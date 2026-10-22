Россия эпохи Путина научилась уважать себя

Когда оглядываешься на последнюю четверть с лишним века, невольно возникает вопрос: возможно ли за такой короткий – по историческим меркам – срок изменить национальный характер? Ответ кажется очевидным: нет! Менталитет народа формируется веками под воздействием таких фундаментальных факторов, как география, климат и испытания, выпавшие на долю людей, поколениями живших на этой территории.

Это безусловно верно, но все равно есть ощущение, что наш народ 2000 года и 2026-го – это два существенно разных общества. Разных по мировосприятию, по отношению к жизни и даже по отношению к самому себе.

И это далеко не только субъективное впечатление: социология подтверждает наблюдение, фиксируя за прошедшее время масштабные сдвиги в общественном мнении и самочувствии в самых разных сферах. Наш народ стал спокойнее, здоровее и благополучнее. Он гордится своей страной, причем не только ее прошлым (как раз это для России обычное дело), но и настоящим – и уверенно смотрит в будущее. И совсем уж поразительное: наш народ полюбил и научился ценить самого себя. Наш народ стал счастливее.

Много и абсолютно справедливо говорят о грандиозных переменах, которых добилась Россия эпохи Владимира Путина, но зачастую остается незамеченным этот по-настоящему тектонический сдвиг.

Какую сферу не возьми – сельское хозяйство, инфраструктуру, высокие технологии, освоение Арктики, геополитику и десятки других – можно часами говорить о конкретных успехах, достигнутых страной, поставленных ею рекордах и осуществленных прорывах.

Оказались преодолены, казалось бы, неизживаемые пороки русской жизни, вроде плохих дорог и неприятной при взаимодействии с ней бюрократии. При этом все это произошло не за счет выжимания соков из людей, а ради их благополучия и комфорта. Никогда в истории наш народ не жил так хорошо, как сейчас, чему можно привести множество объективно замеряемых подтверждений: от роста продолжительности жизни до удовлетворенности жилищными условиями, от уменьшения бедности до сокращения распространенности вредных привычек.

Эти по-настоящему огромные достижения не означают решения вообще всех проблем, преодоление любых пороков и наступление в стране эпохи всеобщей благодати. Вовсе нет: перед нами по-прежнему стоит множество вызовов и огромное количество сложнейших задач требуют своего решения. Те же дороги еще далеко не на сто процентов безупречны по всей стране. Но у России, у ее народа изменилось само отношение к проблемам и их решению – и вот тут невозможно переоценить роль Путина, значение его деятельности и самой его личности.

За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Мы обнаружили, что можно достигать огромных успехов без штурмовщины, национального самоотречения и народного надрыва – просто последовательной системной работой. Мы осознали, что трудности и временные неудачи не являются поводом для самоуничижения и ненависти к себе, а просто причиной продолжать двигаться в выбранном направлении. Мы увидели, что сохраняющиеся вызовы и проблемы не умаляют уже достигнутого – наоборот, уже свершенное дает стимул к дальнейшей работе.

Мы прочувствовали, что величие державы не противостоит благополучию народа и не строится за его счет, а они естественно дополняют друг друга. Более того, стало очевидно, что в случае России они являются безусловно необходимыми друг другу: не видать нашему народу хорошей жизни без сильного, в том числе в военном смысле, государства, но и стабильное государство у нас невозможно без процветания людей – а значит, необходимо постоянно искать и поддерживать баланс.

Многовековые мороки и предубеждение против себя самих развеялись. Столь привычные раньше бесконечные сравнения с другими – и не в пользу России – теперь выглядят глупо и смешно. Мы осознали, что живем в прекрасной, динамично развивающейся стране, способной преодолеть любые трудности и ответить на любые вызовы. И не просто живем – мы и строим эту страну. Как это делали до нас наши предки.

Да, в России по-прежнему – как и 100, и 300, и 1000 лет назад – всегда есть место подвигу, и воинскому, и трудовому. Для нас его совершают прямо сейчас бойцы на фронте, энергетики, айтишники и другие спецы, восстанавливающие пострадавшую после ударов БПЛА инфраструктуру в тылу, медики, спасатели, сотрудники правоохранительных органов – лечащие, приходящие на помощь, защищающие в любых обстоятельствах. И все эти люди делают свое дело, чтобы большинство из нас продолжали жить спокойной, благополучной, защищенной жизнью.

Наш народ никогда не сомневался в своей способности победить самого страшного врага, справиться с самым суровым испытанием и выстоять просто в нечеловеческих условиях. И это по-прежнему не изменилось. Но впервые Россия наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную, благополучную, спокойную и счастливую жизнь. Она горда своим прошлым, уверена в настоящем, и с оптимизмом смотрит в будущее – и работает ради этого.

И по моему глубочайшему убеждению, вот этот прямо-таки вызывающе нормальный, но исторически весьма непривычный для нашей страны и ее народа взгляд – на окружающий мир, на жизнь, на себя самих – и есть самое главное достижение эпохи Путина.