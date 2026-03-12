Потерпевшие в «Крокусе» выразили недовольство приговором пособникам террористов

Tекст: Дарья Григоренко

Осужденные обвинялись в том, что переводили денежные средства террористам, а также предоставили им автомобиль и квартиру, передает ТАСС.

Готье подчеркнул: «Приговором мы не довольны, так как четверым пособникам террористов в ходе судебных прений мы требовали по 25 лет колонии, а им назначили на порядок ниже наказание».

Он добавил, что потерпевшие будут добиваться ужесточения условий для осужденных, включая минимальное количество свиданий и посылок, а также максимально строгий тюремный режим.

Напомним, в четверг Второй Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела «Крокуса» к пожизненным срокам, а пособников, предоставивших террористам машину и квартиру приговорили к срокам до 22 лет.

Суд также удовлетворил все гражданские иски по делу теракта в Крокусе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура запросила пожизненное лишение свободы для четырех непосредственных исполнителей теракта.