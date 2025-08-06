ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по складам беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО были сбиты семь управляемых авиабомб и 244 БПЛА.

Кроме того, силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника, отчитались в Минобороны.

Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 74 970 беспилотников, 625 ЗРК, 24 464 танка и других бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 180 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне сообщалось, что ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.

Днем ранее ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому.

ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов по ВПК и военным аэродромам Украины.