «КБ АТЕЙ» по контракту на закупку комплектующих для беспилотников, но почти 3 млн гривен (72 тыс. долларов) по ошибке отправили фирме «АТЕЙ Технолоджи». Директор второй компании Егор Голявко получил деньги, но не вернул их, проигнорировав просьбы о возврате со стороны партнера Виталия Подвиженко.

    Голявко заявил, что не получал средств, но уже 5 июня вывел всю сумму на свои счета. В результате деятельность компании «КБ АТЕЙ» была остановлена, а поставки дронов для ВСУ в Сумской области сорваны, что поставило под угрозу безопасность украинских военных.

    Полиция Киевской области 13 июня возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве и арестовала денежные средства на счетах Голявко. Суд также предоставил правоохранителям доступ к банковской информации и документам компаний, связанных с этим инцидентом.

    Этот случай выявил уязвимости в системе военных закупок на Украине: даже незначительная ошибка и отказ вернуть деньги способны полностью парализовать поставки важных комплектующих для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция отказалась комментировать сообщения о возможном участии в «коалиции дронов» для ВСУ. Британия заявила о планах поставить на Украину сотни тысяч ударных беспилотников. Украина планирует увеличить число атак с применением беспилотников по территории России.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 13:12 • Новости дня
    Президент Польши Навроцкий проигнорировал Украину в инаугурационной речи
    Президент Польши Навроцкий проигнорировал Украину в инаугурационной речи
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кароль Навроцкий, вступивший в должность президента Польши, в своей инаугурационной речи заявил о приоритетах суверенитета страны и усиления восточного фланга НАТО, не упомянув Украину.

    В ходе инаугурационной речи перед Национальным собранием, Кароль Навроцкий, вступивший в должность президента Польши, ни разу не упомянул Украину, передает ТАСС.

    В разделе выступления, посвященном вопросам внешней политики, Навроцкий акцентировал внимание на необходимости более самостоятельной позиции Варшавы в Европейском союзе.

    Президент заявил: «Я буду поддерживать отношения внутри ЕС, но никогда не соглашусь с тем, чтобы ЕС забирал у Польши полномочия. Я буду голосом граждан, которые хотят суверенитета». Он также сообщил о намерении работать над усилением восточного фланга НАТО и выразил надежду, что «Бухарестская девятка» сможет расшириться за счет скандинавских стран.

    Навроцкий подчеркнул, что поляки ответственны за создание восточного фланга НАТО, и это станет одним из главных направлений его президентства. По его словам, он стремится сделать польскую армию ведущей силой в ЕС, а также усилить связи Польши с США.

    СМИ отмечают, что Кароль Навроцкий занимает жесткую позицию по отношению к Украине, Германии и ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша назвала украинских националистов палачами за участие в Волынской резне.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее проявил неосведомленность о трагедии при общении с экс-президентом Польши Анджеем Дудой. Власти Украины разрешили Польше продолжить поиски массовых захоронений жертв Волынской резни.

    Комментарии (4)
    7 августа 2025, 04:25 • Новости дня
    Агент СБУ осужден за подготовку покушения на командующего Дальней авиацией РФ

    Агент СБУ Кучер осужден в России за покушение на командующего Дальней авиацией РФ

    Агент СБУ осужден за подготовку покушения на командующего Дальней авиацией РФ
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Второй Западный окружной военный суд вынес приговор агенту СБУ Виктору Кучеру, который в 2024 году готовил покушение на командующего на тот момент Дальней авиацией ВКС России, сообщается в материалах дела.

    Кучер признан виновным в участии в террористическом сообществе, приготовлении к теракту и незаконном приобретении и хранении взрывчатки, передает ТАСС.

    Сам 41-летний безработный украинец вину не признал. Он заявляет, что «намерения совершить теракт на территории Москвы не имел, в договоренность ни с кем не вступал, взрывчатые вещества не перевозил».

    Срок наказания составил 20 лет лишения свободы, из которых первые пять лет Кучер проведет в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в 700 тыс. рублей.

    По материалам дела, в начале осени 2023 года Кучер согласился на предложение представителя украинских спецслужб совершить теракт в Москве при помощи взрывчатки против командующего на тот момент Дальней авиацией ВКС России.

    Решение суда в силу пока не вступило, защита осужденного собирается обжаловать приговор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, две жительницы Севастополя получили по 12 лет заключения за передачу снимков российских военных объектов украинской разведке осенью 2023 года. В Керчи сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в сборе информации об объектах ПВО и военных частях для украинской разведки.

    Комментарии (0)
    Главное
    Ушаков дал характеристику переговорам Путина и Уиткоффа
    Трамп подтвердил срок ультиматума к России по Украине
    Ошибочный перевод сорвал поставки дронов украинским военным
    Baijiahao: Захарова удачно пошутила о долге США
    Экс-губернатора Челябинской области Дубровского объявили в розыск
    В Ленобласти мужчина распылил газ в салон машины с ребенком внутри
    Ростех сообщил о возможностях комбинированных ударов «Искандерами»

    Российские туристы нашли новые способы отдыха

    Анапа стала самым слабым звеном туристического сезона 2025 года. Обвал турпотока более чем в два раза не пройдет бесследно для всего рынка. Однако благодаря этому новую волну популярности получил Крым, а в Краснодарском крае неожиданно выстрелил Геленджик. Среди необычных трендов этого года – рост спроса на духовные поездки в монастыри, причем среди молодежи. Какие еще неожиданные тренды всплыли в 2025 году? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Смогут ли ядерные испытания «отрезвить» Запад

    Дискуссии о возобновлении ядерных испытаний возникают по всему миру. Сторонники этой идеи есть как на Западе, так и в России. Главным аргументом «за», как правило, служит необходимость донесения до политиков мысли об опасности стратегической эскалации. Однако эксперты отмечают, что данный шаг будет иметь и негативные последствия – например, расшатывание принципов взаимного сдерживания. Подробности

    Перейти в раздел

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Назван главный козырь Китая

      Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации