Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.0 комментариев
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК во Львове, Харькове и Луцке
В ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины во Львове, Харькове и Луцке.
Кроме того удары наносились по инфраструктуре военного аэродрома, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, отчитались в Минобороны.
Ранее в субботу подполье заявило об ударах по военным объектам Львова, Луцка и Черновцов.
Накануне сообщалось, что ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по целям на Украине. В частности, в четверг ВС России поразили групповым ударом объекты ВПК в Киеве.