В Тегеране заявили о поражении США в конфликте с Ираном
США не смогли достичь поставленных целей и потерпели поражение в конфликте с Ираном, заявил представитель иранской армии Мохаммад Акраминия.
Акраминия в интервью IRNA подчеркнул: «Если мы хотим дать оценку, мы должны отметить, что противник не достиг ни одной из своих ранее определенных целей и потерпел поражение в этой войне», передает ТАСС.
Он также отметил, что действия США в регионе лишь способствовали росту единства и сплоченности внутри самой исламской республики.
Ранее американский постпред при ООН Майк Уолтц заявил, что президент США стремится завершить конфликт с Тегераном дипломатическим путем, однако Вашингтон готов применить силу в случае неудачи переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США допустил вероятность возобновления военных ударов по иранской территории.
В воскресенье Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю.