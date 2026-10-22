Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
Минпросвещения объяснило цель предмета «Духовно-нравственная культура России»
Новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России», который с января 2027 года станет частью школьной программы, призван укреплять гражданское единство и помочь детям обрести нравственные ориентиры, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
«Введение ДНК России направлено на укрепление гражданского единства и обретение нравственных ориентиров. Новый учебный предмет дает основу для осознанной гражданской позиции с опорой на исторический опыт и духовные традиции российского общества», – говорится в сообщении.
По словам главы ведомства Сергея Кравцова, содержание курса построено вокруг 17 ценностей, закрепленных указом президента от 9 ноября 2022 года № 809, и раскрывает их последовательно – от малых поступков к осознанной социальной ответственности через примеры героев, передает РИА «Новости».
Он отметил, что министерство продолжает системную работу по укреплению единого образовательного пространства и воспитанию школьников на основе традиционных духовно-нравственных ценностей.
Кравцов уточнил, что в федеральный перечень учебников включены единые государственные учебники по предмету «Духовно-нравственная культура России» для 5–7-х классов. Уже к концу 2026 года учебники для пятого класса поступят в школы, а пособия для шестых и седьмых классов планируется поставить к 1 сентября 2027 года.
Для качественного преподавания нового предмета Минпросвещения России организовало программы повышения квалификации для педагогических работников, чтобы обучение велось на основе единых учебников. В пресс-службе также сообщили, что при проведении уроков будут использоваться видеосюжеты, посвященные героям России, а ссылки на эти материалы включат в единые учебники по «Духовно-нравственной культуре России».
Как писала газета ВЗГЛЯД, учебники по духовно-нравственной культуре России вошли в федеральный перечень.
Минпросвещения запланировало создать единые школьные учебники по всем предметам.