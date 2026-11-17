Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.20 комментариев
Военный эксперт сообщил о тщетных контратаках ВСУ в Запорожской области
Марочко: ВСУ упорно контратакуют у Василькового Запорожской области
Украинские войска предпринимают безуспешные попытки контратаковать у Василькового Запорожской области, чтобы помешать наступлению российских подразделений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Противник упорно контратакует у Василькового, пытаясь отбить ранее утраченные рубежи и позиции», – приводит слова Марочко ТАСС.
Эксперт отметил, что ВСУ пытаются использовать сложный рельеф местности с лесополосами, перепадами высот и водными преградами для обхода российских подразделений с флангов, однако эти действия не приносят результата.
Ранее Марочко сообщал, что за минувшие выходные российские бойцы расширили зону контроля у Василькового, продвинувшись к северу и югу от населенного пункта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Васильковое в Запорожской области подразделениями группировки войск «Восток».
Группировка «Восток» сорвала массированную атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области.
В начале месяца Марочко сообщил о начале наступления российских бойцов у Юрковки.