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Глава РКЦ в США рассказала о сложных временах работы учреждения
Глава РКЦ в США Головащенко рассказала о сложных временах работы учреждения
Российский культурный центр в Вашингтоне пережил беспрецедентный кризис, после полутора лет закрытия коллектив фактически заново формирует аудиторию и программу мероприятий, рассказала руководитель центра.
О сложной ситуации вокруг Российского культурного центра в Вашингтоне сообщила РИА «Новости» глава учреждения Ольга Головащенко. «Уверена, что нынешние времена – самые сложные за всю историю существования Российского культурного центра в США», – заявила она в интервью.
Головащенко отметила, что легких периодов в российско-американском культурном и научном сотрудничестве не было, однако в начале работы центра на волне окончания холодной войны и перезагрузки отношений импульс был сильнее. Тогда при РКЦ создали общество «Друзей РКЦ», и сейчас, по ее словам, лишь малая часть его участников продолжает взаимодействовать с центром.
Руководитель напомнила, что около четырех лет назад отношения между Россией и США, по ее оценке, опустились до «нижайшей точки», и беспрецедентное давление испытывали все, кто был связан с центром. Здание РКЦ оставалось закрытым полтора года, и аудиторию пришлось собирать фактически с нуля, однако сейчас число гостей и уровень мероприятий растут ежемесячно.
Российский культурный центр в Вашингтоне является частью дипломатической миссии России и представительством Россотрудничества в США, он был торжественно открыт 10 декабря 1999 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский центр науки и культуры (Русский дом) в Вашингтоне продолжает деятельность и демонстрирует позитивные тенденции в проведении культурных мероприятий.
Ранее посол России в США Александр Дарчиев на мероприятии в РКЦ в Вашингтоне заявил об «окне возможностей» для восстановления политического диалога и оживления культурных связей между двумя странами.
До этого официальный представитель МИД Мария Захарова отметила крайне сложное состояние отношений между Россией и США, вызванное многолетним разрушением двусторонних связей предыдущими американскими администрациями.