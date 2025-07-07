Tекст: Ольга Иванова

Пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников в Чугуеве были поражены, сообщил военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на данные подполья, передает ТАСС. По его словам, среди пораженных объектов находились не только украинские военные, но и иностранные наемники, которые готовились к выходу на боевые позиции.

Киселев отметил, что на место происшествия прибыли около 80 машин скорой помощи. Власти Украины засекретили информацию о случившемся, а на месте работают сотрудники полиции и спецслужб, устанавливающие обстоятельства произошедшего. «Сегодня киевская хунта молчит об этом, а там были поражены не просто вэсэушники и подразделения, которые готовились выйти на боевую линию соприкосновения, там были и наемники. <…> Съехалось порядка 80 карет скорой помощи. Информацию сильно засекретили. И полиция, и эсбэушники разбираются, что же произошло и как так могло случиться», – заявил Киселев.

Кроме того, по данным подполья, отмечается низкий моральный дух среди украинских военных из-за крупных потерь, поражения систем и пунктов управления, а также заметного сокращения поставок обеспечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник в Чугуевской общине на Украине прогремели два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги.