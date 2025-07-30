  • Новость часаВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ
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    Как и почему ошибались подводники Второй мировой
    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине
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    Госдеп заявил об учете последствий новых санкций против России
    Минобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области
    Подполье сообщило о поражении установок HIMARS в Николаевской области
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    Мнения
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    На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия интенсивно вооружается для фальшивой войны

    Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.

    4 комментария
    Иван Лизан Иван Лизан Почему сроки ультиматума Трампа не действуют на Россию

    Инструментарий реального воздействия на Россию со стороны США и ЕС исчерпан еще при Байдене. Трамп подменяет пошлинами санкции, но эффективность у них такая же, как и санкций.

    17 комментариев
    30 июля 2025, 12:25 • Новости дня

    ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ

    ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по складу робототехнических комплексов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты две управляемые авиабомбы и 133 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 522 беспилотника, 624 ЗРК, 24 384 танка и других бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 27 956 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 892 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили военный аэродром ВСУ.

    Ранее ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ. ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

    29 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа

    Песков заявил о продолжении СВО несмотря на заявления Трампа

    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия продолжает спецоперацию на Украине, несмотря на последние заявления президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва хотела бы защищать свои интересы мирным путем, но в настоящее время вынуждена действовать в рамках спецоперации.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Трамп установил новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня, отметив, что нет смысла ждать.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США, подчеркнув опасность подобных ультиматумов.

    Комментарии (14)
    29 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

    ВС РФ освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Новоукраинку в Донецкой народной республики (ДНР), а группировка «Восток» – Темировку в Запорожской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Димитрова, Красноармейска, Чунишино, Артемовки, Муравки, Удачного и Петровского ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 425 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Чаривного Запорожской области, Новопетровского, Январского, Малиевки Днепропетровской области, Александрограда и Новохатского ДНР.

    При этом ВСУ потеряли более 200 военнослужащих и бронемашину.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Писаревкой, Алексеевкой, Юнаковкой, Андреевкой и Варачино Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны поблизости от Огурцово, Гатища, Мелового и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, три бронемашины, восемь артиллерийских орудий, хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и израильскую радиолокационную станцию RADA RPS-42.

    Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы, четыре склада с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Среднего, Шандриголово ДНР, Купянска, Осиново, Благодатовки, Богуславки и Петропавловки Харьковской области.

    Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка РСЗО RAK-SA-12. Уничтожены пять станций РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Константиновки, Клебан-Быка, Иванполья, Плещеевки, Серебрянки, Северска, Звановки, Часова Яра, Александро-Шультино и Щербиновки ДНР.

    Противник потерял до 155 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, два американских бронеавтомобиля HMMWV и бронемашину MaxxPro.

    Уничтожены три артиллерийских орудия, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Лукьяновского Запорожской области, Антоновки, Садового Херсонской области и города Херсон.

    Противник при этом потерял свыше 70 военнослужащих и пять станций H”<. Уничтожены три склада с боеприпасами и три склада материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР.

    В минувшие выходные российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области.

    Всего за прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в Сумской области и ДНР.

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    29 июля 2025, 18:08 • Видео
    Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

    Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    29 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    СВР: США и Британия на альпийском курорте организовали встречу по смене лидера Украины
    СВР: США и Британия на альпийском курорте организовали встречу по смене лидера Украины
    @ Armando Franca/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители Соединенных Штатов и Британии организовали секретную встречу в одном из альпийских курортных городков, где обсудили и провели «выборы» президента Украины, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В СВР отметили, что соглашение, достигнутое в Альпах, объясняет недавнюю попытку Владимира Зеленского ограничить влияние местных антикоррупционных структур, передает ТАСС.

    По данным разведки, глава офиса президента Украины Андрей Ермак убедил Зеленского, что такой шаг не навредит отношениям с западными партнерами, хотя на самом деле это стало предлогом для Запада инициировать кампанию по отстранению действующего президента.

    «Итак, на альпийском курорте прошли выборы нового президента вашей страны. Разве таким вы представляли триумф украинской "демократии, незалежности и самостийности", о котором вы так долго мечтали?» – заявили в пресс-бюро СВР.

    Служба внешней разведки подчеркнула, что итоги встречи позволяют обратиться непосредственно к гражданам Украины, подчеркнув нехватку настоящей самостоятельности в процессе смены власти.

    Ранее в Раде заявили о команде Ермака сорвать голосование по закону о НАБУ. Politico сообщило о панике команды Зеленского из-за НАБУ.

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    30 июля 2025, 07:45 • Новости дня
    Колонна бронетехники ВС России прошла 30 км под ударами дронов и выполнила задачу
    Колонна бронетехники ВС России прошла 30 км под ударами дронов и выполнила задачу
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовая колонна российских войск преодолела тридцать километров под интенсивными атаками украинских дронов и успешно освободила населенный пункт в ДНР, рассказал командир танка 5-ой гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии в составе группировки войск «Центр» с позывным «Тайсон».

    По его словам, штурмовая колонна российской бронетехники прошла 30 километров под ударами украинских дронов в ходе операции по освобождению населённого пункта Новоэкономическое в ДНР, сообщает РИА «Новости». «Тайсон» отметил, что колонна двигалась с разминирующими тралами впереди, за которыми следовали боевые машины пехоты, подвижные разведывательные пункты и легкая техника. «Воздействие противника было очень большое, неоднократно использовались «Бабы-Яги», как у нас называются они. Это большие дроны. И бессчетное количество FPV-дронов», – сказал «Тайсон».

    По словам командира, экипажи особенно тщательно готовили технику перед операцией, чтобы обеспечить максимальную защиту десанта и бронетехники. Танк в колонне шел первым, чтобы вовремя отразить возможную атаку противника и обеспечить безопасность всей группы.

    «Мы довели колонну туда, куда нам сказали. Отстрелялись, и вернулись благополучно назад», – добавил боец. Командир подчеркнул, что главная задача экипажа – доставить десант к назначенным координатам и гарантировать безопасное выполнение задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Вооруженные силы России начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные РФ также освободили Предтечино в ДНР.

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    30 июля 2025, 00:59 • Новости дня
    ВСУ признали удар «Искандера» по полигону в Черниговской области
    ВСУ признали удар «Искандера» по полигону в Черниговской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Сухопутные войска вооруженных сил Украины сообщили, что в результате удара по учебному подразделению ВСУ есть потери. В соцсетях сообщают, что российские войска нанесли удар комплексом «Искандер» по полигону ВСУ в Черниговской области Украины.

    По данным украинской стороны, ликвидированы три и пострадали 18 военнослужащих. Командование украинских войск заявило, что принимает дополнительные меры безопасности на случай возможных атак на полигоны и учебные центры, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что подразделение, попавшее под удар, официально не называется. Однако ранее ряд мониторинговых ресурсов информировали о вечернем ракетном ударе по полигону в Черниговской области. Позднее появились кадры, на которых, как сообщается, зафиксирован удар ракетного комплекса «Искандер».

    «Разведкой был обнаружен лагерь подготовки БТГр 169 учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ», – говорится в сообщении. После подтверждения информации беспилотником по полигону были нанесены два удара ракетами комплекса «Искандер», одна из которых была оснащена кассетной боевой частью. По оценкам российских военных, в результате удара были ликвидированы до 200 украинских боевиков, пишут «Военкоры Русской весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные в июне нанесли удар «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум. Командование ВСУ после атаки беспилотников на учебные центры на Украине запретило размещать военных и технику в палаточных городках, ВСУ поручили обустроить новые укрытия для личного состава и техники.

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    29 июля 2025, 18:48 • Новости дня
    Объявлено о взятии Константиновки в клещи ВС России

    Российские войска взяли Константиновку в ДНР в оперативное окружение

    Объявлено о взятии Константиновки в клещи ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Константиновки идут ожесточенные бои, украинские командиры покинули город, а большинство бойцов ВСУ пытаются уйти с передовой.

    Ожесточенные бои за Константиновку в ДНР сопровождаются взятием города в клещи российскими войсками, передает ТАСС. По словам эксперта из ДНР Яна Гагина, украинские подразделения испытывают критический дефицит личного состава и практически остались без командиров.

    Гагин заявил: «Константиновка сейчас может быть зажата в клещи, наши войска берут ее в клещи. Бои там идут достаточно серьезные. При этом противник испытывает колоссальный дефицит личного состава, некому ее защищать. Там не осталось командиров, не осталось руководства, офицера старше капитана найти почти невозможно – они сбежали».

    Эксперт добавил, что оставшиеся украинские военные в основном ищут возможность покинуть линию боестолкновения и считают падение города неизбежным. Он подчеркнул, что после взятия Константиновки российские войска получат выход на Славянск.

    Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на украинских командиров, что украинские части истощены, не получают подкрепления уже более восьми месяцев, а снабжение ведется в основном с помощью уязвимых для российских БПЛА беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подразделения на линии фронта столкнулись с острой нехваткой личного состава и серьезной усталостью. Российские подразделения группировки «Центр» освободили Новоукраинку в Донецкой народной республике. Группировка «Восток» освободила Темировку в Запорожской области.

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    29 июля 2025, 21:06 • Новости дня
    Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам на борту президентского самолета о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине.

    По его словам, отсчет начинается с текущего дня, передает РИА «Новости». На вопрос о сроках Трамп ответил: «Десять дней с сегодняшнего дня».

    Он также предупредил о намерении ввести импортные пошлины, если переговоры провалятся. «Мы введем пошлины. Различные меры, которые можно ввести», – заявил Трамп. Он уточнил, что пока не уверен, окажут ли эти меры воздействие на Россию.

    Накануне Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа о возможном сокращении сроков урегулирования на Украине. Он отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США.

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    30 июля 2025, 09:49 • Новости дня
    Минобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области
    Минобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области
    @ mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара «Искандером» по учебному центру сухопутных войск стратегического резерва в Черниговской области потери украинских военных составили около 200 убитыми и ранеными, сообщило Министерство обороны России.

    Войска России нанесли ракетный удар по учебному центру стратегического резерва сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Черниговской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны. В результате атаки, по данным ведомства, украинская сторона потеряла около 200 военных убитыми и ранеными.

    В Минобороны подчеркнули, что удары были нанесены двумя ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер». Первая ракета оснащалась кассетной боевой частью, вторая – фугасной. По словам представителей министерства, координаты места дислокации были определены российским разведывательным дроном.

    Удары пришлись по лагерю 169-го учебного центра в районе населенного пункта Гончаровское. На опубликованных ведомством кадрах видны моменты поражения техники и размещения личного состава противника.

    Ранее сухопутные войска вооруженных сил Украины сообщили о потерях после удара по учебному подразделению ВСУ.

    Российские военные в июне нанесли удар ракетой «Искандер» по центру подготовки ВСУ в районе Сум.

    Командование ВСУ после атаки беспилотников на учебные центры на Украине запретило размещать военных и технику в палаточных городках.

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    29 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    Шарий сообщил о планах Зеленского уволить Ермака
    Шарий сообщил о планах Зеленского уволить Ермака
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский планирует уволить главу своего офиса Андрея Ярмака.

    «Важно! Зеленский начал всерьез рассматривать увольнение Ермака», – написал Шарий в своем Telegram-канале.

    По словам Шария, нынешний глава офиса президента Украины пытается убедить Зеленского сохранить свою должность и изменить мнение о себе. Однако, по его словам, Зеленский, стремясь остаться на президентском посту, принял решение о необходимости разрыва отношений с Ермаком.

    В марте Зеленский уволил главу Генштаба Украины Баргилевича.

    В июне депутат Рады Ярослав Железняк сообщил о планах офиса Зеленского уволить Шмыгаля с поста премьер-министра Украины. В июле Шмыгаль подал в отставку.

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    29 июля 2025, 20:48 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль подступы к Купянску

    Ганчев: Российские войска взяли под контроль подступы к Купянску

    Российские войска взяли под контроль подступы к Купянску
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы ВС России взяли под контроль все главные направления к Купянску, что затруднило доставку подкреплений и боеприпасов ВСУ.

    Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС. По его словам, в настоящее время проводится операция по освобождению ближайших к городу населенных пунктов.

    «В настоящее время проводится операция по освобождению ближайших населенных пунктов. Все уже подступы к Купянску практически находятся под контролем ВС РФ. Это дает возможность нам контролировать полностью перемещение всех незаконных вооруженных формирований Украины на Купянском направлении и препятствовать их ротации, подвозу боеприпасов», – заявил он.

    В середине июля российские войска начали замыкать котел у Купянска. Сообщалось, что ВСУ вывели из Купянска почти всех офицеров и убрали пункты управления.

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    29 июля 2025, 23:01 • Новости дня
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Первая леди США Меланья Трамп относится к президенту России Владимиру Путину с симпатией, сообщил ее муж, президент США Дональд Трамп.

    «Мы знаем Путина, и он ей нравится», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    Также Трамп прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, пока неясно, чем закончится конфликт: «Это еще предстоит выяснить. Посмотрим, что будет дальше».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине. Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения назначенного им срока, против России могут быть введены санкции, пошлины и «что-то другое». Ранее Трамп сократил установленный им срок для достижения договоренностей между Россией и США до 10-12 дней.

    Трамп заявил, что его супруга Мелания повлияла на ужесточение позиции Белого дома по поддержке на Украине, но она придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт. СМИ заявляли, что жена Трампа сыграла ключевую роль в решении по Украине.

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    29 июля 2025, 13:52 • Новости дня
    На упавшем в Минске дроне были надписи на украинском

    СК Белоруссии: На упавшем в Минске дроне были надписи на украинском

    На упавшем в Минске дроне были надписи на украинском
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На месте падения беспилотника в белорусской столице обнаружили детали с украинскими надписями и взрывчаткой, сообщил следственный комитет Белоруссии.

    На дроне заметны надписи на украинском языке, а также фраза «Сделано в Германии» на английском языке, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Отмечается, что дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Аппарат упал во дворе жилого дома по улице Матусевича, 72, не взорвавшись, при этом повредив несколько припаркованных машин. Жильцов не эвакуировали, пострадавших нет.

    «Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков», – уточнили в ведомстве.

    Возбуждено уголовное дело.

    В районе улицы Матусевича в Минске ночью был сбит и упал неопознанный беспилотник, жертв и разрушений зафиксировано не было, заявили в министерстве обороны Белоруссии.

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    29 июля 2025, 19:36 • Новости дня
    Красноярская чиновница извинилась за совет идти на СВО жалующимся на отключение интернета
    Красноярская чиновница извинилась за совет идти на СВО жалующимся на отключение интернета
    @ vk.com/yusma

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководитель Центра управления регионом Красноярского края Екатерина Кузьминых принесла извинения за свою фразу о работе на СВО, высказанную в адрес пожаловавшихся на отключения интернета в регионе.

    Руководитель Центра управления регионом Красноярского края Екатерина Кузьминых прокомментировала отключение мобильного интернета, связанное с мерами безопасности во время спецоперации, пишет «Фонтанка».

    Под постом губернатора Михаила Котюкова она заявила: «На СВО всем работы хватит», отвечая на вопрос жительницы о возможной потере работы при отсутствии связи.

    После волны возмущения жителей Кузьминых публично извинилась во «ВКонтакте». Она отметила, что форма ее ответа была «эмоциональной и неправильной» и попросила прощения у всех, кого он задел. Чиновница добавила, что ее комментарий не стоит воспринимать как официальную позицию.

    Также Кузьминых подчеркнула, что понимает трудности «удаленщиков», домохозяек и водителей, оставшихся без интернета, но призвала потерпеть ради безопасности. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина осудила комментарий чиновницы и заявила, что Кузьминых должна покинуть пост, а ее место должен занять участник спецоперации. Мизулина отметила, что подобное отношение властей к людям недопустимо.

    Комментарии (12)
    30 июля 2025, 09:55 • Новости дня
    Захарова сравнила предложения мэра Львова с фильмом о Ларе Крофт
    Захарова сравнила предложения мэра Львова с фильмом о Ларе Крофт
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила инициативу мэра Львова об обмене эксгумированных останков советских воинов на украинских военных с сюжетом фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила действия мэра Львова Андрея Садового, предложившего обменять эксгумированные останки советских воинов с «Холма Славы» на украинских военных, с сюжетом фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», передает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что в фильме героиня вскрывала гробницы ради материальных ценностей, а во Львове подобное происходит «от безысходности».

    Дипломат подчеркнула, что даже в тяжелых условиях люди не доходили бы до «такого безумия» – устраивать нечто подобное с останками погибших. По словам Захаровой, подобные действия вызывают вопрос о том, «какие сатанинские практики» нужно исповедовать, чтобы начать «буквально торговать останками» в современном обществе.

    Захарова также провела аналогии с преступлениями Третьего рейха, отметив, что и тогда люди совершали ужасающие поступки без видимой необходимости. Она подчеркнула, что человек способен дойти до разной степени безумия, и связала происходящее во Львове с подобными проявлениями.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять эксгумированные останки советских солдат на пленных украинских военных.

    Глава российской делегации Владимир Мединский назвал это предложение проявлением «абсолютной нравственной деградации».

    Комментарии (3)
    30 июля 2025, 11:25 • Новости дня
    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист Дудаков: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Учитывая ухудшающееся отношение американского общества к Израилю, связи Пита Хегсета с израильским лобби могут быть проблемой для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона сделают символического козла отпущения. Ему на смену может прийти противник помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал сообщения о возможной отставке Хегсета.

    «Слухи об увольнении Пита Хегсета с поста министра обороны США ходят давно, но сих пор они не подтверждались», – напомнил американист Малек Дудаков. При этом есть несколько признаков того, что он все же может подать в отставку. Так, нарастает сопротивление аппаратчиков Пентагона, которым не нравятся проводимые главой ведомства реформы, в частности, сокращение госаппарата и ревизия военных контрактов, указал собеседник.

    Кроме того, в Штатах продолжается внутренняя закулисная борьба между разными группами влияния, добавил эксперт. «Хегсет связан с той, что близка к израильскому лобби. Поэтому он выступал за перераспределение украинских траншей в пользу Ближнего Востока, – указал Дудаков. – Есть также и украинские лоббисты, которые считают, что Вашингтону следует и дальше уделять внимание Европе, а также те, кто настаивает на приоритетности Индо-Тихоокеанского региона».

    «В условиях, когда отношение американского общества к Израилю довольно серьезно ухудшилось из-за происходящего в секторе Газа, связи Хегсета с еврейским государством могут видеться проблемными для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона даже сделают символического козла отпущения: на него возложат всю ответственность за те проблемы, с которыми Штаты столкнулись на ближневосточном треке», – рассуждает аналитик.

    Собеседник допускает, что на этом фоне министр обороны США обсуждает сценарий, при котором он отправляется в отставку и попытается уйти в публичную политику. «Теннеси – это республиканский штат. Поэтому в перспективе у Хегсета не возникнет проблем ни на праймериз, ни на выборах. Тем более что он себе сделал имя на нынешнем посту», – уточнил эксперт.

    По оценкам спикера, одним из потенциальных приемников Хегсета в должности шефа Пентагона станет замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби. «Он сторонник усиления позиции против Китая. То есть Украине возможный будущий министр обороны будет уделять меньше внимания, потому что это не приоритет для администрации Трампа», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность выдвижения на пост губернатора штата Теннесси в 2026 году. Для этого ему придется покинуть пост шефа Пентагона, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

    По информации телеканала, в течение последних трех недель Хегсет вполне серьезно обсуждал возможность баллотироваться и начать предвыборную кампанию. При этом чиновник может не соответствовать требованиям, предъявляемым кандидатам на пост губернатора Теннесси. Например, по закону претендент должен прожить в штате как минимум семь лет до выдвижения, а шеф Пентагона переехал туда около трех лет назад.

    Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл назвал публикацию NBC «фейковыми новостями». «Существует только два варианта: либо «источники» вымышленные, либо этих репортеров надули. Хегсет по-прежнему сосредоточен исключительно на службе при президенте Дональде Трампе и продвижении миссии «Америка прежде всего» в министерстве обороны», – заявил он.

    Впрочем, NBC допускает, что если Хегсет все же решит претендовать на губернаторский пост, глава Белого дома может передать его обязанности министру армии США Дэниелу Дрисколлу или замминистра обороны по политическим вопросам Элбриджу Колби. Последний, напомним, оказался в центре решений администрации Трампа о приостановке военной помощи Украине в июне. Он стремится переориентировать американские вооруженные силы на противостояние с Китаем.

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