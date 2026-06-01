Москва не исключила новых атак боевиков в Мали
Угроза вооруженных нападений в Мали остается высокой из-за перегруппировки незаконных формирований и их поддержки из-за рубежа, заявил Директор департамента государств Африки МИД Анатолий Башкин.
Опасность новых атак со стороны террористических группировок в Мали по-прежнему существует, сказал Башкин, передает ТАСС.
«Безусловно, это все ожидают. Можно ожидать какой-то перегруппировки», – заявил дипломат, комментируя вероятность активизации боевиков. По его словам, российская сторона отслеживает эти процессы и рассчитывает успешно противостоять подобным вылазкам.
Представитель внешнеполитического ведомства выразил сомнение в том, что объединенные силы джихадистов и «Фронта освобождения Азавада» смогут сохранить единство после мощного отпора, полученного 25 апреля. Однако он отметил, что попытки атаковать конвои, пусть и менее масштабные, скорее всего, продолжатся. Для купирования этих угроз потребуется усиление группировки Африканского корпуса и малийских вооруженных сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля бойцы российского Африканского корпуса отразили массированные атаки террористов в малийском городе Кидаль. Вскоре правоохранительные органы Мали задержали подозреваемых в организации этих вооруженных нападений.