Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса0 комментариев
ВС России нанесли за неделю пять групповых ударов по военным целям на Украине
С 12 по 18 июля ВС России нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками, поразив предприятия военно-промышленного комплекса (ВП) Украины и объекты инфраструктуры военных аэродромов,
Кроме того удары наносились по местам сборки и хранения ударных беспилотников и безэкипажных катеров, арсеналам, складам горючего и военно-технического имущества, территориальным центрам комплектования ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За неделю средствами ПВО были сбиты два снаряда американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», 28 управляемых авиабомб и 1387 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 70 353 беспилотника, 619 ЗРК, 24 249 танков и других бронемашин, 1577 боевых машин РСЗО, 27 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 8351 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.
На этой неделе ВКС сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины.
Ранее ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК во Львове, Харькове и Луцке.