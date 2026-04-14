Politico: США приступили к морской блокаде Ирана вопреки позиции союзников

Tекст: Алексей Дегтярёв

В распоряжении американского командования находится свыше десяти боевых судов, включая корабль USS Tripoli с морской пехотой на борту, пишет Politico.

Президент США Дональд Трамп распорядился останавливать любые суда, взаимодействующие с иранскими портами или оплачивающие транзит. Такой маневр, по мнению издания, грозит спровоцировать глобальный конфликт в случае перехвата кораблей под флагами Китая или России.

Пекин категорически отверг действия Вашингтона. Министр обороны КНР Дун Цзюнь подчеркнул право страны на свободную торговлю и призвал не вмешиваться в китайско-иранские соглашения.

Премьер-министр Британии Кир Стармер и глава Минобороны Испании Маргарита Роблес также отказались поддержать миссию, назвав происходящее бессмысленной эскалацией.

Военно-морские силы США планируют разместиться в северной части Аравийского моря, чтобы избежать атак иранских беспилотников. Задержанные торговые суда будут направляться в дружественные гавани, вероятнее всего, в Оман. Однако Пентагон уже сталкивается с серьезными логистическими трудностями из-за нехватки ресурсов.

Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля. Трамп пригрозил уничтожением приближающихся к зоне ограничений катеров. Мировые цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1% на фоне этих событий.