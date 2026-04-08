Tекст: Дмитрий Зубарев

Архимандрит Филарет (Оливинский), клирик канонической Украинской православной церкви, был задержан вечером 7 апреля в Виннице сотрудниками полиции и военкомата, передает РИА «Новости».

Его доставили в территориальный центр комплектования якобы для оформления документов, дающих временную отсрочку от мобилизации, несмотря на то, что его военно-учетные документы оформлены надлежащим образом.

По словам представителей Винницкой епархии, в настоящее время архимандрит Филарет продолжает находиться в военкомате. В епархии подчеркнули, что он занимает сразу несколько важных должностей, в том числе является личным секретарем митрополита Винницкого и Барского Варсонофия, а также заведующим канцелярией и секретарем Епархиального Совета.

Украинские власти, ссылаясь на связь УПЦ с Россией, организовали кампанию по ограничению деятельности церкви. В разных регионах страны были приняты решения о запрете деятельности УПЦ, а СБУ начала возбуждать уголовные дела против ее духовенства, сопровождая это обысками в храмах и монастырях.

Некоторые представители духовенства уже получили обвинительные приговоры украинских судов, многие находятся под арестом. Украинская православная церковь Московского патриархата остается самой крупной религиозной общиной страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Никополе представители ТЦК забрали протоиерея Александра Чернядьева прямо с территории Свято-Троицкого храма.

За несколько дней до этого силовики задержали насельника Варваровского скита архимандрита Германа.

Осенью в Черкасской области сотрудники военкомата увезли настоятеля местного храма Алексея Лукаша прямо с богослужения.

