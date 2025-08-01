Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.6 комментариев
ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по ВПК и военным аэродромам Украины
С 26 июля по 1 августа ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поразив предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и инфраструктуру военных аэродромов.
Кроме того удары наносились по цехам производства беспилотников и комплектующих к ним, пунктам управления БПЛА дальнего действия, складам робототехнических комплексов, ракетного вооружения и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За неделю средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб, шесть снарядов американской РСЗО HIMARS, три снаряда чешской РСЗО Vampire, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 1446 беспилотников, перечислили в Минобороны.
Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 848 беспилотников, 624 ЗРК, 24 407 танков и других бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 28 065 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 982 единицы спецтехники, отчитались в оборонном ведомстве.
Накануне сообщалось, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК и аэродрому ВСУ. За день до этого они поразили транспортную инфраструктуру ВСУ, а до этого ВС поразили военный аэродром ВСУ.