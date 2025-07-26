Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
В ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, изготавливающим комплектующие для ракетного вооружения, а также производящим боеприпасы и взрывчатые вещества.
Цель удара была достигнута, в итоге все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Напомним, ВС России за неделю уничтожили на Украине четыре пусковые установки ЗРК Patriot. Кроме того ВС России нанесли поражение цехам сборки и хранения беспилотников ВСУ. В четверг ВС России поразили групповым ударом энергообъекты на Украине.