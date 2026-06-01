Суд Амстердама отложил дело об изъятии 8 млн евро у Квинси Промеса

Tекст: Денис Тельманов

Окружной суд столицы Нидерландов приостановил процесс по требованию местной прокуратуры о взыскании с Квинси Промеса 8 млн евро, передает РИА «Новости». По версии следствия, эти деньги бывший футболист московского «Спартака» заработал на контрабанде наркотических веществ.

Представитель инстанции Сумиза Зейани подтвердила перенос слушаний. «Рассмотрение этого дела отложено на неопределенный срок», – сообщила она.

В марте Апелляционный суд Амстердама постановил допросить бывшего нападающего московского «Спартака».

В прошлом году полиция экстрадировала футболиста из ОАЭ в Нидерланды для исполнения приговора.