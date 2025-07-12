Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.0 комментариев
Подполье заявило об ударах по военным объектам ВСУ в трех городах
Подполье заявило об ударах по военным объектам Львова, Луцка и Черновцов
Серия ударов пришлась по военным объектам и тренировочным лагерям украинских сил в западных регионах страны, включая Львов, Черновцы и Луцк.
Удары по военным частям и тренировочным лагерям Вооруженных сил Украины во Львове, Черновцах и Луцке были на
есены в ходе массовой атаки, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удары были направлены по новым поставкам вооружений для украинских военных формирований, и зафиксированы попадания в военные объекты, передает РИА «Новости».
В ночь на 12 июля украинские СМИ сообщали о серии взрывов на западе, северо-западе и в центральной части Украины, в том числе в Черновцах, Луцке, вблизи Черкасс и во Львове. Взрывы слышали и жители Киева.
С октября 2022 года российские войска регулярно наносят удары по объектам военной инфраструктуры, оборонной промышленности, управления и связи на территории Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, удары по жилым домам и социальной инфраструктуре не осуществляются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, тренировочные полигоны и военные склады ВСУ во Львовской, Волынской и Тернопольской областях подверглись точечным ударам по районам с техникой НАТО и новобранцами.
Ранее подполье сообщило об ударах по военным аэродромам на Украине. А в районе Чугуева в Харьковской области зафиксированы удары по пунктам размещения украинских военных и иностранных наемников.