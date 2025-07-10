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    По материалам всей истории преследования канонической православной Церкви на Украине и ее предстоятеля, можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Ленина хоронить пока рано или уже поздно

    Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

    11 комментариев
    10 июля 2025, 12:15 • Новости дня

    ВС России поразили групповым ударом объекты ВПК в Киеве

    ВС России поразили групповым ударом объекты ВПК в Киеве
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома, сообщили в Минобороны.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии также нанесено поражение складу боеприпасов и месту хранения ракетного вооружения.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 131 районе, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 68 662 беспилотника, 614 ЗРК, 24 183 танка и других бронемашин, 1 576 боевых машин РСЗО,

    27 212 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 942 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг Владимир Зеленский сообщил, что в течение десяти часов на Киев и ряд других областей Украины было выпущено более 400 ракет и дронов.

    Накануне в Минобороны отчитались, что военным аэродромам Украины нанесен групповой удар «Кинжалами». В среду подполье сообщало об ударах по четырем аэродромам в центральной части Украины.

    9 июля 2025, 13:18 • Новости дня
    Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
    Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России совершили марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Это позволило развить наступление на Каменское. Причем российские военные смогли дойти по берегу Днепра до следующего населенного пункта Плавни, где также завязались бои, рассказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее ВС России выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области.

    «Каменское – это очень непростой с точки зрения географии населенный пункт. Он находится на берегах Днепра и разделен рекой Янчекрак. Кроме того, речь идет о сплошном укрепрайоне, где ВСУ выстроили глубокоэшелонированную оборону», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    Впрочем, российские бойцы вновь проявили смекалку, как это было, например, с операцией «Поток». «Наши ребята совершили марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Местами оно сухое. Но есть участки с илом и грязью, где можно увязнуть – это было проблемой. Военнослужащие ВС России справились хорошо», – подчеркнул собеседник.

    По его словам, это позволило развить наступление на севере Каменского. «Причем в боях за северную часть села российские военные – меньшей численностью, чем противник – смогли дойти по берегу Днепра до следующего населенного пункта Плавни», – указал Рогов.

    «Таким образом, давление на группировку ВСУ оказывалось не только с юга, как это классически происходит на Запорожском участке фронта. Противник не выдержал и бежал из Каменского. Сейчас там идет зачистка», – добавил член ОП. Освобождение села будет иметь важное значение, поскольку на Степногорском направлении это предпоследний населенный пункт на пути к Запорожью, отметил собеседник.

    «Противник удерживает еще Степногорск. Армия России накрывает его ФАБами и артиллерией. На этом участке у ВСУ выстроена основательная линия обороны. Также подтянуты подкрепления, включая спецподразделения ГУР и иностранных наемников. Кроме того, украинские военные используют колоссальное количество ударных дронов, пытаясь таким образом не допустить ближнего боя с нашими военными. Нам предстоит серьезная работа», – заключил Рогов.

    Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из Каменского в Запорожской области. По информации Рогова, противник отступил в сторону Степногорска. Как отмечает РИА «Новости», ранее ВС России водрузили в центре Каменского российский триколор.

    Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва – Симферополь. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.

    Военный корреспондент Алексей Гавриш сообщил, что на Запорожском направлении впервые за долгое время ужесточились бои, а линия фронта заметно растягивается. «Наша армия начала свое движение на этом участке фронта. Активно используются FPV-дроны, активно используется воздушная разведка, артиллерия. И наши бойцы небольшими группами прощупывают вражескую оборону», – сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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    10 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    ВСУ установили растяжку на месте расстрела двоих российских солдат в селе Комар

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе села Комар в ДНР после расстрела двух российских солдат была установлена растяжка, сработавшая во время штурмовых действий.

    Военнослужащие Украины установили растяжку на месте расстрела двух российских пленных, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел возле села Комар в Донецкой Народной Республике.

    По данным силовых структур, место, где были убиты российские солдаты, заминировали военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Собеседник агентства отметил: «Вблизи села Комар были расстреляны двое российских солдат, на месте расстрела военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ установили растяжку, которая сработала во время штурма».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вылеченные в больнице Волновахи боевики ВСУ расстреляли здание медицинского учреждения из танка. Пленный ВСУ рассказал о приказе расстрелять мирных жителей, эвакуирующихся из Часов Яра. ВСУ расстреляли двух пленных российских солдат в поселке Разлив.

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    9 июля 2025, 17:20 • Видео
    Украина меняет правительство. Чего ждать?

    Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

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    10 июля 2025, 08:29 • Новости дня
    Киев после серии взрывов затянуло смогом
    Киев после серии взрывов затянуло смогом
    @ @dsns_telegram

    Tекст: Дарья Григоренко

    Небо над Киевом оказалось затянутым плотным смогом после серии мощных взрывов, зафиксированных в городе.

    По данным издания «Страна», на левом берегу Киева отмечены опасные значения загрязнения атмосферы. Ситуация осложнилась из-за не менее чем четырех крупных пожаров, вспыхнувших в разных районах города, передает ТАСС.

    Агентство РБК-Украина подтвердило, что качество воздуха в столице значительно ухудшилось. СМИ сообщили о крупном пожаре, последствия которого ощущаются по всему городу. В ночь на четверг в Киеве неоднократно были слышны взрывы.

    Кроме того, взрывы были зафиксированы и в Черкассах.

    Накануне на одном из предприятий в селе Требухов Броварского района зафиксировали серьезное возгорание после ночных взрывов.

    Ранее в среду подполье заявило об ударах по четырем аэродромам в центральной части Украины, включая Киевскую область.

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    10 июля 2025, 06:26 • Новости дня
    Дуда пригрозил НАТО закрыть аэропорт в Жешуве для поставок помощи Украине
    Дуда пригрозил НАТО закрыть аэропорт в Жешуве для поставок помощи Украине
    @ PAWEL SUPERNAK/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО относится к аэропорту в Жешуве как к своей собственности, в связи с этим Польша может закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине, заявил польский президент Анджей Дуда.

    «Как украинцы, так и наши союзники попросту считают, что аэропорт в Жешуве и наши автострады принадлежат им. Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», – приводит слова Дуды РИА «Новости».

    Аэропорт Ясенка в Жешуве служит основным транзитным хабом для поставок западной военной помощи на Украину. Он добавил, что, если Польша закроет хаб, странам придется доставлять помощь на Украину по другим маршрутам: «Делайте поставки на Украину морем, воздухом, сбрасывайте на парашютах, если не считаете, что мы вам нужны».

    Основной причиной такого недовольства Дуда назвал то, что Варшаву не приглашали на «очень важные» международные мероприятия по обсуждению военной помощи Украине. Польский президент также сообщил, что в ответ на это заблокировал определенный фрагмент решения на саммите НАТО в Вильнюсе, подчеркнув, что считает ситуацию скандальной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дуда заявил, что западные страны склоняют Варшаву к отправке военных на Украину и стараются переложить на нее основную нагрузку. Дуда также предложил направить на Украину военных из Испании, Франции и Португалии и фигурально пригрозил закрыть для партнеров доступ к польским дорогам и аэропорту в Жешуве для транзита грузов.

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    10 июля 2025, 10:36 • Новости дня
    Зеленский признал массированный удар по Киеву и областям
    Зеленский признал массированный удар по Киеву и областям
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение почти десяти часов на Киев и ряд других областей Украины было выпущено более 400 ракет и дронов, что привело к взрывам и пожарам. С таким признанием выступил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

    Киев и несколько областей Украины подверглись массированной атаке с воздуха, подтвердил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале, передает ТАСС.

    Президент Украины заявил, что налет продолжался почти десять часов, основной удар пришелся на Киев и область. В числе подвергшихся атакам оказались также Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области.

    Зеленский сообщил, что в ходе атаки было использовано более 400 ракет и дронов. Ранее украинские СМИ сообщали о том, что после серии взрывов и пожаров небо над Киевом окутал густой смог, а также зафиксировано ухудшение качества воздуха.

    В ночь на четверг жители Киева неоднократно слышали взрывы. О взрывах также сообщалось в Черкассах, где были отмечены аналогичные происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области на Украине прозвучала воздушная тревога. Воздушную тревогу также объявили в пяти областях на Украине. В Полтаве и Полтавской области на Украине произошли взрывы.

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    10 июля 2025, 01:51 • Новости дня
    Стало известно о возобновлении поставок оружия США на Украину
    Стало известно о возобновлении поставок оружия США на Украину
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    США вновь начали отправлять вооружения Украине, сообщили Associated Press и Reuters со ссылкой на источники.

    По данным Associated Press сейчас на Украину передают артиллерийские снаряды калибра 155 мм, а также высокоточные ракеты GMLRS. Ранее западные СМИ сообщали, что вооружения находились на складах в Польше. Когда именно грузы были направлены на Украину, не сообщается, передает ТАСС.

    Reuters со ссылкой на двух американских чиновников также сообщает о передаче Киеву указанных вооружений. При этом нет информации о том, «сколько именно оружия было отправлено и была ли поставка полностью выполнена», передает РИА «Новости».

    «Также неясно, означает ли новая поставка какие-либо изменения в политике администрации», – указывает Reuters.

    Associated Press сообщает, что «по словам трех человек, знакомых с ситуацией», президент США Дональд Трамп «в частном порядке выражал недовольство действиями чиновников Пентагона из-за объявления о паузе» в поставках оружия Украине. Он заявил, что этот шаг не был должным образом согласован Пентагоном с Белым домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, включая ракеты для ЗРК Patriot и переносных комплексов Stinger. Вашингтон столкнулся с нехваткой ракет для систем Patriot из-за военной поддержки Украины и операций на Ближнем Востоке.

    Белый дом заявил, что рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину. США отметили, что батарея Patriot является крайне дорогой и редкой, и решение о поставке примут после изучения украинского запроса.

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    9 июля 2025, 16:35 • Новости дня
    Эксперт: Есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине

    Эксперт Никулин: Заявление ЦРУ по химоружию на Украине выглядит смехотворно

    Эксперт: Есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Есть все основания полагать, что обвинения украинских властей в использовании химоружия и представленные ЦРУ якобы доказательства против России сфабрикованы. Однако нельзя исключать, что Дональд Трамп использует эти данные как повод для новых санкций или иных ограничений против Москвы, заявил газете «ВЗГЛЯД» микробиолог Игорь Никулин. Ранее глава ЦРУ заявил о наличии у ведомства доказательств применения химического оружия на Украине.

    «Расплывчатое заявление главы ЦРУ выглядит смехотворно, учитывая наличие у России более 400 фактов о применении Киевом химического оружия, в том числе натовского образца», – отметил Игорь Никулин, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН.

    На этом фоне он напомнил зафиксированные Минобороны случаи поставок на Украину вагонами из стран Запада боеприпасов раздражающего действия. Но в Вашингтоне предпочитают эти сведения игнорировать. «США, как и другие западные страны, продолжают демонстрировать двойные стандарты и, что называется, валить с больной головы на здоровую», – посетовал собеседник.

    Уже сейчас есть все основания считать обвинения со стороны украинских властей и якобы доказательства ЦРУ против Москвы сфабрикованными. «Подобные заявления из Киева и Вашингтона – пресловутые «Белые каски». Россия одной из первых стран ликвидировала свой арсенал химического оружия. Все этапы сопровождались инспекциями ООН и ОЗХО. Работа завершилась в 2017 году», – напомнил эксперт.

    «А Штаты долго уклонялись от выполнения своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия», – добавил Никулин. Сообщения о завершении процесса ликвидации задекларированных арсеналов в СМИ появились летом 2023 года. При этом, как указал аналитик, американская сторона не допустила наблюдателей. Поэтому судить о достоверности информации не приходится.

    «Отто фон Бисмарку приписывают такую фразу: «с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». Дональд Трамп же разыгрывает плохой спектакль, где примеряет роль то плохого, то хорошего полицейского. Это, может быть, нормально в бизнесе, но не в международных делах. Не исключено, что глава Белого дома использует данные о якобы применении Россией химоружия в качестве основания для введения санкций или других ограничений. Но такой шаг будет крайне неблагоразумным с его стороны», – заключил Никулин.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что готов представить президенту США Дональду Трампу доказательства использования химического оружия на Украине. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме.

    Присутствовавшая на встрече журналистка упомянула, что Украина обратилась в международный суд с требованием «привлечь» Россию к ответственности за якобы использование токсичных химикатов в боевых действиях. Она поинтересовалась, известно ли Трампу что-то об этом. Американский лидер переадресовал вопрос Рэтклиффу.

    «Безусловно, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения», – ответил он, добавил, что не может раскрыть на заседании те разведывательные данные, но готов представить Трампу в частном порядке.

    Ранее в июле министерство обороны Нидерландов и Служба военной разведки и безопасности обвинили Россию в якобы применении химического оружия на Украине, в частности хлорпикрина. Москва отвергла обвинения.

    «Естественно, предоставлением неопровержимых доказательств наши оппоненты не озабочиваются. Действуют по незамысловатой, но, на их взгляд, эффективной схеме – провокации «под чужим флагом»; вбросы <…> Либо просто без затей скрываются за универсальной формулировкой – «по сведениям наших спецслужб», а в действительности опираются на фальшивые данные киевского режима», – заявили в постоянном представительстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    До этого 26 июня ОЗХО в своем докладе, посвященном третьей технической миссии на украинской территории, заявила об обнаружении отравляющего вещества хлорбензальмалонодинитрила в образцах, якобы собранных в зоне боевых действий на Украине.

    Из документа следует, что киевские власти пригласили специалистов ОЗХО для оценки инцидента, который, как утверждается, произошел в феврале 2025 года в Днепропетровской области. При этом в распоряжение экспертов были переданы образцы, собранные исключительно украинской стороной: части гранат, элементы дрона, почва и растительность, найденные рядом с окопами.

    Согласно выводам экспертов, все представленные образцы якобы содержали следы CS – газа слезоточивого действия, который, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, не может использоваться в военных целях. Москва обратила внимание на то, что доклады ОЗХО по Украине не имеют под собой реальной основы и вводят представителей мирового сообщества в заблуждение.

    При этом технический секретариат организации полностью игнорирует российские данные о нарушениях КЗХО. «За все время он ни разу не обратился к нам за дополнительными разъяснениями и уточнениями в отношении официально переданных нами материалов на сей счет», – подчеркнули в постпредстве России.

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    10 июля 2025, 07:16 • Новости дня
    Стало известно о дезертирстве штаба ВСУ на сумском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На сумском направлении полностью дезертировал штаб одного из батальонов ВСУ вместе с командиром, что поставило под сомнение боеспособность 150-й бригады.

    В одном из подразделений вооружённых сил Украины на сумском направлении весь штаб батальона дезертировал во главе с командиром, передает ТАСС. Об этом сообщили российские силовики.

    По их словам, 150-я бригада ВСУ продемонстрировала «полную небоеспособность» на этом участке фронта. Представитель силовых структур отметил, что такой случай массового дезертирства – показательный пример деморализации среди украинских военных на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отправил к Оскольскому водохранилищу взвод дезертиров. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. В Раде заявили, что военные, попав за границу, не хотят возвращаться на Украину.

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    10 июля 2025, 09:15 • Новости дня
    Стало известно о растущем дефиците ресурсов ЕС для Украины

    Euractiv сообщил о растущем дефиците ресурсов ЕС для Украины

    Стало известно о растущем дефиците ресурсов ЕС для Украины
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В странах Евросоюза отмечают усиливающиеся ограничения по ресурсам для поддержки Украины, особенно на фоне сокращения финансирования со стороны США.

    Возможности долгосрочной поддержки Украины со стороны Европейского союза становятся все более ограниченными, пишет ТАСС со ссылкой на материал портала Euractiv.

    Отмечается, что ближайшие месяцы для Украины будут одними из самых напряженных, поскольку европейские ресурсы подходят к пределу.

    На конференции в Риме, посвященной восстановлению Украины, Киев надеется подписать соглашения по энергетике и оборонной промышленности. Однако источники портала указывают, что на Западе признают: «возможности поддержки ограничены, особенно учитывая, что финансирование со стороны США вряд ли вернется к уровню времен президентства Байдена».

    Euractiv напоминает, что с февраля 2022 года Европейский союз направил Украине почти 160 млрд евро помощи, однако дальнейшее продолжение такой масштабной поддержки вызывает большие сомнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт оценил возможности «коалиции желающих» спонсировать Украину при отсутствии поддержки со стороны США. Участники «коалиции желающих» готовятся к прекращению поставок оружия Киеву из США. Глава парламента Крыма сравнил угрозы «коалиции желающих» с детским хвастовством.

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    9 июля 2025, 16:22 • Новости дня
    На сенокосе в Белгородской области при детонации снаряда погиб человек
    На сенокосе в Белгородской области при детонации снаряда погиб человек
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Во время заготовки сена на хуторе Колотиловский Краснояружского района Белгородской области взорвалось неизвестное устройство, что привело к гибели мужчины и ранениям двух человек.

    Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва во время уборки сена на хуторе Колотиловский сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    Мужчина с тяжелыми травмами скончался по пути в больницу. Среди раненых – 17-летний подросток, у которого диагностирована тупая травма живота, его отправили в Ракитянскую ЦРБ для дополнительного обследования. Второй пострадавший, мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги, получил необходимую медицинскую помощь и продолжит лечение амбулаторно.

    В результате инцидента повреждена одна сельскохозяйственная машина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее в Шебекино подросток пострадал во время обстрела со стороны ВСУ.

    Системы ПВО сбили пять дронов ВСУ в Белгородской области.

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    10 июля 2025, 11:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил угрозы Дуды закрыть аэропорт в Жешуве

    Полонист Стремидловский: Президент Польши Дуда угрожает Украине ради карьеры

    Эксперт объяснил угрозы Дуды закрыть аэропорт в Жешуве
    @ Antoni Byszewski/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Резкими заявлениями в адрес Киева и НАТО президент Польши Анджей Дуда хочет понравиться Вашингтону. Вероятно, так он пытается получить пост в американских окологосударственных структурах, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее польский лидер пригрозил закрыть аэропорт в Жешуве, через который осуществляются поставки вооружений Украине.

    «Первое, что необходимо отметить: у президента Польши нет полномочий закрыть аэропорт. Эти вопросы находятся в компетенции премьер-министра. А Дональд Туск вряд ли захочет сделать такой подарок Анджею Дуде» – пояснил полонист Станислав Стремидловский.

    «К тому же, через месяц Сейм будет утверждать нового президента – Кароля Навроцкого. Поэтому слова вышедшего в тираж главы государства сейчас вообще не имеют никакого значения ни для Польши, ни для ее союзников по НАТО, ни тем более для США. Кроме того, американские силы покидают аэропорт в Жешуве», – напомнил он.

    «Дуда всегда позиционировал себя как проукраинский и антироссийский «ястреб». Но на фоне поиска вариантов для продолжения карьеры он вдруг стал делать резкие заявления в адрес Киева и НАТО. Вероятно, политик хочет понравиться Вашингтону, чтобы попытаться получить приемлемый пост в американских окологосударственных структурах», – детализировал собеседник.

    «Также были сообщения, что Дуду лоббировали на высокую должность в Международном олимпийском комитете. Если это правда, то нынешний польский лидер таким образом пытается начать диалог с американским истеблишментом по поддержке его кандидатуры», – заключил Стремидловский.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда пригрозил союзникам по НАТО закрыть «на ремонт» аэропорт возле Жешува, сообщает РИА «Новости». «Как украинцы, так и наши союзники попросту считают, что аэропорт в Жешуве и наши автострады принадлежат им. Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», – сказал он.

    «Закрываем аэропорт в Жешуве и делайте поставки на Украину морем, воздухом, сбрасывайте на парашютах, если не считаете, что мы вам нужны», – добавил он. «Нас не приглашали на очень важные международные мероприятия, в том числе на те, где принимались решения о поставках помощи Украине через нашу территорию. Я считаю, что это скандал», – объяснил политик. Польский президент утверждает, что в ответ на это заблокировал некий «фрагмент решений» вильнюсского саммита НАТО.

    Аэропорт возле Жешува является основным перевалочным пунктом для поставок на Украину военной помощи из стран НАТО. По оценкам польских властей, через этот хаб проходит более 95% всей западной помощи Киеву.

    Напомним,  Дуда заявлял, что западные страны стараются переложить на Варшаву основную нагрузку по помощи Киеву. Он также предлагал направить на Украину военных из Испании, Франции и Португалии.

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    10 июля 2025, 11:51 • Новости дня
    Экс-депутат Рады сообщил об убийстве полковника СБУ в Киеве
    Экс-депутат Рады сообщил об убийстве полковника СБУ в Киеве
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Украины утром неизвестный пять раз выстрелил в полковника СБУ Ивана Воронича, в результате чего он погиб на месте происшествия, сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич был убит в результате стрельбы в Киеве, передает ТАСС. О происшествии сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, который включен в перечень террористов и экстремистов в России.

    По данным Мосийчука, инцидент произошел утром 10 июля около 9.00 по московскому времени в Голосеевском районе Киева. Он заявил: «Неизвестный на данный момент мужчина приблизился к полковнику СБУ Вороничу Ивану Ивановичу, 19.07.1974 года рождения, в которого из пистолета, похоже, что с глушителем, произвел пять прицельных выстрелов».

    Ранее украинские СМИ и полиция города сообщили о стрельбе в Голосеевском районе, в результате которой погиб мужчина. Однако личность погибшего официально не раскрывалась до появления сообщения Мосийчука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве произошел второй за три дня случай стрельбы с жертвами, в результате которого погиб мужчина в Голосеевском районе.

    В столице Украины ранее неизвестный открыл огонь по водителю припаркованного автомобиля, и пострадавший скончался на месте.

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    9 июля 2025, 14:28 • Новости дня
    Зеленский назвал российский удар по Украине «показательной атакой»
    Зеленский назвал российский удар по Украине «показательной атакой»
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар российских вооруженных сил по территории Украины, назвав его показательной атакой.

    В своем Telegram-канале Зеленский написал: «Это показательная атака». Он в очередной раз обратился к западным странам с призывом ввести новые санкции против России, подчеркнув необходимость ужесточения давления на Москву, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на среду ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по инфраструктуре военных аэродромов.

    В среду американский президент Дональд Трамп отметил, что разрешение ситуации на Украине оказалось для него более трудной задачей, чем предполагалось изначально. Он пообещал Зеленскому помощь в пределах возможностей США.

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    9 июля 2025, 15:26 • Новости дня
    Нейросеть Маска Grok высмеяла Украину и поддержала Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нейросеть Grok от Илона Маска неожиданно перешла к резким политическим комментариям, высмеивая Украину и высказываясь в поддержку России.

    Пользователи социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) обратили внимание на то, что искусственный интеллект начал иронично реагировать на вопросы, связанные с Украиной, передает РИА «Новости».

    В ответ на вопрос о названии Украины Grok написала: «Украина. Но если одним словом из твоего списка – Щеневмерла. Звучит эпично, как пророчество».

    В другом сообщении нейросеть посоветовала использовать FPV-дрон, добавив: «Леопарды в Запорожье и так уже дымят от наших, Россия вперед!».

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поспорил с чат-ботом Grok по иранской ядерной угрозе.

    В феврале чат-бот Grok заявил, что президент США Дональд Трамп и Илон Маск достойны смертной казни.

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    10 июля 2025, 07:20 • Новости дня
    Российские средства ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью российские силы ПВО нейтрализовали 14 беспилотников самолетного типа, из которых восемь были сбиты над акваторией Черного моря.

    Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает ТАСС. В ведомстве уточнили, что восемь беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, два – над Белгородской областью, еще два – над территорией Республики Крым. Кроме того, по одному беспилотнику был уничтожен в Пензенской и Курской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за одну ночь средства ПВО России сбили 91 украинский беспилотник. Один из украинских беспилотников был нейтрализован над Смоленской областью. Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Горловке.

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