Уолтц: Трамп готов возобновить боевые действия против Ирана
Постпред США при ООН Уолтц заявил о готовности Трампа атаковать Иран
Американский лидер стремится завершить конфликт с Тегераном дипломатическим путем, однако Вашингтон готов применить силу в случае неудачи переговоров, заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц.
Президент США Дональд Трамп предпочитает дипломатический путь урегулирования противостояния с Ираном, но при необходимости готов возобновить боевые действия, передает РИА «Новости». Об этом сообщил американский постпред при ООН Майк Уолтц.
«Он дает все возможные шансы для дипломатии, прежде чем вернуться к боевым действиям, но он абсолютно готов это сделать», – рассказал дипломат журналистам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп допустил вероятность возобновления военных ударов по иранской территории.
Ранее американский лидер поручил советникам готовиться к длительной морской блокаде исламской республики.
Глава Белого дома также анонсировал проводку иностранных судов через Ормузский пролив.