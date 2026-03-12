С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.0 комментариев
Токаев запретил родственникам президента занимать государственные должности
Родственники президента не должны занимать государственные должности, а отдельные личности не должны становиться «серыми кардиналами» и подменять государственные институты, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме депутатов местных представительских органов.
Токаев выступил на форуме депутатов местных представительских органов и заявил, что родственники президента не должны занимать государственные должности, передает ТАСС.
По словам Токаева, введена норма, которая запрещает родственникам главы государства занимать не только политические должности, но и руководящие посты в квазигосударственном секторе.
Президент республики отметил: «Принципиальное значение имеет норма, запрещающая родственникам президента занимать политические должности и руководящие посты даже в квазигосударственном секторе. Это положение ставит надежный заслон семейственности и сверхконцентрации власти. Отдельные «влиятельные» личности, так называемые «серые кардиналы», «закулисные кукловоды» не должны подменять собой государственные институты. Эта практика безвозвратно канет в Лету».
