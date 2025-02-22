Подполье: Удар нанесен по терминалу почты в Коротиче, где находились военные ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Лебедев рассказал, что в районе нового терминала «Новой почты» в Коротиче находилось много военных ВСУ, которых привозили на грузовиках. Он добавил, что после удара произошла детонация, которая длилась около пятнадцати минут, передает РИА «Новости».

До этого Лебедев сообщил, что нанесен удар по заводу в селе Ясногорка Краматорского района ДНР, где производился ремонт военной техники ВСУ.

В Минобороны сообщили, что ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК Украины.