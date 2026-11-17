Марочко: ВСУ упорно контратакуют у Василькового Запорожской области

Tекст: Катерина Туманова

«Противник упорно контратакует у Василькового, пытаясь отбить ранее утраченные рубежи и позиции», – приводит слова Марочко ТАСС.

Эксперт отметил, что ВСУ пытаются использовать сложный рельеф местности с лесополосами, перепадами высот и водными преградами для обхода российских подразделений с флангов, однако эти действия не приносят результата.

Ранее Марочко сообщал, что за минувшие выходные российские бойцы расширили зону контроля у Василькового, продвинувшись к северу и югу от населенного пункта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Васильковое в Запорожской области подразделениями группировки войск «Восток».

Группировка «Восток» сорвала массированную атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области.

В начале месяца Марочко сообщил о начале наступления российских бойцов у Юрковки.