ВС России нанесли за неделю пять групповых ударов по военным целям на Украине

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по местам сборки и хранения ударных беспилотников и безэкипажных катеров, арсеналам, складам горючего и военно-технического имущества, территориальным центрам комплектования ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За неделю средствами ПВО были сбиты два снаряда американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», 28 управляемых авиабомб и 1387 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 70 353 беспилотника, 619 ЗРК, 24 249 танков и других бронемашин, 1577 боевых машин РСЗО, 27 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 8351 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

На этой неделе ВКС сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины.

Ранее ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК во Львове, Харькове и Луцке.