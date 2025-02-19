Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по цехам сборки беспилотников, местам их хранения и запуска, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны у Волчанска Харьковской области.

ВСУ при этом потеряли до 60 военнослужащих, бронетранспортер; уничтожен склад с боеприпасами.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Боровой, Загоруйковки и Двуречной Харьковской области, а также Серебрянского лесничества, отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, две машины пехоты, семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ «Анклав» и «Клевер», склад боеприпасов.

В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Крестищем, Дроновкой, Часовым Яром, Северском, Никифоровкой, Николайпольем и Улаклами Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника при этом составили до 185 военнослужащих, танк, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям восьми механизированных, двух егерских, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам спецназначения и нацгвардии в районах Дылеевки, Катериновки, Алексеевки, Зверево, Котлино, Удачного, Белой Горы, Красноармейска, Иванополья, Надеждинки и Новоалександровки ДНР.

При этом противник потерял до 290 военнослужащих, три танка, шесть бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113 и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны около Константинополя, Зеленого Поля, Раздольного, Бурлацкого, Разлива ДНР, Зализничного и Гуляйполя Запорожской области.

Потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, бронемашина, четыре орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Степногорска, Каменского Запорожской области, Токаревки, Никольского и Днепровского Херсонской области.

ВСУ при этом потеряли до 80 военнослужащих, три артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожен склад с боеприпасами и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне также сообщалось, что российские войска поразили объекты аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины. Днем ранее они поразили объекты аэродромной и портовой инфраструктуры Украины.