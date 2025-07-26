ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты пять снарядов американской РСЗО HIMARS, а также 257 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 72 659 беспилотников, 624 ЗРК, 24 337 танков и других бронемашин, 1 581 боевая машина РСЗО, 27 852 орудия полевой артиллерии и минометов, 38 722 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

За прошлую неделю ВС России уничтожили на Украине четыре пусковые установки ЗРК Patriot. Кроме того ВС России нанесли поражение цехам сборки и хранения беспилотников ВСУ.