Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей – и теперь юные киевлянки выходят на улицы с нацистскими лозунгами про русорез.4 комментария
Axios: Сенат США одобрит 500-процентные антироссийские пошлины
Представители Демократической партии в сенате США выразили готовность проголосовать на следующей неделе за законопроект Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) о новых санкциях против России и ее партнеров, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.
Представители Демократической партии в Сенате США планируют поддержать законопроект Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios. Документ вводит пошлины до 500% на прямой импорт из России. Президент также получит право облагать стопроцентным сбором товары из стран, лидирующих по закупкам российских энергоресурсов.
«Демократы дали понять своим республиканским коллегам, что они готовы проголосовать уже на следующей неделе по пакету антироссийских санкций, в который входит озвученное в последний момент требование президента Дональда Трампа о включении в закон Ирана», – говорится в материале. Противники этого механизма в рядах партии находятся в меньшинстве и не смогут заблокировать решение.
Сенатор Рэнд Пол ранее раскритиковал инициативу, отметив, что она не заставит Москву сменить курс. По его словам, оплата новых пошлин обойдется рядовым американцам в полтриллиона долларов. Санкции также грозят серьезным ухудшением отношений Вашингтона с Индией и Китаем.
Российская сторона неоднократно подчеркивала способность государства успешно справляться с любым экономическим давлением. При этом на Западе все чаще звучат заявления о неэффективности собственной санкционной политики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сенаторы США от обеих партий объединились вокруг обновленного пакета антироссийских санкций в память о покойном Линдси Грэме (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил обновленный законопроект о санкциях против России и покупателей российских энергоносителей, разработанный при участии Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ)(внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).
Президент США в своей соцсети призвал республиканцев включить Иран в законопроект о санкциях против России в соответствии с волей Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ