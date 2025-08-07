В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.0 комментариев
ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс.
Кроме того удары наносились по пунктам управления и местам хранения беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты восемь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, управляемая авиабомба, снаряд американской РСЗО HIMARS и 240 беспилотников.
Также силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер, отчитались в Минобороны.
Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 75 210 беспилотников, 625 ЗРК, 24 478 танков и других бронемашин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 245 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 238 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины.
Днем ранее сообщалось, что ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.
ранее ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому.