С каждым годом всё больше людей у нас понимают, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.0 комментариев
Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины вооружениями
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и выступил против военной поддержки Киева.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе переговоров стороны затронули текущую ситуацию в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщается на сайте МИД.
Российский дипломат детально описал американскому коллеге реальное положение дел на линии боевого соприкосновения. Особое внимание было уделено вопросу военной поддержки Киева со стороны западных стран.
Лавров акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России «стратегическое поражение».
Источник заявлял, что инициатором выступила американская сторона.
В четверг утром в Маниле прошли переговоры Лаврова и Рубио.