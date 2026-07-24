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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис В чем состоит коллективная ответственность украинцев

    Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей – и теперь юные киевлянки выходят на улицы с нацистскими лозунгами про русорез.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Победа декабристов обернулась бы для России кровью

    Куда справедливее в наши дни будет праздновать не само провальное декабристское восстание, погубившее почти 1300 ни в чем не повинных русских солдат, а другую дату – 200-летие приговора 125 участникам заговора, объявленного 24 июля 1826 года.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мошенники научились «разводить» целые государства

    Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

    15 комментариев
    24 июля 2026, 12:37 • Новости дня

    Axios: Сенат США одобрит 500-процентные антироссийские пошлины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представители Демократической партии в сенате США выразили готовность проголосовать на следующей неделе за законопроект Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) о новых санкциях против России и ее партнеров, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

    Представители Демократической партии в Сенате США планируют поддержать законопроект Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios. Документ вводит пошлины до 500% на прямой импорт из России. Президент также получит право облагать стопроцентным сбором товары из стран, лидирующих по закупкам российских энергоресурсов.

    «Демократы дали понять своим республиканским коллегам, что они готовы проголосовать уже на следующей неделе по пакету антироссийских санкций, в который входит озвученное в последний момент требование президента Дональда Трампа о включении в закон Ирана», – говорится в материале. Противники этого механизма в рядах партии находятся в меньшинстве и не смогут заблокировать решение.

    Сенатор Рэнд Пол ранее раскритиковал инициативу, отметив, что она не заставит Москву сменить курс. По его словам, оплата новых пошлин обойдется рядовым американцам в полтриллиона долларов. Санкции также грозят серьезным ухудшением отношений Вашингтона с Индией и Китаем.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала способность государства успешно справляться с любым экономическим давлением. При этом на Западе все чаще звучат заявления о неэффективности собственной санкционной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенаторы США от обеих партий объединились вокруг обновленного пакета антироссийских санкций в память о покойном Линдси Грэме (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).

    Сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил обновленный законопроект о санкциях против России и покупателей российских энергоносителей, разработанный при участии Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ)(внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).

    Президент США в своей соцсети призвал республиканцев включить Иран в законопроект о санкциях против России в соответствии с волей Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).

    * Внесен в список террористов и экстремистов в РФ

    23 июля 2026, 08:34 • Новости дня
    Журналист Карлсон заявил об арестах американцев после визитов в Россию

    Карлсон сообщил о задержаниях граждан США после поездок в Россию

    Журналист Карлсон заявил об арестах американцев после визитов в Россию
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Соединенных Штатов активно препятствуют поездкам своих граждан в Российскую Федерацию, подвергая вернувшихся туристов задержаниям, сообщил американский журналист Такер Карлсон.

    «Знаете, как американца вас очень настойчиво отговаривают от этого. И людей арестовывают на обратном пути», – сообщил журналист во время записи подкаста East Meets West, передает RT.

    Такер Карлсон отметил, что сам намеревался посетить Россию зимой, однако столкнулся с определенными трудностями при организации поездки. Журналист не уточнил характер возникших препятствий.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    Ранее телеведущий рассказал об угрозах задержания американским правительством из-за интервью с Владимиром Путиным.

    В феврале 2024 года Такер Карлсон посетил Москву.

    Комментарии (10)
    22 июля 2026, 13:37 • Новости дня
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    @ Natalia Kolesnikova/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предоставляет Киеву разведданные и системы связи для целеуказания при ударах по гражданским объектам на российской территории, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.

    Американские власти не ограничиваются военной поддержкой Киева, а непосредственно вовлечены в процесс выбора объектов для ударов, отметил Лавров, передает ТАСС.

    «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка помогает Киеву определять маршруты для дальних ударов.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал ответ Москвы на прямое участие Вашингтона в наведении ракет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на высокую степень вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт.

    Комментарии (26)
    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

    Комментарии (0)
    23 июля 2026, 08:58 • Новости дня
    Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины вооружениями
    Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины вооружениями
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и выступил против военной поддержки Киева.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе переговоров стороны затронули текущую ситуацию в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщается на сайте МИД.

    Российский дипломат детально описал американскому коллеге реальное положение дел на линии боевого соприкосновения. Особое внимание было уделено вопросу военной поддержки Киева со стороны западных стран.

    Лавров акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России «стратегическое поражение».

    Источник заявлял, что инициатором выступила американская сторона.

    В четверг утром в Маниле прошли переговоры Лаврова и Рубио.

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    24 июля 2026, 11:37 • Новости дня
    Лавров объяснил высокомерный отказ Киева от мирных инициатив США

    Лавров назвал военную помощь Запада причиной отказа Киева от мирных инициатив

    Лавров объяснил высокомерный отказ Киева от мирных инициатив США
    @ Denis Bocharov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим не принял американских инициатив, поскольку у Владимира Зеленского есть военная поддержка со стороны западных союзников, включающая поставки дронов и высоких технологий, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Российская сторона считает, что высокомерный отказ от американских инициатив, озвученных на саммите на Аляске, связан с активной военной поддержкой Владимира Зеленского, пояснил Лавров, передает РИА «Новости».

    «Вот такое высокомерное, даже так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени, потому что Зеленского накачивают оружием, ему в огромных количествах доставляют дроны, которым он пытается подорвать стабильность Российской Федерации, атакуя мирных граждан и гражданские цели», – заявил министр.

    Глава ведомства добавил, что значительную часть этой поддержки оказывают сами Соединенные Штаты. По его словам, помощь не ограничивается продажей вооружений Евросоюзу для последующей передачи Киеву. Американская сторона также предоставляет разведывательные данные и обеспечивает работу системы Starlink.

    Лавров подчеркнул, что высокие технологии, требующие специальных навыков применения на поле боя, оказываются в распоряжении украинских военных неслучайно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Лавров напомнил госсекретарю США Марко Рубио о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями.

    Американист Малек Дудаков спрогнозировал продолжение передачи Киеву американских разведданных.

    В сентябре прошлого года Лавров заявил об отказе украинских властей от переданных после саммита на Аляске предложений.

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    23 июля 2026, 07:44 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине за 30 минут
    Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине за 30 минут
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио завершили двустороннюю встречу на Филиппинах.

    Беседа руководителей дипломатических миссий в Маниле продолжалась более 30 минут, передает ТАСС.

    Стороны покинули зал заседаний Филиппинского международного конференц-центра по намеченному графику.

    Главной темой диалога стало обсуждение путей завершения конфликта на Украине.

    Встреча началась в 06.54 мск и завершилась в 07.31 мск. Сразу после этого у американского госсекретаря был запланирован следующий раунд двусторонних контактов.

    В четверг утром на Филиппинах начались переговоры Лаврова и Рубио, источник заявлял, что инициатором выступила американская сторона.

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    23 июля 2026, 12:46 • Новости дня
    Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине

    Член СВОП Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине

    Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Единственный раз, когда США заморозили военную помощь Киеву, – после скандального приема Владимира Зеленского в Белом доме. Но Штаты использовали такую меру не для остановки боевых действий, а для того, чтобы поставить на место Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД член СВОП Андрей Климов. Ранее Сергей Лавров на встрече с Марко Рубио заявил о недопустимости накачки Украины вооружениями.

    «Такие контакты, как встреча глав внешнеполитических ведомств, полезны, даже если у сторон иногда диаметрально противоположные взгляды и интересы. Европейские дипломатические круги избегают диалога на таком уровне, что ярко говорит о состоянии умов в странах ЕС и Британии. В Штатах же присутствует рациональное зерно», – отметил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике.

    Он напомнил, что переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио в Маниле продлились более получаса. «За это время, как правило, стороны успевают озвучить несколько тезисов и при необходимости уточнить какие-то вопросы. То есть, это не глубокие субстантивные переговоры», – уточнил собеседник. Климов обратил внимание на требование главы МИД России к Вашингтону прекратить накачку Украины вооружениями. Фактически российский министр вновь указал реальный путь завершения конфликта.

    «Москва озабочена непрекращающимися действиями США, направленными фактически на поддержку Киева. Это озвучивалось по разным поводам и разными словами, но никогда ничем, что называется, не декорировалось», – заметил спикер. Как напомнил член СВОП, накануне встречи Лавров публично отметил, что США напрямую участвуют в наведении ВСУ на цели в России.

    «Такое заявление было сделано явно для того, чтобы показать тому же Вашингтону: мы готовы обсуждать тему не только напрямую, но и поднимать ее в публичном пространстве. Это усиливает наше дипломатическое давление на тех, кто пытается затягивать боевые действия на Украине», – полагает член СВОП. По его мнению, США прекрасно понимают: они – сторона конфликта. На этом фоне спикер упомянул слова Дональда Трампа о том, что это «война Джо Байдена».

    «Американский лидер прав: речь идет о конфликте, который готовили и разжигали американцы, правда, при другой администрации. Но команда Трампа не в полной мере использовала возможность прекратить его. Единственный раз, когда Вашингтон заморозил военную помощь Киеву и передачу разведданных, – после скандального приема Владимира Зеленского в Белом доме. Но Штатам эта санкция была нужна не для остановки конфликта, а для того, чтобы поставить на место Зеленского», – напомнил Климов.

    В четверг на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин Маниле состоялась встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Переговоры продлились около 35 минут. На них также присутствовали американский посол в Индии Серджио Гор и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер. Инициатором, по информации РИА «Новости», был Вашингтон.

    Как сообщили в МИД России, на встрече стороны затронули тему ситуации на Украине. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву. Он также раскритиковал стремление европейских стран нанести РФ стратегическое поражение.

    При этом министр подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Также была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе, добавили в МИД.

    Сергей Лавров и Марко Рубио поприветствовали сотрудничество «Роскосмоса» и NASA, связи в области культуры и развитие межпарламентских обменов. «Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США», – говорится в сообщении. Главы внешнеполитических ведомств договорились и дальше контактировать по линии министерств иностранных дел.

    Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что переговоры с министром иностранных дел РФ можно охарактеризовать как хороший и честный разговор. Он уточнил, что на повестке были двусторонние отношения между странами, а также Украина.

    Накануне анонсируя переговоры с Рубио, Лавров напомнил, что Штаты участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты на территории России. «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул он.

    В ходе встречи министр пообещал уточнить у американского коллеги заявления Трампа о возможности скорого урегулирования конфликта на Украине. Ранее Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, объяснял газете ВЗГЛЯД, почему Вашингтон нельзя считать нейтральным актором в отношении украинского кризиса.

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    24 июля 2026, 05:03 • Новости дня
    Конгрессвумен Луна заявила о планах коллег посетить Россию
    Конгрессвумен Луна заявила о планах коллег посетить Россию
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Делегация американских законодателей планирует приехать в Москву осенью или зимой для обсуждения вопросов мира, торговли и восстановления двусторонних отношений, сообщила член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна.

    «Группа законодателей США приедет в период осень – зима этого года. Я не могу назвать конкретные сроки по соображениям безопасности, но поездка, безусловно, планируется. Мы приедем», – сказала она ТАСС.

    По словам республиканки от штата Флорида, в настоящее время идет формирование списка желающих участвовать в поездке. Ожидается, что в состав делегации войдет достаточное число конгрессменов.

    Главными темами для обсуждения с российскими коллегами станут мир, торговля и восстановление двусторонних связей, уточнила Анна Паулина.

    Ранее, 26 и 27 марта, делегация Госдумы в составе пяти человек посетила Вашингтон по приглашению конгрессвумен Луны. Российские депутаты провели встречи с американскими законодателями и представителями администрации США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессвумен Луна по итогам переговоров сообщила о рассмотрении членами Конгресса США приглашения нанести ответный визит в Москву. Посол Дарчиев сдержанно оценил визит делегации депутатов Госдумы в США. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов пригласил американских коллег посетить Москву.


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    22 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    Глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем
    Глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем
    @ Alexander Kubitza/DOD/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай так или иначе пытаются поддерживать Тегеран во время американской военной операции против Ирана, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США Хегсет ответил на вопрос сенаторов, помогают ли Москва и Пекин Тегерану. По его версии, предпринимаются «попытки координации противников в этих целях», которые США «предотвращают разными методами», передает ТАСС.

    Масштаб такой деятельности не должен разглашаться, однако существуют пути, через которые обе страны на разном уровне способствуют действиям Ирана, заявил он.

    На аналогичный вопрос председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн ответил, что предпочел бы не раскрывать конкретные данные, поскольку это грозит разглашением секретной информации. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы противник знал о том, какими сведениями располагает американское военное руководство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пообещал Китаю «большие проблемы» в случае оказания Пекином Ирану военной помощи.

    ЦРУ заявило о технической и военной поддержке Ирана со стороны России.

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    23 июля 2026, 11:55 • Новости дня
    Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась
    Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон продолжит обеспечивать украинскую армию военной техникой по линии Североатлантического альянса, сохраняя при этом готовность к дипломатическим контактам с представителями Москвы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Американские власти не планируют пересматривать курс на военную поддержку Киева. Комментируя призывы остановить накачивание региона вооружениями, Рубио подтвердил сохранение текущей стратегии, передает РИА «Новости».

    «Мы продаем оружие через PURL, это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие. Наша политика в этом отношении не изменилась», – отметил глава американской дипломатии во время общения с прессой в Маниле.

    При этом руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда открыты к проведению новых встреч с российской стороной. По его словам, американские представители общаются с украинцами гораздо чаще, однако контакты с Москвой обязательно состоятся в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможности переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Рубио о недопустимости дальнейшей военной поддержки Киева.

    В феврале американский дипломат подтвердил продолжение поставок вооружений Киеву в прежнем режиме.

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    21 июля 2026, 22:41 • Новости дня
    WSJ: США решили производить украинские морские дроны Magura

    Tекст: Денис Тельманов

    В Соединенных Штатах планируют наладить масштабный выпуск украинских надводных беспилотников в рамках сотрудничества между профильными оборонными компаниями двух стран.

    Американская компания ReconCraft займется сборкой украинских безэкипажных катеров Magura на территории Соединенных Штатов, пишет Wall Street Journal. Соответствующее соглашение было достигнуто между производителями.

    «Безэкипажные катера, известные как Magura, будет производить базирующаяся в Портленде компания ReconCraft, которая выпускает катера для сил специальных операций», – пишет издание.

    Уточняется, что меморандум о взаимопонимании был подписан на прошлой неделе в здании украинского посольства в Вашингтоне.

    Сооснователь ReconCraft Джо Силковски отметил, что главная цель сделки заключается в ежегодном производстве сотен или даже тысяч морских дронов. Финансовые условия контракта стороны решили не раскрывать.

    В рамках партнерства разработчик катеров Uforce передаст американской стороне технологии управления, программное обеспечение для автономной работы и набор различных беспилотных систем.

    В 2025 году Министерство обороны США уже направляло крупным оборонным подрядчикам перечень из 12 украинских беспилотных аппаратов. Целью этого запроса было изучение готовности американской промышленности к запуску их серийного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года Евросоюз и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников.

    В мае греческие власти подготовили дипломатическую ноту Киеву из-за обнаружения украинского морского дрона со взрывчаткой у берегов Ионического моря.

    В конце прошлого года Украина и Португалия договорились о партнерстве в области производства морских беспилотных аппаратов.

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    22 июля 2026, 12:20 • Новости дня
    Лавров: США не отказались от сделанных в Анкоридже предложений
    Лавров: США не отказались от сделанных в Анкоридже предложений
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона исходит из того, что Вашингтон продолжает придерживаться собственных инициатив по украинскому вопросу, обсуждавшихся на встрече в Анкоридже, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал текущую ситуацию вокруг американских инициатив по Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва считает эти предложения по-прежнему актуальными, передает РИА «Новости».

    «Мы исходим из того, что по крайней мере пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и которые хорошо уже всем известны», – заявил Лавров на пресс-конференции в среду.

    Министр подчеркнул, что речь идет об идеях, обсуждавшихся в ходе саммита на Аляске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал западную прессу за искажение фактов о переговорах на Аляске.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подтвердил готовность Москвы обсуждать инициативы Вашингтона.

    Ранее президент Владимир Путин выразил согласие с предложенной США концепцией урегулирования украинского конфликта.

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    22 июля 2026, 22:47 • Новости дня
    WP: Умер бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси

    Умер экс-глава ЦРУ, возглавлявший разведку США в середине 1990-х, Джеймс Вулси

    WP: Умер бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси
    @ Javier Rojas/ZUMA/Global Look Press

    Бывший глава американской разведки Джеймс Вулси ушел из жизни в возрасте 84 лет в своем доме в Вашингтоне после перенесенного инсульта.

    Причиной смерти бывшего директора Центрального разведывательного управления стал инсульт, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post. В последние годы здоровье экс-главы ведомства ухудшалось из-за так называемого «гаванского синдрома», о чем ранее упоминала его супруга.

    «Джеймс Вулси-младший, возглавлявший ЦРУ и все разведывательное сообщество США в течение двух непростых лет при администрации Клинтона, когда американские спецслужбы пытались адаптироваться к эпохе после окончания холодной войны, скончался во вторник в своем доме в Вашингтоне», – пишет издание.

    За время своей карьеры дипломат занимал высокие должности при четырех президентах США, начиная с Джимми Картера и заканчивая Биллом Клинтоном. Он участвовал в переговорах по ограничению стратегических вооружений, был главным юрисконсультом сенатского комитета по вооруженным силам и заместителем министра ВМС США.

    В 1980-е годы выступал послом на переговорах в Вене и делегатом на встречах с СССР в Женеве, а американскую разведку возглавлял с 1993 по 1995 год.

    В период руководства ведомством экс-директор участвовал в расследовании крупнейшего шпионского скандала, связанного с арестом Олдрича Эймса.

    Высокопоставленный сотрудник контрразведки, по данным американских прокуроров, девять лет передавал информацию Москве, за что был приговорен к пожизненному заключению и умер в тюрьме в январе текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе этого года в американской тюрьме умер бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс.

    В мае правоохранительные органы США арестовали другого высокопоставленного офицера американской разведки за кражу государственных золотых слитков.

    Осенью прошлого года из-за осложнений от пневмонии скончался бывший вице-президент Соединенных Штатов Дик Чейни.

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    22 июля 2026, 00:52 • Новости дня
    Посол МИД Бердыев сообщил о желании США видеть Путина на саммите G20

    Tекст: Антон Антонов

    Американская сторона дала понять, что считает полезным присутствие президента России Владимира Путина на саммите G20 в Майами в декабре, заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

    Бердыев напомнил, что Белый дом не раз отмечал, «что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным». «Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы», – сказал дипломат.

    По словам дипломата, подобный подход основан не на политическом «реверансе», а на рациональной логике, так как саммит является площадкой для обмена мнениями лидеров. Он подчеркнул, что без участия России невозможно эффективно справляться с мировыми рисками и кризисами, однако уровень участия Москвы в форуме еще предстоит определить, передает ТАСС.

    Бердыев отметил, что вопрос о приглашении Путина на саммит G20 остается одним из самых популярных у журналистов. Он указал на существующие протокольные традиции: приглашения обычно рассылаются ближе к дате проведения, когда окончательно определены параметры встречи, ее содержание, структура и ожидаемые результаты.

    Дипломат привел в пример слова бывшего главы советского МИДа Андрея Громыко, который подчеркивал важность тщательной подготовки встреч лидеров и уверенности в их результате. Бердыев счел этот подход актуальным и для нынешнего саммита и заявил, что Москва оценит, с чем G20 выйдет на финишную прямую и насколько перспективным будет разговор в лидерском формате в Майами 14-15 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в Майами 14–15 декабря 2026 года.

    Кремль пока не принял решение о личном участии Путина в предстоящей встрече лидеров G20.

    Бердыев заявил о зависимости уровня представительства России в Майами от готовности США обеспечить гостеприимство и условия для предметного диалога.

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    23 июля 2026, 05:32 • Новости дня
    Карлсон заявил о попытках втянуть США в войну с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Небольшая группа «злонамеренных лиц» стремится спровоцировать вооруженный конфликт между Соединенными Штатами и Россией вопреки отсутствию общественной поддержки, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Речь идет о крошечной группе крайне мотивированных людей, чьи мотивы не вполне ясны, но это темные или злые мотивы. Они пытаются развязать эту войну», – подчеркнул журналист в беседе для подкаста East Meets West, передает РИА «Новости».

    При этом Карлсон обратил внимание на то, что массового общественного движения, выступающего за военное столкновение с Россией, в Соединенных Штатах не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Карлсон призвал руководство США прекратить прокси-войну с Россией.

    Также журналист заявлял, что президент США Дональд Трамп считает конфликт на Украине абсолютно абсурдным и крайне невыгодным для Вашингтона.

    Весной прошлого года Такер Карлсон заявлял о поражении американской стороны в противостоянии с российской.

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    24 июля 2026, 12:50 • Новости дня
    В Госдуме объяснили включение российских вузов в список угроз США

    Депутат Вассерман: «Черный список» Пентагона из российских вузов навредит самим США

    В Госдуме объяснили включение российских вузов в список угроз США
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Санкции Пентагона против 33 российских вузов и НИИ говорят об их успешной работе в противостоянии давлению США. При этом решение Вашингтона негативно скажется на самом американском научном сообществе, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее США назвали ряд российских институтов угрозой своей нацбезопасности.

    «США считают угрозой своей нацбезопасности деятельность любых частных и государственных институтов, которые помогают купировать американское давление на суверенные государства. В данном случае речь идет о России. Именно поэтому наши вузы и НИИ попали в «черный список» Пентагона», – считает Анатолий Вассерман, член комитета Госдумы по просвещению.

    По словам депутата, ко включению вузов и НИИ в список Пентагона могла привести любая деятельность их научного, преподавательского или даже ученического состава. «Например, это могли быть какие-то проекты Высшей школы экономики по снижению эффекта американского санкционного давления на Россию. Либо инициативы МГТУ им. Баумана по сугубо гражданским техническим направлениям», – рассуждает собеседник.

    Российские институты должны расценивать решение Пентагона как высокую оценку своей деятельности в укреплении соответствующих отраслей, уверен парламентарий. «Наделение статусом угрозы нацбезопасности США подчеркивает значимость работы любого субъекта – будь то вуз, НИИ или отдельный ученый», – добавил Вассерман.

    Собеседник рассказал, что несколько лет назад сам получил уведомление от МИД Британии о наложении дополнительных личных санкций к уже существовавшим ограничениям. «Подданным ее величества запретили оказывать мне какие бы то ни было юридические услуги. В ответном письме я поблагодарил британскую сторону за столь высокую оценку моей деятельности на благо России», – вспомнил депутат.

    «Более того, решение Пентагона весьма осложнит или даже закроет для граждан США взаимодействие с указанными вузами, НИИ, их учеными и преподавателями. Не нужно недооценивать этот эффект – американское научное сообщество довольно широко пользовалось опцией сотрудничества с российскими коллегами», – указал собеседник.

    Кроме того, акцентировал Вассерман, выпускникам включенных в «черный список» вузов станет сложнее устраиваться на работу в американские государственные и частные компании, или корпорации, работающие в интересах США. «Абитуриенты, заведомо ориентирующиеся на трудоустройство за рубежом, станут выбирать другие вузы для получения высшего образования. Тем самым они оставят свободными места для молодых людей, планирующих по-настоящему связать свое будущее с работой на благо России», –  резюмировал парламентарий.

    Ранее Пентагон внес 33 вуза и НИИ России в список угроз нацбезопасности США. Всего в реестре указаны 130 академических и исследовательских организации, в том числе из Китая и Ирана, говорится в сообщении американского военного ведомства. «Указанные учреждения занимаются деятельностью, которая повышает вероятность нецелевого использования средств, выделяемых Вашингтоном на исследования и разработки. Это позволяет враждебным государственным структурам вмешиваться в дела США, что напрямую угрожает национальной безопасности и научной целостности Америки», – отмечается в коммюнике.

    В список, среди прочего, включены МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ им. Баумана, Московский авиационный институт, Военно-морская академия им. Кузнецова, Уральский федеральный университет, НГУ им. Лобачевского, МИРЭА, структуры Российской академии наук.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российская молодежь решает задачи национального масштаба в науке. Молодые инженеры, врачи и айтишники создают уникальные технологии. Рентген для металлургии, экзоскелеты для реабилитации и даже новые методы стоматологической диагностики – за всеми этими разработками стоят те, кто только что окончил вузы.

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