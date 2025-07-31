Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причём делают это почему-то от имени русской культуры.2 комментария
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК и аэродрому ВСУ
В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками, поразив предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и инфраструктуру военного аэродрома.
Кроме того удары наносились по складу боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотников.
В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147 районах.
Средствами ПВО сбиты 169 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 691 беспилотник, 624 ЗРК, 24 395 танков и других бронемашин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 031 орудие полевой артиллерии и минометов, 38 946 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Накануне ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ. За день до этого они ВС поразили военный аэродром ВСУ.
Ранее ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ.