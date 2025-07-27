Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.2 комментария
В Донбассе и Новороссии почтили память детей-жертв войны
В Донбассе, Новороссии и ряде освобожденных регионов прошли памятные акции с возложением цветов, где почтили 300 погибших за 10 лет войны детей.
Траурные церемонии прошли в Донецкой Народной Республике, где 27 июля отмечается День памяти детей – жертв войны. Депутаты, активисты и местные жители возложили цветы и игрушки к монументам и мемориалам, вспоминая трагические события 2014 года, когда в результате обстрелов украинских формирований в Горловке погибли мирные жители, включая детей. На Аллее Ангелов в Донецке и у памятника «Детям Донбасса – детям войны» состоялись акции памяти и запуск более 1000 шаров, несмотря на продолжающуюся угрозу обстрелов.
Вооруженные атаки за время конфликта в Донбассе унесли жизни 247 детей, более 1000 получили ранения. В Макеевке у памятника детям-подневольным донорам прошла церемония с выставлением почетного караула и песнями, а в Куйбышевском районе Донецка активисты «Молодой Гвардии» пообещали привести в порядок мемориал, посвященный погибшим детям.
В Луганской Народной Республике с 2014 года погибло 69 детей. В этот день прошли собрания и шествие памяти, прошла презентация фильма «Мама, не плачь», а также возложение цветов к памятникам. Глава ЛНР Леонид Пасечник напомнил о важности целей специальной военной операции для защиты будущих поколений.
В Запорожской и Херсонской областях прошли памятные акции с возложением цветов, минутами молчания, высадкой кустарников и зажжением свечей. Представители администраций и жители участвовали в мемориальных событиях, подчеркивая необходимость помнить о трагедии и делать все, чтобы подобное не повторилось.