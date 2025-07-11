ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по целям на Украине

Tекст: Мария Иванова

В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Кроме того удары наносились по военным аэродромам, местам сборки и хранения ударных беспилотников и безэкипажных катеров, арсеналам, складам горючего и военно-технического имущества, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, подытожили в оборонном ведомстве.

За неделю средствами ПВО были сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», 35 управляемых авиабомб, шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и 1988 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 68 966 беспилотников, 614 ЗРК, 24 188 танков и других бронемашин, 1 576 боевых машин РСЗО, 27 251 орудие полевой артиллерии и минометов, 37 990 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Накануне сообщалось, что ВС России поразили групповым ударом объекты ВПК в Киеве.

Днем ранее в Минобороны отчитались, что военным аэродромам Украины нанесен групповой удар «Кинжалами».

В четверг Владимир Зеленский сообщил, что в течение десяти часов на Киев и ряд других областей Украины было выпущено более 400 ракет и дронов.