США пригрозили санкциями банкам Китая и ОАЭ из-за работы с Ираном

Fox Business: США пригрозили санкциями банкам Китая и ОАЭ за работу с Ираном

Tекст: Вера Басилая

Минфин США выпустил официальное предупреждение банкам из Омана, ОАЭ, Гонконга и Китая с угрозой введения вторичных санкций за сотрудничество с Ираном, передает РИА «Новости».

По данным телеканала Fox Business, американские власти заявляют, что располагают доказательствами проведения через эти банки иранских финансовых операций, связанных с незаконной деятельностью.

В письмах, направленных в финансовые организации, указывается, что если банки проигнорируют требования США, им грозит полная изоляция от американской финансовой системы. Анонимный представитель администрации президента Дональда Трампа сообщил телеканалу, что это только первый этап давления, и дальнейшие меры могут последовать в скором времени.

С 13 апреля ВМС США начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива. Об этом сообщает Вашингтон, отмечая, что морские суда, не связанные с Ираном, смогут свободно проходить пролив при условии отсутствия оплаты транзита Тегерану. Хотя Иран официально не объявлял о введении платы за проход, власти страны ранее обсуждали такую возможность.

Ранее американская администрация ввела санкции против китайских и эмиратских компаний за торговлю нефтью.