Замглавы МИД Борисенко: США не победили Иран – а значит, проиграли

Tекст: Дарья Григоренко

Выступая на шестом международном экспертном форуме «Россия – Ближний Восток», Борисенко подчеркнул этот факт. «Соединенные Штаты не смогли победить Иран. Это означает, что они проиграли, раз они не смогли победить», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что глобальное влияние Соединенных Штатов продолжит стремительно падать. По его словам, текущая ситуация на Ближнем Востоке служит ярким подтверждением ослабления гегемонии Вашингтона на мировой арене.

«Как нам представляется, в многополярном мире влияние США будет неуклонно уменьшаться. Мы это видим уже сейчас на примере конфликта с Ираном», – сказал он.

Одновременно Москва выразила надежду на продолжение переговорного процесса для нормализации двусторонних отношений. Борисенко отметил необходимость сохранения ситуации в политико-дипломатическом русле, чтобы избежать срыва диалога и возвращения к открытому военному противостоянию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель иранской армии Мохаммад Акраминия заявил о поражении США в недавнем конфликте.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении противостояния с Тегераном. При этом вооруженные силы Исламской республики пригрозили открытием новых фронтов в случае повторной американской агрессии.