ВС России поразили групповым ударом энергообъекты на Украине

Минченко оценил итоги третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле

Политолог Минченко: Россия и Украина в Стамбуле решают гуманитарные проблемы

Tекст: Анастасия Куликова

«Подходы России и Украины к урегулированию конфликта принципиально отличаются. Москва хочет обеспечить условия для долгосрочного мира и стабильной безопасности в Европе. Киев же стремится выиграть время и выбить себе передышку для перевооружения, поэтому отказывается от переговоров по существу», – напомнил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Тем не менее, встречи переговорных групп в Стамбуле важны. «Хорошо, что в ходе них достигаются договоренности об обмене пленными, решаются гуманитарные проблемы. Одна из них связана с якобы вывезенными на территорию России несовершеннолетними, которая так волновала западную общественность: оказалось, что их не десятки тысяч, а гораздо меньше», – детализировал собеседник.

По его мнению, то, что нынешняя встреча продлилась около часа, свидетельствует о высоком уровне проработки вопросов. «Я думаю, что ключевые переговоры проходили один на один между главами делегаций Владимиром Мединским и Рустемом Умеровым. Контакты в расширенном составе, скорее, носили формальный характер», – считает политолог.

Еще одним важным итогом третьего раунда эксперт называет предложение о создании рабочих онлайн-групп. «Цель – не затягивать переговорный процесс. При современных технических возможностях вполне реально спокойно в рабочем режиме вести диалог, а не ждать встреч в Стамбуле. Тем более не стоит забывать, что Турция – страна НАТО», – заключил Минченко.

В среду в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Как сообщает ТАСС, встреча стартовала в 20.37 по московскому времени и продолжалась около 40 минут. В ходе нее Москва предложила Киеву сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн.

«Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств. Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение», — сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

По его словам, Россия также предложила украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии боевого соприкосновения коротких, по 24-48 часов, перемирий, чтобы была возможность забрать раненых и тела бойцов. Из-за дронов санитарные команды подвергаются большому риску, уточнил он.

Москва и Киев договорились обменять по не менее чем 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны. На переговорах обсуждалось возвращение и гражданских лиц – в частности, 30 человек из Курской области, которые удерживаются Украиной.

Мединский сообщил, что Россия полностью проработала список из 339 украинских детей, включая проверку по каждому имени и фамилии. Выяснилось, что 50 из них – взрослые люди. Часть несовершеннолетних уже возвращена на Украину, по остальным работа продолжается. «Для нас дети – это святое. Они находятся под государственным контролем, в безопасности и обеспечены всем необходимым в детских учреждениях», – подчеркнул он.

Российская делегация также передала украинской стороне список из 20 детей, вывезенных на Украину из России, добавил замглавы МИД Михаил Галузин. Москва рассчитывает, что Киев проявит к российским детям такое же внимательное отношение, которое Россия проявляет к украинским.

Мединский напомнил, что Москва вернула Киеву семь тыс. тел погибших украинских военнослужащих и «получила некоторое небольшое количество своих». Россия предложила Киеву передать еще три тыс. тел.

Кроме того, украинская сторона настаивала на скорейшей встрече в верхах. Но глава российской делегации предложил не спешить. «На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец – делу венец», – сказал дипломат.

Что касается меморандумов, представленных Киевом и Москвой во время предшествующих переговоров, то позиции сторон пока остаются далекими друг от друга, сказал Мединский. Он добавил, Россия и Украина договорились продолжить контакты «как на уровне делегаций, так и на уровне рабочих групп».

Тем временем в Кремле заявили, что прорывов по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле не ожидалось, но набор гуманитарных тем, предложенных там для обсуждения, стоит оценивать позитивно. Дмитрий Песков затронул и тему возможной встречи России и Украины на высшем уровне. По его словам, Киев, выдвигая такое предложение до выработки соглашений, «ставит повозку впереди лошади».