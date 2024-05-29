Минобороны: Аварию на Запорожской АЭС гипотетически можно сравнить с Чернобылем

Tекст: Максим Попов

По его словам, после взрыва реакторов на ЗАЭС через три дня радиация достигнет таких же показателей как во время Чернобыльской аварии в 1986 году, передает ТАСС.

При этом пострадают не только Россия и Украина. Радиация охватит некоторые районы Белоруссии, а также Франции и Германии. А через 21 день последствия разрушения ЗАЭС почувствуют на себе США, отметил представитель Минобороны со ссылкой на исследовании НИИ по обеспечению РХБ безопасности государства.



Кириллов подчеркнул, что после обнародования этих данных руководство США дало команду больше не обстреливать Запорожскую АЭС.



Как сообщалось ранее, ВСУ атаковали территорию транспортного цеха Запорожской АЭС с помощью дрона-камикадзе.