Ученый назвал примерные размеры и вес упавшего в Черное море метеорита
Небольшой метеорит разрушился в атмосфере над Черноморским побережьем России; его размер оценили в один-два метра, а массу – до десяти тонн, сообщил доцент кафедры общей и теоретической физики физического факультета Челябинского госуниверситета, кандидат физико-математических наук Сергей Замоздра.
Размеры космического гостя составляли один-два метра, а масса не превышала десяти тонн, рассказал доцент Челябинского госуниверситета Сергей Замоздра, передает РИА «Новости».
«По времени свечения похоже на падение тела размером один-два метра. Такие вторгаются в атмосферу раз в неделю в разных частях Земли. Вес до десяти тонн, в тысячу раз меньше нашего», – отметил ученый.
Явление наблюдали жители Новороссийска, Ростова и Анапы в ночь на четверг. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН подтвердили разрушение небольшого объекта.
Напомним, челябинский метеорит, упавший в 2013 году, был значительно крупнее и достигал почти 20 метров. Его осколки позже обнаружили в озере Чебаркуль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о разрушении небольшого метеорита над Черноморским побережьем. Ранее ученые опровергли слухи о скором падении на Землю десятиметрового астероида.