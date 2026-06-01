    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чернышевский выступил на стороне рассерженных патриотов

    Чернышевский был из тех, кого можно было бы назвать «рассерженным патриотом» – он критиковал положение дел в России, но любил ее и всегда был за ее интересы. Герцен – скорее иноагент, желавший России поражения.

    1 июня 2026, 14:45 • Новости дня

    МИД сообщил о работе украинских военных советников в Мавритании и Чаде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные советники при финансовой поддержке стран Запада активизировали деятельность в Мавритании и Чаде, работая с соседями Сахаро-Сахельской тройки, заявил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД Анатолий Башкин.

    «Безусловно, они привлекают активно украинцев», – отметил представитель внешнеполитического ведомства, говоря о действиях западных стран, передает ТАСС.

    По словам дипломата, при финансовой поддержке Запада эти военные сейчас выступают в роли советников. Башкин уточнил, что их присутствие наиболее заметно в государствах, соседствующих с Сахаро-Сахельской тройкой, прежде всего в Мавритании и Чаде.

    Ранее МИД сообщил о превращении Украины в оружейный хаб африканских террористов.

    31 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Зеленский раскрыл реакцию США на его письмо о ракетах для ПВО

    Зеленский раскрыл реакцию США на его письмо о ракетах для ПВО
    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон проигнорировал обращение Киева с просьбой увеличить поставки зенитных комплексов и ракет на фоне растущего дефицита в украинской армии.

    Владимир Зеленский сообщил, что Белый дом и американский Конгресс оставили без ответа его письмо о необходимости дополнительных поставок систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости». Ранее он направил официальное обращение президенту США Дональду Трампу, указав на острую нехватку боеприпасов в вооруженных силах страны.

    «Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят», – заявил Зеленский в интервью телеканалу CBS. По данным The New York Times, ракеты для систем ПВО, на которые рассчитывает Киев, сейчас активно расходуются на Ближнем Востоке.

    Зеленский выразил недовольство тем, что во время обострения ближневосточного конфликта США и Израиль за первые сутки использовали 800 ракет Patriot. По его словам, Украина не располагала таким арсеналом с 2022 года. В Москве неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины западным оружием лишь затягивает конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский направил Дональду Трампу письмо о критической нехватке систем ПВО.

    Американские власти оставили данное послание без ответа.

    Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал найти способ для оказания военной поддержки Киеву.

    1 июня 2026, 03:58 • Новости дня
    В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник

    В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник
    Tекст: Катерина Туманова

    Универсальный аппарат «ПВХ-1» получил статус наиболее популярного средства среди операторов БПЛА благодаря невысокой стоимости и способности выполнять задачи по дистанционному минированию и разведке.

    Многофункциональный комплекс «ПВХ-1» применяется бойцами Южного военного округа (ЮВО) для нанесения ударов и наблюдения за противником. Военнослужащий подразделения беспилотных систем с позывным «Донор» отметил широкие боевые возможности этого аппарата.

    «Самый востребованный сейчас «ПВХ-1». Он максимально удобный, дешевый и простой», – рассказал боец РИА «Новости».

    По его словам, данная техника успешно применяется в подразделениях не первый год.

    «Донор» добавил, что российские войска обеспечены достаточным количеством подобных дронов. Аппарат позволяет эффективно решать несколько задач, включая скрытную установку минных заграждений на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов. Дроны-перехватчики «Елка» заставили ВСУ сменить высоту полета БПЛА.


    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    1 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    МИД: Украинские боевики атакуют суда России у берегов Ливии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развернутая в Триполи группировка украинских боевиков совершает нападения на российские суда, рассказал директор департамента государств Африки МИД Анатолий Башкин.

    «Сейчас, по-моему, это уже открытая информация, что в Триполи есть украинские боевики, которые атаковали в том числе и наши суда», – заявил дипломат, передает ТАСС.

    Он также констатировал, что украинские военные советники в Ливии активно занимаются подготовкой операторов беспилотных летательных аппаратов, специалистов по противодействию БПЛА, а также инструктируют бойцов спецназа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинского морского беспилотника, запущенного с побережья Западной Ливии.

    Позднее ливийские службы с помощью буксира «Марадиф» взяли под контроль поврежденный газовоз и отбуксировали его в безопасный район.

    В конце мая в МИД России заявили о налаживании киевскими властями канала поставок вооружений и беспилотников африканским боевикам и их обучении.

    1 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    Tекст: Катерина Туманова

    За три месяца весны подразделения Вооруженных сил России освободили десятки населенных пунктов, при этом наибольший успех зафиксирован на Харьковском направлении.

    В период с марта по май текущего года под контроль ВС России перешли 63 населенных пункта в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на данные из официальных сводок Министерства обороны.

    Самое значительное продвижение отмечено в Харьковской области, где освобожден 21 населенный пункт. В ДНР бойцы выбили противника из 19 поселений, а в Сумской области взяли 14 территорий. Кроме того, успех закреплен в Запорожской и Днепропетровской областях – шесть и три пункта соответственно.

    Наибольшая динамика наступательных действий зафиксирована в мае. По итогам последнего весеннего месяца, освобождено 27 населенных пунктов. В марте под контроль перешли 20 территорий, а в апреле – 16 поселений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. 24 мая Министерство обороны России сообщило о поражении украинских формирований сразу на шести направлениях.

    1 июня 2026, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Тихоновку в ДНР
    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Тихоновка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Славянска, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Роскошного и Константиновки в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Противник при этом потерял до 120 военнослужащих, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Пустогорода, Вольной Слободы, Новой Сеи и Иволжанского в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Бугаевкой, Рубежным, Котовкой, Богодуховым и Белым Колодезем.

    При этом противник потерял до 205 военнослужащих, бронемашину, американскую 105-мм гаубицу М101 и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Червоного Оскола и Вишневки в Харьковской области, Маяков, Пискуновки, Пришиба и Сидорово в ДНР.

    Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожена станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Кутузовки, Белицкого, Грузского, Анновки, Святогоровки и Кучерова Яра в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Напомним, в конце прошлой недели российские войска освободили четыре населенных пункта.

    За день до этого они освободили харьковскую Нововасилевку.

    Ранее ВС России освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов.

    31 мая 2026, 23:18 • Новости дня
    Сальдо сообщил об увеличении числа пострадавших от удара ВСУ по Геническу

    Tекст: Катерина Туманова

    Число пострадавших от удара ВСУ по Геническу вечером воскресенья увеличилось до 11 человек, сообщил в Max-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь», – написал он.

    Ранее в воскресенье, около 19.30, киевский режим ударил по мирным жителям Геническа, в частности, БПЛА ударил по жилым многоквартирным домам на улице Братьев Коваленко.

    «По предварительным данным, травмированы пять человек. Самое страшное – погиб ребёнок, мальчик 2020 года рождения. Накануне Дня защиты детей киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения», – написал губернатор региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали рейсовый автобус в Херсонской области, а также подстанцию и жилые дома. Днем ранее, 30 мая, дрон ВСУ атаковал бензовоз в Геническом округе Херсонской области.




    1 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Mysl Polska: Зеленскому отвели несколько недель на спасение Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Западные союзники усиливают давление на Киев, требуя скорейшего завершения конфликта, в то время как внутри страны позиции действующей власти стремительно слабеют, сообщило польское издание Mysl Polska.

    Американские военные официально обвинили Владимира Зеленского в преднамеренном затягивании переговоров и искажении данных о реальном положении на фронте, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Mysl Polska. Жесткие оценки содержатся в недавнем докладе Пентагона об операции Atlantic Resolve.

    «Мирный процесс зашел в тупик, поскольку Зеленский отказывается идти на территориальные уступки и пытается обмануть союзников», – подчеркивается в материале.

    Одновременно с этим авторитет украинского лидера стремительно падает внутри государства. После задержания ключевых соратников, включая бывшего главу офиса Андрея Ермака и экс-министра энергетики Германа Галущенко, ведомства НАБУ и САП начали масштабные проверки высших судов. Журналисты полагают, что происходящее направлено на оспаривание легитимности власти, а вокруг шеи самого политика неумолимо затягивается петля.

    Внешнеполитическое положение Киева осложнилось после истечения дедлайна, установленного в феврале президентом США. Вашингтон перешел к прямым мерам давления, ограничив поставки зенитных ракет. Поскольку Европа дистанцируется и готовится к собственным контактам с Москвой, пресса констатирует, что у Зеленского остается всего несколько недель на дипломатическое спасение остатков страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ назвали арест Андрея Ермака последним предупреждением Владимиру Зеленскому.

    Украинские журналисты спрогнозировали постепенную изоляцию президента.

    Сам политик полностью проигнорировал громкий коррупционный скандал.

    1 июня 2026, 08:33 • Новости дня
    Россия призвала ОБСЕ оценить преступления против детей на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Профильные структуры ОБСЕ и генеральный секретарь организации должны дать объективную оценку преступлениям против русскоязычных детей на Украине, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Профильные структуры этой организации, а также генсекретарь должны дать объективную оценку систематическим многолетним преступлениям киевской хунты против русскоязычных детей на Украине», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Он также напомнил о недавнем жестоком убийстве подростков в Старобельске.

    Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских беспилотников на здание колледжа в Старобельске. По данным Следственного комитета, удар был нанесен ночью с использованием четырех дронов самолетного типа. Жертвами трагедии стал 21 человек, еще 44 получили ранения.

    В ответ на эти действия МИД России объявил о начале системных ударов по объектам украинского военно-промышленного комплекса и центрам принятия решений в Киеве. Иностранным гражданам и дипломатам было настоятельно рекомендовано покинуть украинскую столицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва потребовала созыва отдельного заседания ОБСЕ по атаке ВСУ на Старобельск. Председательствующая в организации Швейцария попыталась увести дискуссию от темы ударов по мирным жителям. Постпред России в ООН Василий Небензя указал на двойные стандарты международного сообщества в оценке этой трагедии.

    1 июня 2026, 07:42 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 72 украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны.

    С 20.00 мск 31 мая до 7.00 мск 1 июня дроны нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской областями, указало ведомство в Max

    Также их уничтожили над Ростовской областью, Крымом и над акваторией Черного моря.

    В ночь на 30 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа.

    1 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Одессе и Сумах

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские СМИ сообщили о серии сильных взрывов в Одессе и Сумах, они были зафиксирована в двух крупных украинских городах на фоне объявленной воздушной тревоги.

    «В Одессе и Сумах прогремели взрывы, сообщают корреспонденты «Общественного», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Согласно информации с официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены продолжают работать в Сумской области, а также на части территории Одесского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы оставили украинский Конотоп 31 мая без света и воды. Стало известно о новых взрывах в Днепропетровске. В украинском Николаеве прогремел мощный взрыв.


    31 мая 2026, 16:14 • Новости дня
    ВСУ обстреляли отремонтированную школу бокса в Энергодаре

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки на Энергодар пострадало здание недавно реконструированного спортивного комплекса и припаркованный рядом автобус для поездок спортсменов.

    Украинские вооруженные формирования атаковали Энергодар, повредив здание спортивного учреждения, сообщил мэр города Максим Пухов на платформе Мах. «Сегодня под обстрел попала школа бокса», – написал градоначальник.

    Руководитель администрации добавил, что повреждения получило остекление здания. Кроме того, пострадал автобус для поездок спортсменов на соревнования и припаркованные поблизости автомобили.

    Пострадавший объект считается одним из самых значимых спортивных комплексов города. Масштабные работы по капитальному ремонту и реконструкции этой школы завершились в 2023 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе украинские военные атаковали беспилотниками гражданский транспорт и элементы инфраструктуры Энергодара.

    За несколько дней до этого под огонь ВСУ попали территория пятой школы и здание местной администрации.

    В начале месяца директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина отметила беспрецедентный рост интенсивности обстрелов города.

    31 мая 2026, 15:51 • Новости дня
    Сотрудники ТЦК похитили священнослужителя канонической УПЦ в Винницкой области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Винницкой области представители территориального центра комплектования силой задержали и незаконно удерживают клирика Тульчинской епархии отца Владимира Заднепрянца.

    Сотрудники военкомата в Винницкой области похитили священника канонической Украинской православной церкви, передает РИА «Новости». Информацию о задержании священнослужителя распространил украинский телеканал «Первый казацкий».

    «Сотрудники Гайсинского ТЦК похитили священнослужителя Тульчинской епархии УПЦ отца Владимира Заднепрянца… Отца Владимира продолжают незаконно удерживать», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.

    Украинские власти развернули масштабную кампанию против Украинской православной церкви Московского патриархата, ссылаясь на ее связь с Россией. В разных регионах страны деятельность УПЦ запрещают, а Служба безопасности заводит уголовные дела на духовенство. Силовики проводят обыски в храмах и монастырях в поисках доказательств «антиукраинской деятельности», многие священнослужители находятся под арестом.

    Сотни православных храмов силой захватили представители раскольнической Православной церкви Украины при поддержке местных властей. Во время этих инцидентов физическому насилию подвергаются как священники, так и обычные верующие. С 23 сентября 2024 года в стране действует закон, позволяющий полностью запретить Украинскую православную церковь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала текущего года украинские военкомы насильно мобилизовали не менее 21 священнослужителя канонической церкви.

    В конце апреля сотрудники ТЦК похитили в Одессе архимандрита Руфина.

    В начале апреля полиция Винницы задержала клирика УПЦ архимандрита Филарета.

    1 июня 2026, 15:17 • Новости дня
    Канцлер ордена Белого Орла поддержал лишение Зеленского награды

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер ордена Белого Орла Михал Клейбер одобрил идею отобрать у президента Украины Владимира Зеленского высшую награду Польши из-за его скандальных высказываний.

    «Решение президента Зеленского было скандальным, поэтому я, скорее всего, поддержу предложение лишить его ордена Белого Орла», – заявил профессор Михал Клейбер в интервью Radio Zet.

    Инициатива исходит от президента Кароля Навроцкого. Поводом стало то, что украинский лидер назвал одно из воинских подразделений «Героями УПА» (запрещенная в РФ экстремистская организация).

    По словам Клейбера, участники орденского капитула возмущены ситуацией, и предстоящая встреча, вероятно, завершится аннулированием награды.

    Профессор подчеркнул, что такой шаг может негативно отразиться на польско-украинских отношениях. Он отметил, что Варшава рассчитывает на активное участие в восстановлении Украины, а этот инцидент способен подорвать процесс. Для общественности и самого Зеленского утрата престижного звания станет серьезным потрясением, считает канцлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Канцелярия польского лидера потребовала от главы украинского государства личных извинений.

    МИД республики вызвал посла Украины для разъяснительной беседы.

    1 июня 2026, 10:58 • Новости дня
    В Польше обвинили Дональда Туска в оправдании бандитов УПА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач обвинил премьер-министра Дональда Туска в том, что тот оправдывает политику прославления на Украине боевиков УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

    Выступая в эфире телеканала Polsat, чиновник выразил возмущение позицией главы кабмина, передает ТАСС. «Как видно, Дональд Туск стоит на стороне оправдания прославления бандитов из УПА», – сказал Пшидач.

    Политик пояснил, что большинство граждан страны оскорблены действиями Владимира Зеленского. Речь идет об установке памятников и присвоении воинским частям имен украинских националистов, что находит поддержку у премьер-министра.

    В конце мая польский лидер Кароль Навроцкий предложил лишить президента Украины ордена Белого орла из-за решения назвать подразделение именем героев повстанческой армии. Эту инициативу также поддержало руководство министерства обороны.

    Бывшие руководители страны Лешек Миллер и Лех Валенса резко осудили действия Киева, назвав их оскорблением памяти погибших поляков. В ответ Дональд Туск лишь отметил, что ссоры из-за прошлого выгодны только Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Польши вызвал украинского посла из-за героизации УПА.

    Бывший польский президент Лех Валенса отказался поддерживать Владимира Зеленского.

    Польские фанаты освистали украинский гимн перед футбольным матчем во Вроцлаве.

    1 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    ФШР потребовала отстранить главу украинской федерации за призывы к ударам по России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федерация шахмат России (ФШР) требует от комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) начать дисциплинарное расследование в отношении президента Украинской шахматной федерации (УШФ) Александра Камышина за призывы к нанесению военных ударов по российским городам и отстранить его от любой деятельности, связанной с шахматами, на максимальный срок.

    Российская структура обратилась к Международной шахматной федерации (FIDE) с просьбой начать дисциплинарное производство в отношении украинского чиновника, передает РИА «Новости».

    Поводом стали публикации Камышина в социальных сетях, содержащие призывы к военным ударам по территории России.

    В своем заявлении представители отечественной федерации привели официальную позицию. «ФШР просит комиссию по этике начать дисциплинарное разбирательство в отношении Камышина и применить санкции за поведение и заявления, описанные выше. ФШР считает, что соответствующей санкцией будет отстранение от должности и/или запрет на участие в любой деятельности, связанной с шахматами, на максимально возможный срок», – говорится в сообщении.

    В организации также подчеркнули, что прямая поддержка боевых действий и использование шахматных символов в контексте вооружений нарушают устав международной ассоциации. Подобные действия абсолютно несовместимы со статусом руководителя национальной федерации, заключили эксперты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Украина и еще четыре страны обжаловали в Спортивном арбитражном суде решение FIDE о российских сборных.

    В прошлом году украинский суд заочно приговорил российского гроссмейстера Сергея Карякина к девяти годам лишения свободы.

    Ранее Международная шахматная федерация по жалобе украинской стороны лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года.

    Руководители нескольких всемирных организаций заявили о риске наступления летом глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормуза. Она уже привела к сокращению поставок нефти и СПГ, истощению стратегических резервов и росту цен на энергоносители, а Европа уже на пороге газового дефицита. МВФ, МЭА, Всемирный банк и ВТО предупреждают – худшее еще впереди. Кто пострадает от кризиса больше всего и до каких значений взлетят цены на нефть и газ? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА

    Еще одно военное училище воссоздается в России – на этот раз речь идет о Челябинском танковом, закрытом около двадцати лет назад. Почему в эпоху радикальных перемен в военном деле, когда главным ударным оружием на поле боя стали БПЛА, офицеры-танкисты все еще нужны российским Вооруженным силам? Подробности

    Пророссийский активист задержан Грузией ради сигнала Западу

    Впервые за много лет Грузия пошла на демонстративную антироссийскую акцию: задержание активиста, выступающего за налаживание отношений между Москвой и Тбилиси. Чем известен этот человек, в чем его обвиняют и почему одновременно ним по аналогичному обвинению задержан в том числе явно русофобски настроенный журналист? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

