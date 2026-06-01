МИД сообщил о работе украинских военных советников в Мавритании и Чаде
Украинские военные советники при финансовой поддержке стран Запада активизировали деятельность в Мавритании и Чаде, работая с соседями Сахаро-Сахельской тройки, заявил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД Анатолий Башкин.
«Безусловно, они привлекают активно украинцев», – отметил представитель внешнеполитического ведомства, говоря о действиях западных стран, передает ТАСС.
По словам дипломата, при финансовой поддержке Запада эти военные сейчас выступают в роли советников. Башкин уточнил, что их присутствие наиболее заметно в государствах, соседствующих с Сахаро-Сахельской тройкой, прежде всего в Мавритании и Чаде.
Ранее МИД сообщил о превращении Украины в оружейный хаб африканских террористов.